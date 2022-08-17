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    Apple akıllı saat ve MacBook üretimini Vietnam'a taşımak istiyor

    Apple akıllı saat ve Macbook üretimini Vietnama taşımaya hazırlanıyor. Konuyla bağlantılı kaynaklara göre tedarikçiler Güneydoğu Asya ülkesinde Apple Watch'un test üretimine başladı bile.
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    Apple akıllı saat ve MacBook üretimini Vietnam'a taşımak istiyor
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    Nikkei Asia'nın haberine göre Apple, Vietnam'da ilk kez Apple Watch ve MacBook üretmek için tedarikçilerle görüşüyor. Buna paralel olarak Luxshare Precision Industry ve Foxconn'un, kuzey Vietnam'da Apple Watch'un test üretimine başladığına yönelik bilgiler var.

    Tedarikçiler Çin'dekiyle aynı kaliteyi yakalayabilirse, şirket ülkede akıllı saat seri üretimine başlamaya hazır olacak. Apple bildiğiniz üzere Şanghay'daki Covid-19 karantinasının tedarik zincirinde büyük aksamalara yol açmasının ardından iPad üretimini Vietnam'a taşıma kararı almıştı.

    Apple akıllı saat ve MacBook üretimini Vietnam'a taşımak istiyor
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    Dizüstü bilgisayar ve akıllı hoparlör girişimleri

    Cupertionlu firma ayrıca Vietnam'da HomePod akıllı hoparlörleri için test üretim hatları kurmak üzere tedarikçilerle görüşüyor. Güneydoğu Asya ülkesiyle ilgili planlar bununla sınırlı değil. Apple, tedarikçilerinden Vietnam'da MacBook'ların montajı için bir test üretim hattı kurmalarını da istedi.

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