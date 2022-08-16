iPhone 14'ten ilk izlenimler: Tuğla gibi, delikli ekran fark yaratmamış, kamera kısmen iyi

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iPhone 14 ile ilgili son sızıntı, Apple ürünleriyle ilgili güvenilir bilgiler sunan sızıntı hesabı LeaksApplePro'dan geldi. Kaynağa göre üretime yakın bir kişi, kullanma şansına eriştiği iPhone 14 Pro ve Pro Max ile ilgili deneyimlerini ve kişisel düşüncelerini aktardı.

iPhone 14 Pro, 13 Pro ve 12 Pro ekranları karşılaştırıldı 4 gün önce eklendi

Aktarılan ilk izlenimlere bakılırsa ekrandaki çentiğin yeni şekli kullanıcı deneyimini etkilemiyor. Fiziksel olarak, yeni delikler çentikten daha küçük, ancak hemen hemen aynı şekilde bir kullanım sunuyor. Yani, görünüşe göre Apple, çentik sonrası boş bırakılan ekran alanını nasıl etkili bir şekilde kullanacağını çözememiş.

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Pil ömrü artmış, hoparlör daha iyi

Yeni kameranın da nüansları var. Kaynak, yeni 48 megapiksel sensörün akıllı telefon kameraları arasında en iyisi olduğunu, ancak geceleri her şeyin o kadar iyi olmadığını belirtiyor. Zira karşılaştırma açısından iPhone 13 Pro'nun geceleri daha iyi fotoğraflar çektiği ve daha az kumlanma etkisi oluştuğuna dikkat çekmiş. Ancak Apple'ın bunu bir yazılım güncellemesiyle düzeltebileceği söyleniyor.

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Gelelim olmlu deneyimlere. Kaynağa göre iPhone 14 Pro modellerinde pil ömrü birkaç saat arttı ve hoparlörler kesinlikle daha iyi bir deneyim sunuyor. Öte yandan yeni cihazların ekranlarının, mevcut nesildekiyle hemen hemen aynı olduğu ve en üst modelin devasa kütlesinin, iPhone 14 Pro Max'i bir tuğla gibi hissettirdiğini belirtmiş.

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iPhone 14'ten ilk izlenimler: Ne gibi bir deneyim sunuyor?