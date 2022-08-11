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    Apple'ın sıcaklık sensörü patenti ortaya çıktı: Apple Watch 8'de görebiliriz

    Apple Watch Series 8'in tanıtılmasına sayılı günler kala Apple'ın akıllı saatlerde kullanmak üzere tasarlanmış sıcaklık sensörüne ait patent başvurusu ortaya çıktı.
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    Apple akıllı saatler için sıcaklık sensörü patenti aldı
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    Apple Watch Series 8'in Eylül ayında düzenlenecek etkinlikte iPhone 14 serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtılması bekleniyor. Lansmana sadece birkaç hafta kala Apple'ın akıllı saatlerde kullanmaya uygun bir sıcaklık sensörü patenti aldığı ortaya çıktı.

    MyHealthyApple internet sitesi "Elektronik cihazlarda sıcaklık gradyanını belirleme" adlı patentle ilgili bazı detaylar paylaştı. Tüm belgelerde açıkça Apple Watch'un gösterilmesi şirketin söz konusu teknolojiyi yeni nesil akıllı saatlerine uygulamayı planladığını gösteriyor.

    Apple akıllı saatler için sıcaklık sensörü patenti aldı
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    Apple'ın patenti ayrıca sıcaklık sensörü ve diferansiyel sıcaklık probu içeren sıcaklık algılama sistemine sahip bir elektronik cihaz muhafazasından da bahsediyor. Sistem, probun iki ucu arasındaki farkı hesaplayarak çalışıyor.

    Bir ucu ölçülecek yüzeye temas ederken diğeri sıcaklık sensörüne bağlanıyor. Probun farklı uçlarındaki voltaj farkı daha sonra diferansiyel sıcaklık ölçümü ile karşılaştırılabilir. Patent, sıcaklık ölçüm donanımının nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak açıklamaya devam ediyor.

    Apple akıllı saatler için sıcaklık sensörü patenti aldı
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    Apple Watch 8'de yer alacak mı?

    Belgeler işlemci gibi bir bileşenin sıcaklığını izlemek için cihazın içindeki özel sıcaklık sensörünün nasıl kullanılabileceğini açıklarken, sensörün cilt gibi bir dış yüzeyin mutlak sıcaklığını ölçmek için kullanılabileceğini söylüyor.

    Apple Watch Series 8'in vücut ısısını ölçebilceğine dair çok sayıda söylenti ortaya çıkmıştı. Söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını Apple'ın Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte hep birlikte öğreneceğiz.

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