Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC

Bildiğiniz gibi Xbox Series ve PlayStation 5'in çıkması ile birlikte oyun dünyasında yeni bir nesil başladı. Her nesilde olduğu gibi bu nesilde de konsol almak isteyenlerin kafasında bir soru işareti var.İlginizi Çekebilir Control geliştiricisi, Sony'nin yeni nesil için Microsoft'tan biraz daha hazır olduğunu söyledi
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Sizlerin tercihini merak ettiğimiz için ve diğer insanların tercihini merak edenler için cevabı öğrenmek adına bir anket başlattık. Aşağıdaki anket bölümünde bu nesilde tercihiniz ne olacağını veya ne olduğunu işaretlemeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi yaşanan stok sıkıntıları sebebiyle birçok insan henüz yaptığı tercihe ulaşamamış durumda.
Seçeneklerin olumlu ve olumsuz taraflarını da açıkçası biraz incelemek gerek.
- PlayStation 5'te her ne kadar birbirinden güzel özel oyunlar olsa da ne yazık ki Türkiye'deki döviz kuru sebebiyle oyunlar bir hayli pahalı.
- Xbox Series X'te ise elbette en olumlu taraf Xbox Game Pass. Ayda fazlasıyla uygun bir fiyata büyük bir kütüphaneye erişebiliyorsunuz ve bu oyunlar ilerleyen dönemde çok daha artacak. Olumsuz tarafı ise en azından şimdilik özel oyun olmaması.
- PC tarafına baktığımızda ise düzgün bir PC toplamanın yeni nesil konsollardan biraz daha pahalı olduğunu görebiliyoruz. Ancak hem Game Pass'e PC'den erişebilmek hem de Epic Games ve Steam'deki oyun fiyatlarının konsoldakine göre daha uygun olması PC'nin şüphesiz öne çıkan tarafı.
- Nintendo Switch her ne kadar bu nesilden olmasa da hala emin adımlarla yoluna devam ediyor. Tüm bu rekabetten ayrılıp kendi kitlesi ile yoluna devam ediyor ancak yine de bu oyun dünyasında çok önemli bir yere sahip. Ne yazık ki bizim ülkemizdeki fiyatlardan dolayı Switch'i bir yan konsol yapmak mümkün değil. Bu yüzden Switch'i de ankete ekledik.
- Xbox Series S ise yeni nesil konsollara göre daha uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Yine Game Pass gibi bir sisteme sahip olması ve yeni nesil oyunları oynatabilmesi oyuncuların en çok dikkatini çeken nokta. Ancak depolama alanı olarak küçük bir yere sahip olması ve ilerleyen süreçte oyunlara gücünün yetip yetmeme bilinmezliği tedirgin edici.
- PlayStation 5 Digital ise PlayStation 5'in özellikler olarak tamamen aynısı ancak yalnızca disk girişi bulunmuyor. Elbette yaklaşık 1500 TL de daha uygun fiyata satılıyor.
Bu nesilde sizlerin tercihi hangisi oldu veya olacak? Oy Ver 2485 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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sebeplerini yazmakla bitiremem...
ama kullanıcılarını keriz yerine koyduğu yetti artık.
Xbox mi ps5 mi?
geri kalan her tülü series x.
yalnız unreal engine ile yapılan oyunlarda bir sorun var. series x tarafında fps drop yapıyor çıktıklarında oyunlar. sonra packle düzeltiliyor ama unreal engine"i yapan firmaya , sony 250 milyon dolar yatırım yaptı birkaç ay önce. bit eniği bana göre burada başlıyor. sony den her türlü ayak oyununu beklerim. ps3 ve ps4 sahibi biri olarak yazıyorum.
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