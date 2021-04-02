Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC

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Bildiğiniz gibi Xbox Series ve PlayStation 5'in çıkması ile birlikte oyun dünyasında yeni bir nesil başladı. Her nesilde olduğu gibi bu nesilde de konsol almak isteyenlerin kafasında bir soru işareti var.

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Sizlerin tercihini merak ettiğimiz için ve diğer insanların tercihini merak edenler için cevabı öğrenmek adına bir anket başlattık. Aşağıdaki anket bölümünde bu nesilde tercihiniz ne olacağını veya ne olduğunu işaretlemeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi yaşanan stok sıkıntıları sebebiyle birçok insan henüz yaptığı tercihe ulaşamamış durumda.

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Seçeneklerin olumlu ve olumsuz taraflarını da açıkçası biraz incelemek gerek.

PlayStation 5 'te her ne kadar birbirinden güzel özel oyunlar olsa da ne yazık ki Türkiye'deki döviz kuru sebebiyle oyunlar bir hayli pahalı.

'te her ne kadar birbirinden güzel özel oyunlar olsa da ne yazık ki Türkiye'deki döviz kuru sebebiyle oyunlar bir hayli pahalı. Xbox Series X 'te ise elbette en olumlu taraf Xbox Game Pass. Ayda fazlasıyla uygun bir fiyata büyük bir kütüphaneye erişebiliyorsunuz ve bu oyunlar ilerleyen dönemde çok daha artacak. Olumsuz tarafı ise en azından şimdilik özel oyun olmaması.

'te ise elbette en olumlu taraf Xbox Game Pass. Ayda fazlasıyla uygun bir fiyata büyük bir kütüphaneye erişebiliyorsunuz ve bu oyunlar ilerleyen dönemde çok daha artacak. Olumsuz tarafı ise en azından şimdilik özel oyun olmaması. PC tarafına baktığımızda ise düzgün bir PC toplamanın yeni nesil konsollardan biraz daha pahalı olduğunu görebiliyoruz. Ancak hem Game Pass'e PC'den erişebilmek hem de Epic Games ve Steam'deki oyun fiyatlarının konsoldakine göre daha uygun olması PC'nin şüphesiz öne çıkan tarafı.

tarafına baktığımızda ise düzgün bir PC toplamanın yeni nesil konsollardan biraz daha pahalı olduğunu görebiliyoruz. Ancak hem Game Pass'e PC'den erişebilmek hem de Epic Games ve Steam'deki oyun fiyatlarının konsoldakine göre daha uygun olması PC'nin şüphesiz öne çıkan tarafı. Nintendo Switch her ne kadar bu nesilden olmasa da hala emin adımlarla yoluna devam ediyor. Tüm bu rekabetten ayrılıp kendi kitlesi ile yoluna devam ediyor ancak yine de bu oyun dünyasında çok önemli bir yere sahip. Ne yazık ki bizim ülkemizdeki fiyatlardan dolayı Switch'i bir yan konsol yapmak mümkün değil. Bu yüzden Switch'i de ankete ekledik.

her ne kadar bu nesilden olmasa da hala emin adımlarla yoluna devam ediyor. Tüm bu rekabetten ayrılıp kendi kitlesi ile yoluna devam ediyor ancak yine de bu oyun dünyasında çok önemli bir yere sahip. Ne yazık ki bizim ülkemizdeki fiyatlardan dolayı Switch'i bir yan konsol yapmak mümkün değil. Bu yüzden Switch'i de ankete ekledik. Xbox Series S ise yeni nesil konsollara göre daha uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Yine Game Pass gibi bir sisteme sahip olması ve yeni nesil oyunları oynatabilmesi oyuncuların en çok dikkatini çeken nokta. Ancak depolama alanı olarak küçük bir yere sahip olması ve ilerleyen süreçte oyunlara gücünün yetip yetmeme bilinmezliği tedirgin edici.

ise yeni nesil konsollara göre daha uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Yine Game Pass gibi bir sisteme sahip olması ve yeni nesil oyunları oynatabilmesi oyuncuların en çok dikkatini çeken nokta. Ancak depolama alanı olarak küçük bir yere sahip olması ve ilerleyen süreçte oyunlara gücünün yetip yetmeme bilinmezliği tedirgin edici. PlayStation 5 Digital ise PlayStation 5'in özellikler olarak tamamen aynısı ancak yalnızca disk girişi bulunmuyor. Elbette yaklaşık 1500 TL de daha uygun fiyata satılıyor.

Bu nesilde sizlerin tercihi hangisi oldu veya olacak? PlayStation 5 Xbox Series X PC PlayStation 5 Digital Xbox Series S Nintendo Switch Oy Ver 2485 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Bu nesilde sizlerin tercihi hangisi oldu veya olacak? PlayStation 5 Xbox Series X PC PlayStation 5 Digital Xbox Series S Nintendo Switch Anket Sonlandı 2485 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Bu nesilde sizlerin tercihi hangisi oldu veya olacak? 22% PlayStation 5 537 oy 30% Xbox Series X 735 oy 24% PC 596 oy 8% PlayStation 5 Digital 205 oy 16% Xbox Series S 389 oy 1% Nintendo Switch 23 oy 2485 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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