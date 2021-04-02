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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC

    Her yeni nesil başlangıcında olduğu gibi bu nesilde de oyuncuların aklındaki en büyük soru hangi konsol en mantıklısı? Anketimizi haberde bulabilirsiniz.
    02 Nisan 2021, 17:00 (Güncellendi, 1 hf.)
    6,1b
    1
    172
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    35

    Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC
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    Bildiğiniz gibi Xbox Series ve PlayStation 5'in çıkması ile birlikte oyun dünyasında yeni bir nesil başladı. Her nesilde olduğu gibi bu nesilde de konsol almak isteyenlerin kafasında bir soru işareti var.

    İlginizi Çekebilir Avatar Control geliştiricisi, Sony'nin yeni nesil için Microsoft'tan biraz daha hazır olduğunu söyledi

    Ayrıca Bkz. "Söylentiye göre sevilen korku oyunu Alan Wake'in ikinci oyunu yolda; Epic Games yayınlayacak"

    Sizlerin tercihini merak ettiğimiz için ve diğer insanların tercihini merak edenler için cevabı öğrenmek adına bir anket başlattık. Aşağıdaki anket bölümünde bu nesilde tercihiniz ne olacağını veya ne olduğunu işaretlemeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi yaşanan stok sıkıntıları sebebiyle birçok insan henüz yaptığı tercihe ulaşamamış durumda.

    Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC
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    Seçeneklerin olumlu ve olumsuz taraflarını da açıkçası biraz incelemek gerek.

    • PlayStation 5'te her ne kadar birbirinden güzel özel oyunlar olsa da ne yazık ki Türkiye'deki döviz kuru sebebiyle oyunlar bir hayli pahalı.
    • Xbox Series X'te ise elbette en olumlu taraf Xbox Game Pass. Ayda fazlasıyla uygun bir fiyata büyük bir kütüphaneye erişebiliyorsunuz ve bu oyunlar ilerleyen dönemde çok daha artacak. Olumsuz tarafı ise en azından şimdilik özel oyun olmaması.
    • PC tarafına baktığımızda ise düzgün bir PC toplamanın yeni nesil konsollardan biraz daha pahalı olduğunu görebiliyoruz. Ancak hem Game Pass'e PC'den erişebilmek hem de Epic Games ve Steam'deki oyun fiyatlarının konsoldakine göre daha uygun olması PC'nin şüphesiz öne çıkan tarafı. 
    • Nintendo Switch her ne kadar bu nesilden olmasa da hala emin adımlarla yoluna devam ediyor. Tüm bu rekabetten ayrılıp kendi kitlesi ile yoluna devam ediyor ancak yine de bu oyun dünyasında çok önemli bir yere sahip. Ne yazık ki bizim ülkemizdeki fiyatlardan dolayı Switch'i bir yan konsol yapmak mümkün değil. Bu yüzden Switch'i de ankete ekledik.
    • Xbox Series S ise yeni nesil konsollara göre daha uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Yine Game Pass gibi bir sisteme sahip olması ve yeni nesil oyunları oynatabilmesi oyuncuların en çok dikkatini çeken nokta. Ancak depolama alanı olarak küçük bir yere sahip olması ve ilerleyen süreçte oyunlara gücünün yetip yetmeme bilinmezliği tedirgin edici.
    • PlayStation 5 Digital ise PlayStation 5'in özellikler olarak tamamen aynısı ancak yalnızca disk girişi bulunmuyor. Elbette yaklaşık 1500 TL de daha uygun fiyata satılıyor.

    Bu nesilde sizlerin tercihi hangisi oldu veya olacak? Oy Ver 2485 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



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    mck94 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Su an turkiye icin tek butce ve oyuncu dostu sistem XBOX + Gamespass Ultimate 👍🏻
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    A atasarica 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    X box series x sahibiyim mükemmel bişey👍
    1 Yanıt Yanıtla +37
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sonynin oyunları gerçekten kaliteli ama bu fiyat politakasıyla ve Game pass gerçeğiyle Türkiyede alınabilecek tek konsol var Xbox....
    Yanıtla +29
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    Yorumlar (130) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    M memo1231 (mehmet halıcı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bethesta oyunları ps5 e çıkmayınca neler olacak acaba. Çok merak ediyorum.
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    O onboardx 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ps5 tabii ki.
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    tayo3327 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tartışmasız xbox!
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    D draco1987 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox quick resume candır
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    fantastik17 (Atakan Gökçe) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ps5
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    PİLAVsteşinBEŞ (on ) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    30 senelik hardcore ps fanı olarak tercihim xbox series x oldu

    sebeplerini yazmakla bitiremem...

    ama kullanıcılarını keriz yerine koyduğu yetti artık.
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    K konusancpu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bilgisayardan vazgeçmem
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    The Alim (Alim ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beyler ciddiyim.

    Xbox mi ps5 mi?
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    D Dellialli 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) The Alim
    ps4 oyunlarını 1800p de oynarım diyorsan Ps5 alırsın.

    geri kalan her tülü series x.
    yalnız unreal engine ile yapılan oyunlarda bir sorun var. series x tarafında fps drop yapıyor çıktıklarında oyunlar. sonra packle düzeltiliyor ama unreal engine"i yapan firmaya , sony 250 milyon dolar yatırım yaptı birkaç ay önce. bit eniği bana göre burada başlıyor. sony den her türlü ayak oyununu beklerim. ps3 ve ps4 sahibi biri olarak yazıyorum.
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    thumt (Ü T) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PS 5 diyen net ya zengindir alım gücü yüksektir yada fanboydur ötesi olamaz abi. Gamepass der susarım. Performans grafik oyunun 3 sn farkla açılma hızı fps düşmesi vs gram ilgilenmiyorum . İkisiyle de aynı oyunu oynayabiliyorum. Belki PS özel oyunlardan mahrumum ama diğer yanda da gamepass var yeterli. Oyuna zaten işim gereği de bol vakit harcayamıyorum.
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    frudi (ferdi istanbul) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tercihim ps5 digital memnunum gayet güzel .
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    6148 kez okundu.
    119 kişi, toplam 130 yorum yazdı.

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