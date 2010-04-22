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Apple, ARM'la mı ilgileniyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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2008 yılında satın aldığı PA Semiconductor firması ile yarı iletken pazarına giriş yapan Apple, gözünü daha büyük ve güçlü firmalara mı dikiyor ? Londra'nın finans merkezlerinde dillendirilen iddiaya göre 40 milyar dolar nakit parası olduğu bilinen Apple'ın İngiliz yarı iletken firması ARM ile görüşmeler yapıyor.

London Evening Standart'ın gündeme getirdiği iddiaya göre Apple, gözünü Blackberry'lerde, Nokia'larda, iPhone'da kısacası Netbook'lardan küçük mobil cihazların büyük çoğunluğunun işlemcilerinde imzası bulunan ARM'a dikmiş durumda. Cambridge, İngiltere merkezli yarı iletken deviyle ilgilendiği düşünülen Apple'ın bu girişimle birçok firmanın ARM teknolojilerinin kullanmasının önüne geçebileceği ve yarı iletken alanında daha deneyim kazanacağı düşünülüyor. İngiltere'nin finans merkezlerinde dillendirilen bu iddia ile Apple'ın 2010 yılının 2.çeyreğindeki güçlü ekonomik verileri birleşince ARM'ın hisselerinde büyük sıçrama yaşanırken; The Reporter, ARM'ı satın almasının Apple'a yaklaşık 8 milyar dolara mal olabileceğini ifade ediyor..


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yc#1 9 yıl
AB ülkelerinde satın almalar/şirket evliliklerinin gerçekleşebilmesi için yetkili kurumlarca incelenerek oluşabilecek durumun tüketiciler ve diğer firmalar açısından bir olumsuzluk meydana getirmediği kanaatine varılması gerekir.
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gerbay 9 yıl
@Erasmus78
kardeş ben ARM7, ARM9 ve Cortex-M3 programlıyorum zaten. elimde bayaa bi ARM işlemci de var. ARM ın ne olduğunu çok iyi biliyorum yani. Benim anlatmaya çalıştığım Apple ile bu olmaz. IBM in satın alıp kapattığı yazılım firmaları (ve rakibi olmayan, kendisinde benzeri olmayan yazılımları bile çöpe attığı) gibi bir durum ortaya çıkar. Apple o işi ARM gibi beceremez..
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Erasmus78 9 yıl

gerbay

@Erasmus78

kardeş ben ARM7, ARM9 ve Cortex-M3 programlıyorum zaten. elimde bayaa bi ARM işlemci de var. ARM ın ne olduğunu çok iyi biliyorum yani. Benim anlatmaya çalıştığım Apple ile bu olmaz. IBM in satın alıp kapattığı yazılım firmaları (ve rakibi olmayan, kendisinde benzeri olmayan yazılımları bile çöpe attığı) gibi bir durum ortaya çıkar. Apple o işi ARM gibi beceremez..


Hı hı.
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gerbay 9 yıl
PA Semi yi aldılar da ne oldu ki. adamları kaçırdılar ve PA Semi den gelenlerin hepsi istifa edip gitti. Beyinler gitti yani (zaten işlemcileri de ARM işlemci). Yani PA Semi den geriye hava aldılar. Ben ARM ı alabileceklerini çok sanmıyorum ama alsalar da ordaki elemanları da kaçırırlar. Hepsi zamanla istifa eder. Sonra başka bir ad ile aynı işi yapan yeni bir firma kurarlar. Aynı PA Semi den gelip gidenler gibi. Adamlar yeni firma kurdular, yeni tasarım yapıyorlar. Apple ın önce zihniyet değiştirmesi lazım..
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Erasmus78 9 yıl

gerbay

PA Semi yi aldılar da ne oldu ki. adamları kaçırdılar ve PA Semi den gelenlerin hepsi istifa edip gitti. Beyinler gitti yani (zaten işlemcileri de ARM işlemci). Yani PA Semi den geriye hava aldılar. Ben ARM ı alabileceklerini çok sanmıyorum ama alsalar da ordaki elemanları da kaçırırlar. Hepsi zamanla istifa eder. Sonra başka bir ad ile aynı işi yapan yeni bir firma kurarlar. Aynı PA Semi den gelip gidenler gibi. Adamlar yeni firma kurdular, yeni tasarım yapıyorlar. Apple ın önce zihniyet değiştirmesi lazım..


ARM'ı almak demek Mobil piyasanın %99 u tarafından kullanılan bir mimariyi satın almak demektir. PC piyasasında X86 ne ise mobil piyasada ARM odur. Hatta arm mimarisi X86 dan çok daha yagın bir mimaridir. Dolayısıyla ARM ı satın almak demek çok büyük bir güç demek. İçinde kimlerin çalıştığının hiç bir önemi yok.
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rabbitweed 9 yıl
aldirmazlar muhtemelen.
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rainhard 9 yıl
apple işlemci üretmeye başlamadı mı?
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