Apple, ARM'la mı ilgileniyor ?

2008 yılında satın aldığı PA Semiconductor firması ile yarı iletken pazarına giriş yapan Apple, gözünü daha büyük ve güçlü firmalara mı dikiyor ? Londra'nın finans merkezlerinde dillendirilen iddiaya göre 40 milyar dolar nakit parası olduğu bilinen Apple'ın İngiliz yarı iletken firması ARM ile görüşmeler yapıyor.

London Evening Standart'ın gündeme getirdiği iddiaya göre Apple, gözünü Blackberry'lerde, Nokia'larda, iPhone'da kısacası Netbook'lardan küçük mobil cihazların büyük çoğunluğunun işlemcilerinde imzası bulunan ARM'a dikmiş durumda. Cambridge, İngiltere merkezli yarı iletken deviyle ilgilendiği düşünülen Apple'ın bu girişimle birçok firmanın ARM teknolojilerinin kullanmasının önüne geçebileceği ve yarı iletken alanında daha deneyim kazanacağı düşünülüyor. İngiltere'nin finans merkezlerinde dillendirilen bu iddia ile Apple'ın 2010 yılının 2.çeyreğindeki güçlü ekonomik verileri birleşince ARM'ın hisselerinde büyük sıçrama yaşanırken; The Reporter, ARM'ı satın almasının Apple'a yaklaşık 8 milyar dolara mal olabileceğini ifade ediyor..