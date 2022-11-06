Apple arşivcisine yıllar sonra telif hakkı cezası: YouTube kanalı kapatıldı

20 yıllık videolara telif hakkı cezası!
Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) videolarını YouTube’da paylaşan Brendan Shanks, yıllar sonra Apple’dan telif hakkı cezası yedi. İlginç olansa, videoların 20 yıldır YouTube’da yayında olması.
Videoları internet arşivine taşıyacak
Shanks, bu durumu çok komik karşılayarak “Tebrikler Apple, 20 yıldır izlenen yüzlerce WWDC videosunun olduğu YouTube kanalımı kapattınız. Mac OS X, Darwin, Aqua ya da WebObjects hakkında kimsenin bir şeyler öğrenmesini istemiyor musunuz? : )” şeklinde paylaşımda bulundu. Shanks, açıklamalar dahil tüm orijinal dosyalara hâlâ sahip olduğunu ve videoları internet arşivine taşıyacağını söyledi.
Birden fazla ihlal nedeniyle, Shanks, arşivi kaybetmenin yanı sıra kişisel YouTube hesabını ve daha yeni parasını ödediği YouTube TV’sini de kaybetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence