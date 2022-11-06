Apple arşivcisine yıllar sonra telif hakkı cezası: YouTube kanalı kapatıldı

Tam Boyutta Gör Apple etkinlikleri, YouTube dahil farklı mecralardan canlı olarak izlenebiliyor ancak canlı yayın tarafında şirket çok katı. İster iPhone etkinliği olsun ister geliştiricilere yönelik, yazılım etkinliği WWDC olsun, görüntüyü ekrana canlı olarak vermek dahi yasak. Apple, özellikle Türkiye’deki kanallar için telif atmakta oldukça hızlı ve olay, kanalın kapanmasına kadar gidebiliyor. Şimdi, bir Apple arşivcisi telif hakkı cezası ile karşı karşıya.

YouTube tarihindeki en büyük telif hakkı dolandırıcılığı 2 ay önce eklendi

20 yıllık videolara telif hakkı cezası!

Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) videolarını YouTube’da paylaşan Brendan Shanks, yıllar sonra Apple’dan telif hakkı cezası yedi. İlginç olansa, videoların 20 yıldır YouTube’da yayında olması.

Videoları internet arşivine taşıyacak

Shanks, bu durumu çok komik karşılayarak “Tebrikler Apple, 20 yıldır izlenen yüzlerce WWDC videosunun olduğu YouTube kanalımı kapattınız. Mac OS X, Darwin, Aqua ya da WebObjects hakkında kimsenin bir şeyler öğrenmesini istemiyor musunuz? : )” şeklinde paylaşımda bulundu. Shanks, açıklamalar dahil tüm orijinal dosyalara hâlâ sahip olduğunu ve videoları internet arşivine taşıyacağını söyledi.

Birden fazla ihlal nedeniyle, Shanks, arşivi kaybetmenin yanı sıra kişisel YouTube hesabını ve daha yeni parasını ödediği YouTube TV’sini de kaybetti.

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Apple arşivcisine telif şoku: YouTube kanalı kapandı