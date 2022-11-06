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    Anlık Bildirim

    Apple arşivcisine yıllar sonra telif hakkı cezası: YouTube kanalı kapatıldı

    Apple etkinliklerini arşivleyen YouTuber'a seneler sonra telif hakkı cezası geldi. Ancak şirket, eski WWDC videolarını kaldırtmakla yetinmedi.                   
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    apple wwdc telif hakkı Tam Boyutta Gör
    Apple etkinlikleri, YouTube dahil farklı mecralardan canlı olarak izlenebiliyor ancak canlı yayın tarafında şirket çok katı. İster iPhone etkinliği olsun ister geliştiricilere yönelik, yazılım etkinliği WWDC olsun, görüntüyü ekrana canlı olarak vermek dahi yasak. Apple, özellikle Türkiye’deki kanallar için telif atmakta oldukça hızlı ve olay, kanalın kapanmasına kadar gidebiliyor. Şimdi, bir Apple arşivcisi telif hakkı cezası ile karşı karşıya.

    20 yıllık videolara telif hakkı cezası!

    Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) videolarını YouTube’da paylaşan Brendan Shanks, yıllar sonra Apple’dan telif hakkı cezası yedi. İlginç olansa, videoların 20 yıldır YouTube’da yayında olması.

    Videoları internet arşivine taşıyacak

    Shanks, bu durumu çok komik karşılayarak “Tebrikler Apple, 20 yıldır izlenen yüzlerce WWDC videosunun olduğu YouTube kanalımı kapattınız. Mac OS X, Darwin, Aqua ya da WebObjects hakkında kimsenin bir şeyler öğrenmesini istemiyor musunuz? : )” şeklinde paylaşımda bulundu. Shanks, açıklamalar dahil tüm orijinal dosyalara hâlâ sahip olduğunu ve videoları internet arşivine taşıyacağını söyledi.

    Birden fazla ihlal nedeniyle, Shanks, arşivi kaybetmenin yanı sıra kişisel YouTube hesabını ve daha yeni parasını ödediği YouTube TV’sini de kaybetti.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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