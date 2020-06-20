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    Apple, artan COVID-19 vakaları sebebiyle ABD'deki mağazalarını tekrar kapatmaya başladı

    Apple, son zamanlarda yükselişe geçen COVID-19 vaka sayısı nedeniyle, ABD'nin dört eyaletinde faaliyet gösteren 11 fiziksel mağazasını geçici olarak kapatma kararı aldı.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, artan COVID-19 vakaları sebebiyle ABD'deki mağazalarını tekrar kapatmaya başladı
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    Apple, birkaç bölgede COVID-19 vakalarının sayısındaki keskin artış nedeniyle ABD'deki bazı perakende mağazalarını tekrar kapatıyor. Bloomberg'in raporuna göre geçici olarak kapatılacak 11 mağaza, Florida, Arizona, Kuzey Carolina, ve Güney Carolina'da faaliyet gösteriyor.

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    İkinci dalga endişesi

    Apple sözcüsünün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hizmet verdiğimiz bazı bölgelerdeki mevcut COVID-19 koşulları nedeniyle, buradaki mağazaları geçici olarak kapatıyoruz. Durumu yakından izlediğimiz için bu adımı çok dikkatli bir şekilde atmaktayız. Ekiplerimizi ve müşterilerimizi mümkün olan en kısa sürede tekrar mağazalarımızda buluşturmayı dört gözle bekliyoruz."

    Apple, artan COVID-19 vakaları sebebiyle ABD'deki mağazalarını tekrar kapatmaya başladı
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    Apple, Koronavirüs pandemisinin patlak verdiği ilk ay itibarıyla, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelindeki fiziksel mağazalarını geçici olarak kapatmıştı. Alınan yeni karardaki 11 mağazaya yenilerinin eklenip eklenmeyeceği şimdilik belli değil. Ayrıca şirket kapatılan 11 mağazanın tekrar ne zaman hizmete açılacağı konusunda da net bir tarih vermedi.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/apple-to-close-some-u-s-stores-again-as-covid-19-cases-spike?sref=9hGJlFio Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    borayeris (Boray Eriş) 2 sa. Quad HD
    Pandomimciler Apple mağazalarında müşterilere mi saldırıyormuş? 😁
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    barisbulak (Barış Bulak) 2 sa. en beğenilen
    Pandomim değildir pandemidir o neyse düzelmiş başlık bildirimden şaşırıp geldiğimizle kaldık
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    LoooooL (Alex De souza) 1 sa.
    Vah vah çok üzüldüm keşke duymasaydım bu haberi
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 2 sa.
    Admin pandomim yaparken yanlışlıkla klavyedeki tuşlara basmış
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    Hayta_Seko 2 sa.
    Amerika'yı pandomimciler işgal ettiyse demek
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    barisbulak (Barış Bulak) 2 sa. en beğenilen
    Pandomim değildir pandemidir o neyse düzelmiş başlık bildirimden şaşırıp geldiğimizle kaldık
    Yanıtla +7
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    Quad HD (Eyüp Can) 2 sa.
    Kim yazıyor bu haberleri pandomim ne alaka diye bi şaşırdım
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    1 Yanıt Yanıtla +3
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    borayeris (Boray Eriş) 2 sa. Quad HD
    Pandomimciler Apple mağazalarında müşterilere mi saldırıyormuş? 😁
    Yanıtla +7
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    ogameci 2 sa.
    Amerikada bir söz vardır

    ölümden ve vergiden kaçış yoktur

    buna virüs’te eklendi :(
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    monacomen 3 sa.
    ABD'de bu kadar rekor ölüm ve salgın varken mağazalarını açarken Türkiye nispeten sınırlı ölüm ve kontrollü yaşama rağmen AVM'lerin açılması ve insanların iş hayatına dönmesine bu kadar muhalefet yapılmasını anlamıyorum. Dünyanın en zengin ülkesi bile ekonomik felaketi göze alamıyor bizim etimiz ne butumuz ne. Apple bile açmış salgın artınca tekrar kapatmış.
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. monacomen
    Yok denilen şey şu ekonomimiz berbat olduğu için dayanamazmışız yurt dışı ülkeler gibi mecburmuşuz ama İtalya günde 100-200 ölüm ile açtı.



    ABD günde 1000 ölüm ile açıldı vs. İngiltere’de yüksek rakamlar işe açıldı Türkiye 15-20 arası açıldık kötü olduk. Yurtdışını örnek almak gerekirse geç bile kaldılar açmada.
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