Apple, artan COVID-19 vakaları sebebiyle ABD'deki mağazalarını tekrar kapatmaya başladı

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Apple, birkaç bölgede COVID-19 vakalarının sayısındaki keskin artış nedeniyle ABD'deki bazı perakende mağazalarını tekrar kapatıyor. Bloomberg'in raporuna göre geçici olarak kapatılacak 11 mağaza, Florida, Arizona, Kuzey Carolina, ve Güney Carolina'da faaliyet gösteriyor.

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İkinci dalga endişesi

Apple sözcüsünün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hizmet verdiğimiz bazı bölgelerdeki mevcut COVID-19 koşulları nedeniyle, buradaki mağazaları geçici olarak kapatıyoruz. Durumu yakından izlediğimiz için bu adımı çok dikkatli bir şekilde atmaktayız. Ekiplerimizi ve müşterilerimizi mümkün olan en kısa sürede tekrar mağazalarımızda buluşturmayı dört gözle bekliyoruz."

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Apple, Koronavirüs pandemisinin patlak verdiği ilk ay itibarıyla, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelindeki fiziksel mağazalarını geçici olarak kapatmıştı. Alınan yeni karardaki 11 mağazaya yenilerinin eklenip eklenmeyeceği şimdilik belli değil. Ayrıca şirket kapatılan 11 mağazanın tekrar ne zaman hizmete açılacağı konusunda da net bir tarih vermedi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/apple-to-close-some-u-s-stores-again-as-covid-19-cases-spike?sref=9hGJlFio

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