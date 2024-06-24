iPhone 16 koruyucu kılıf görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

Dikey kamera kurulumu ve daha fazlası
Geçtiğimiz saatlerde Ice Universe, X üzerinden yaptığı paylaşımda iPhone 16'ya ait kılıf görüntülerini paylaştı. Eğer bu görüntüler gerçekse iPhone 16'nın tasarımının kesinleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Zira tasarıma ilişkin detaylar, kılıf üreticilerinin üretime başlaması için önceden temin ediliyor.
Görüntülere baktığımızda, dikey karema kurulumu ve deklanşör düğmesi dahil olmak üzere yeni bir tasarımla karşılaşıyoruz. Buna göre iPhone 15 ile iPhone 16 arasındaki en temel tasarım değişikliğinden biri kamera dizilimi olacak. Öyle ki çapraz konumlandırılmış kamera ünitesinden farklı olarak, dikey olarak hizalanmış sensörler bizleri karşılıyor. Bu nedenle iPhone 15 kılıfları, iPhone 16 ile uyumlu olmayacak.
- Hafif basma – Kamera odaklama
- Sert basma - Fotoğraf çekme
Boyut açısından iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın seleflerine benzer şekilde 6,1 inç ve 6,7 inç 60Hz OLED ekranlarla tanıtılması bekleniyor. Her iki akıllı telefon da, muhtemelen 6/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile eşleştirilecek. Üstelik A17 Pro'nun kırpılmış bir sürümünden güç alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.