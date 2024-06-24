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    iPhone 16 koruyucu kılıf görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

    iPhone 16'nın tasarımını gösteren koruyucu kılıf görüntüleri paylaşıldı. Yeni görüntüler, dikey kamera tasarımı ve yenilenen tuş düzenini gösteriyor. İşte iPhone 16 ve 16 Plus'ın tasarımı...
    iPhone 16 için kılıf görüntüleri paylaşıldı! İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerini birkaç ay içinde tanıtacak. Değişecek özellikler ve tasarım değişiklikleri ise, bir süredir söylentilere konu olmaya devam ediyor. Şimdi ise, iPhone 16'nın nasıl görünebileceğine ilişkin net bir sızıntı daha geldi. iPhone 16'ya ait olduğu belirtilen kılıf görselleri yayınlandı.

    Dikey kamera kurulumu ve daha fazlası

    Geçtiğimiz saatlerde Ice Universe, X üzerinden yaptığı paylaşımda iPhone 16'ya ait kılıf görüntülerini paylaştı. Eğer bu görüntüler gerçekse iPhone 16'nın tasarımının kesinleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Zira tasarıma ilişkin detaylar, kılıf üreticilerinin üretime başlaması için önceden temin ediliyor.

    Görüntülere baktığımızda, dikey karema kurulumu ve deklanşör düğmesi dahil olmak üzere yeni bir tasarımla karşılaşıyoruz. Buna göre iPhone 15 ile iPhone 16 arasındaki en temel tasarım değişikliğinden biri kamera dizilimi olacak. Öyle ki çapraz konumlandırılmış kamera ünitesinden farklı olarak, dikey olarak hizalanmış sensörler bizleri karşılıyor. Bu nedenle iPhone 15 kılıfları, iPhone 16 ile uyumlu olmayacak.

    iPhone 16 için kılıf görüntüleri paylaşıldı! İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Flaş ünitesi iPhone X'e benzer şekilde kamera adasının dışına taşınmış. Daha önce Apple'ın tüm fiziksel düğmeleri ortadan kaldırabileceği konuşuluyordu. Kılıf görüntülerinde ise, sessize alma anahtarının yerine eklenen eylem düğmesine ek olarak deklanşör düğmesi de bulunuyor. Bu fiziksel tuşun ne kadar sert bastığınıza bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getireceği belirtiliyor.
    • Hafif basma – Kamera odaklama
    • Sert basma - Fotoğraf çekme

    Boyut açısından iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın seleflerine benzer şekilde 6,1 inç ve 6,7 inç 60Hz OLED ekranlarla tanıtılması bekleniyor. Her iki akıllı telefon da, muhtemelen 6/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile eşleştirilecek. Üstelik A17 Pro'nun kırpılmış bir sürümünden güç alması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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