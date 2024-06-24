iPhone 16 koruyucu kılıf görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerini birkaç ay içinde tanıtacak. Değişecek özellikler ve tasarım değişiklikleri ise, bir süredir söylentilere konu olmaya devam ediyor. Şimdi ise, iPhone 16'nın nasıl görünebileceğine ilişkin net bir sızıntı daha geldi. iPhone 16'ya ait olduğu belirtilen kılıf görselleri yayınlandı.

Dikey kamera kurulumu ve daha fazlası

Geçtiğimiz saatlerde Ice Universe, X üzerinden yaptığı paylaşımda iPhone 16'ya ait kılıf görüntülerini paylaştı. Eğer bu görüntüler gerçekse iPhone 16'nın tasarımının kesinleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Zira tasarıma ilişkin detaylar, kılıf üreticilerinin üretime başlaması için önceden temin ediliyor.

Görüntülere baktığımızda, dikey karema kurulumu ve deklanşör düğmesi dahil olmak üzere yeni bir tasarımla karşılaşıyoruz. Buna göre iPhone 15 ile iPhone 16 arasındaki en temel tasarım değişikliğinden biri kamera dizilimi olacak. Öyle ki çapraz konumlandırılmış kamera ünitesinden farklı olarak, dikey olarak hizalanmış sensörler bizleri karşılıyor. Bu nedenle iPhone 15 kılıfları, iPhone 16 ile uyumlu olmayacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Flaş ünitesi iPhone X'e benzer şekilde kamera adasının dışına taşınmış. Daha önce Apple'ın tüm fiziksel düğmeleri ortadan kaldırabileceği konuşuluyordu. Kılıf görüntülerinde ise, sessize alma anahtarının yerine eklenen eylem düğmesine ek olarak deklanşör düğmesi de bulunuyor. Bu fiziksel tuşun ne kadar sert bastığınıza bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getireceği belirtiliyor.

Hafif basma – Kamera odaklama

– Kamera odaklama Sert basma - Fotoğraf çekme

iPhone 16 Pro serisine dört yeni kamera özelliği geliyor 2 gün önce eklendi

Boyut açısından iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın seleflerine benzer şekilde 6,1 inç ve 6,7 inç 60Hz OLED ekranlarla tanıtılması bekleniyor. Her iki akıllı telefon da, muhtemelen 6/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile eşleştirilecek. Üstelik A17 Pro'nun kırpılmış bir sürümünden güç alması bekleniyor.

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iPhone 16 için kılıf görüntüleri paylaşıldı! İşte yeni tasarımı