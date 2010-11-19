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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Boot Camp 3.2 güncellemesini yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Intel işlemcilerini kullanmaya başladığından bu yana kullanıcılarına Boot Camp yazılımı ile Mac'lerine ikincil işletim sistemi olarak Windows yüklenmesine imkan veren Apple, Boot Camp Software Update 3.2'i yayınladı. Her güncellemede olduğu gibi bu güncelleme de bünyesinde çeşitli düzetlmeleri ve iyileştirmeleri barındırıyor.

Apple'ın güncellemenin sayfasında verdiği bilgilere göre, güncelleme ATI-Radeon HD 5870 grafik birimine, Apple USB Ethernet Adaptörü ve Macbook Air Superdrive'a destek sunarken, kritik hataları da gideriyor. Apple, bütün Boot Camp 3.1 kullanıcılarının bu güncellemeyi mutlaka yüklemelerini de tavsiye ediyor.

Kullanıcılar Bootcamp güncellemesinin 32 bitlik ve 64bitlik her iki sürümüne de buradan ulaşabilirler.


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Batuist 9 yıl
peki mac kullanıcıları maclerinde mesela win7 kullanırlarken fareyi nasıl tek tuş kullanıyorlar?? yoksa ayrı bir fare mi alıyorlar?? artı maclerdeki win7 performansı nasıl mesela??
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Megaslaughter 9 yıl
Aynı özelliklere sahip Windows 7 kullanan bir PC nasıl çalışırsa öyle çalışıyor. Ayrıca sağ tık var MAC'de.
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Kuray 9 yıl
Her guncelleme Blog Sitelerinden alinarak Forum sitesine yansitlmali mi sizce?
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iSafari 9 yıl

Kuray
Her guncelleme Blog Sitelerinden alinarak Forum sitesine yansitlmali mi sizce?

Tabiki...
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yusuf 9 yıl

Kuray

Her guncelleme Blog Sitelerinden alinarak Forum sitesine yansitlmali mi sizce?


Banada absürd geliyor fakat bir de şu açıdan bakın, MacRumors'u takip etmek isteyen ve ingilizcesi olmayan kullanıcılar olabilir. Haber alma özgürlüğü var sonuçta
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