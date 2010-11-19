Apple, Boot Camp 3.2 güncellemesini yayınladı

Intel işlemcilerini kullanmaya başladığından bu yana kullanıcılarına Boot Camp yazılımı ile Mac'lerine ikincil işletim sistemi olarak Windows yüklenmesine imkan veren Apple, Boot Camp Software Update 3.2'i yayınladı. Her güncellemede olduğu gibi bu güncelleme de bünyesinde çeşitli düzetlmeleri ve iyileştirmeleri barındırıyor.

Apple'ın güncellemenin sayfasında verdiği bilgilere göre, güncelleme ATI-Radeon HD 5870 grafik birimine, Apple USB Ethernet Adaptörü ve Macbook Air Superdrive'a destek sunarken, kritik hataları da gideriyor. Apple, bütün Boot Camp 3.1 kullanıcılarının bu güncellemeyi mutlaka yüklemelerini de tavsiye ediyor.

Kullanıcılar Bootcamp güncellemesinin 32 bitlik ve 64bitlik her iki sürümüne de buradan ulaşabilirler.