Meta ve Microsoft, AB'den Apple'ın yeni uygulama mağazası şartlarını reddetmesini istedi

Meta ve Microsoft, AB'de lobi yapıyor
Avrupa Birliği, şu ana kadar konuyu değerlendirdiğini ve Apple'ın yaklaşımının kabul edilemez olduğuna karar vermesi halinde "etkili adımlar atmaya" hazır olduklarını söyledi. Microsoft, Apple'ın yeni politikasının yanlış yönde atılmış bir adım olduğunu belirterek Apple’ın geri bildirimler doğrultusunda şartları yeniden değerlendireceğine inanıyor. Mark Zuckerberg, Apple’ın yeni şartlarının Meta’yı etkilemeyeceğini, herhangi bir geliştiricinin alternatif uygulama mağazasına girmeyeceğini düşünüyor ve AB düzenlemelerinin amacına ters düştüğünü söylüyor.
Apple için kritik tarih 7 Mart
Financial Times’a göre, Apple yeni şartlara ilişkin olarak Avrupa Komisyonu ile aylarca görüşmelerde bulundu ve belirlenen şartlar onbinlerce saat harcayan yüzlerce Apple ekip üyesinin çalışmasının bir sonucu. Şimdi, AB’nin, Apple'ın yeni şartlarının Dijital Pazarlar Yasası’na uyum için yeterli olup olmadığına karar vermesi gerekiyor ve bir sonuca varılmasına yardımcı olmak için geliştiricilerin görüşleri de alınacak. AB için App Store değişiklikleri getiren iOS 17.4 güncellemesi bu tarihte yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.