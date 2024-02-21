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    Anlık Bildirim

    Meta ve Microsoft, AB'den Apple'ın yeni uygulama mağazası şartlarını reddetmesini istedi

    Apple, iOS 17.4 güncellemesiyle App Store'da AB'yi etkileyen büyük değişikliklerine gitti. Meta ve Microsoft, Apple'ın yeni şartlarına tepki göstererek lobi faaliyeti yürütmeye başladı.
    microsoft meta apple ab lobi Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17.4 sürümünde, geliştiricilerin uygulamalarını resmî Apple App Store dışında dağıtmalarına, mağazada kalmak istemeleri halinde de alternatif şartlara geçmelerine olanak tanıyan değişiklikler sundu. Ancak Apple, herhangi bir geliştiricinin bunu yaparak daha fazla para kazanmasını neredeyse imkansız hale getiren şartları dayattığı için eleştiri yağmuruna tutuluyor. Apple, kendi uygulama mağazası dışından yapılan satışlardan %27 komisyon alacak. Ayrıca alternatif uygulamalar aracılığıyla dağıtım yapan ve aynı zamanda alternatif ödeme seçeneği kullanan geliştiriciler, Apple’a “kullanıcı başına” 0.50 euro ücret ödeyecek. Bu da pek çok uygulama için, özellikle de ücretsiz uygulamalar için mantıklı değil.

    Meta ve Microsoft, AB'de lobi yapıyor

    Avrupa Birliği, şu ana kadar konuyu değerlendirdiğini ve Apple'ın yaklaşımının kabul edilemez olduğuna karar vermesi halinde "etkili adımlar atmaya" hazır olduklarını söyledi. Microsoft, Apple'ın yeni politikasının yanlış yönde atılmış bir adım olduğunu belirterek Apple’ın geri bildirimler doğrultusunda şartları yeniden değerlendireceğine inanıyor. Mark Zuckerberg, Apple’ın yeni şartlarının Meta’yı etkilemeyeceğini, herhangi bir geliştiricinin alternatif uygulama mağazasına girmeyeceğini düşünüyor ve AB düzenlemelerinin amacına ters düştüğünü söylüyor.

    Apple için kritik tarih 7 Mart

    Financial Times’a göre, Apple yeni şartlara ilişkin olarak Avrupa Komisyonu ile aylarca görüşmelerde bulundu ve belirlenen şartlar onbinlerce saat harcayan yüzlerce Apple ekip üyesinin çalışmasının bir sonucu. Şimdi, AB’nin, Apple'ın yeni şartlarının Dijital Pazarlar Yasası’na uyum için yeterli olup olmadığına karar vermesi gerekiyor ve bir sonuca varılmasına yardımcı olmak için geliştiricilerin görüşleri de alınacak. AB için App Store değişiklikleri getiren iOS 17.4 güncellemesi bu tarihte yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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