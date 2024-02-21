Meta ve Microsoft, AB'den Apple'ın yeni uygulama mağazası şartlarını reddetmesini istedi

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 17.4 sürümünde, geliştiricilerin uygulamalarını resmî Apple App Store dışında dağıtmalarına, mağazada kalmak istemeleri halinde de alternatif şartlara geçmelerine olanak tanıyan değişiklikler sundu. Ancak Apple, herhangi bir geliştiricinin bunu yaparak daha fazla para kazanmasını neredeyse imkansız hale getiren şartları dayattığı için eleştiri yağmuruna tutuluyor. Apple, kendi uygulama mağazası dışından yapılan satışlardan %27 komisyon alacak. Ayrıca alternatif uygulamalar aracılığıyla dağıtım yapan ve aynı zamanda alternatif ödeme seçeneği kullanan geliştiriciler, Apple’a “kullanıcı başına” 0.50 euro ücret ödeyecek. Bu da pek çok uygulama için, özellikle de ücretsiz uygulamalar için mantıklı değil.

Apple, Avrupa Birliği’nde ana ekran web uygulamalarını sonlandırı 3 gün önce eklendi

Meta ve Microsoft, AB'de lobi yapıyor

Avrupa Birliği, şu ana kadar konuyu değerlendirdiğini ve Apple'ın yaklaşımının kabul edilemez olduğuna karar vermesi halinde "etkili adımlar atmaya" hazır olduklarını söyledi. Microsoft, Apple'ın yeni politikasının yanlış yönde atılmış bir adım olduğunu belirterek Apple’ın geri bildirimler doğrultusunda şartları yeniden değerlendireceğine inanıyor. Mark Zuckerberg, Apple’ın yeni şartlarının Meta’yı etkilemeyeceğini, herhangi bir geliştiricinin alternatif uygulama mağazasına girmeyeceğini düşünüyor ve AB düzenlemelerinin amacına ters düştüğünü söylüyor.

Apple için kritik tarih 7 Mart

Financial Times’a göre, Apple yeni şartlara ilişkin olarak Avrupa Komisyonu ile aylarca görüşmelerde bulundu ve belirlenen şartlar onbinlerce saat harcayan yüzlerce Apple ekip üyesinin çalışmasının bir sonucu. Şimdi, AB’nin, Apple'ın yeni şartlarının Dijital Pazarlar Yasası’na uyum için yeterli olup olmadığına karar vermesi gerekiyor ve bir sonuca varılmasına yardımcı olmak için geliştiricilerin görüşleri de alınacak. AB için App Store değişiklikleri getiren iOS 17.4 güncellemesi bu tarihte yayınlanacak.

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Meta ve Microsoft, Apple'ın yeni App Store şartlarına tepkili!