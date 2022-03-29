Güvenlik uzmanları, AB'nin yeni kurallarının mesajlaşma güvenliğini azaltacağını söylüyor

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Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde teknoloji dünyasındaki rekabeti dengelemek adına geliştirdikleri Dijital Piyasalar Yasası(MDA) hakkında açıklamalar yapmıştı. Yasa tasarısı, farklı mesajlaşma hizmetlerinin birlikte çalışabilmesine olanak tanıyor ancak güvenlik uzmanları, bunun WhatsApp gibi uçtan uca şifreli hizmetlerin daha düşük güvenlik sunan protokollerle karıştırılmasına izin verdiğini bu sebeple de mesaj şifrelemede büyük problemler yaratacağını belirtiyorlar.

'Mesajlaşma güvenliği zayıflayabilir'

DMA, esas olarak büyük teknoloji şirketlerinin sektörde tekelleşmelerinin önüne geçmek adına daha katı kurallara ve cezalara tabi olmasına odaklanıyor. Piyasa değeri en az 75 milyar euro olan ve en az 45 milyon aylık kullanıcıya sahip uygulama veya platformlar yasadaki sert önlemlerin muhatabı olacaklar.

Yasa tasarısı, büyük şirketleri zorlamakla beraber daha küçük şirketlere de ayrıcalıklar tanıyor. Bu ayrıcalıklar arasında büyük teknoloji şirketlerinin platformlarının daha küçük benzer üçüncü taraf hizmetlerle çalışmasına izin vermesi yer alıyor. Bu, büyük mesajlaşma platformlarındaki kullanıcıların daha küçük platformlardaki kullanıcılarla iletişim kurabileceği anlamına geliyor.

Güvenlik uzmanları, böyle bir girişimin uçtan uca şifreleme sunan WhatsApp gibi platformların, daha küçük mesajlaşma platformlarıyla birlikte çalışabilmesi adına kendi şifrelemesinin bir kısmını zayıflatması veya kaldırmasını gerektireceğinden kullanıcıların genel mesajlaşma güvenliğinin ortadan kalkabileceği sonucuyla karşılaşılabileceğini belirtiyorlar.

Stanford İnternet Gözlemevi direktörü ve Facebook'un eski güvenlik şefi Alex Stamos ise: "Kimlik yönetimini yürütmek için her sağlayıcıya güvenmeden uçtan uca şifrelemeye izin vermenin bir yolu yoktur... Eğer amaç tüm mesajlaşma sistemlerinin birbirinin kullanıcılarına tamamen aynı şekilde davranmasıysa, bu bir gizlilik ve güvenlik kabusu." ifadelerinde bulundu.

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DMA hakkındaki tüm yorumlar olumsuz olmasa da güvenlik uzmanlarının birçoğu endişelerini dile getirmeye başladılar. Yasa tasarısı üzerinde değişikliklerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği üzerinde bir bilgi bulunmuyor. DMA'nın Ekim ayına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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