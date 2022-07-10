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    Büyük ekranlı Apple Watch Pro, bu sene tanıtılabilir

    Akıllı saat pazarında önemli bir isim olan Apple, yıl bitmeden yeni Watch ürünlerini tanıtacak. Apple’ın ilk kez bu sene tanıtacağı dayanıklı Apple Watch, Pro veya Extreme olarak adlandırılabilir.
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    Apple, bu sene 3 farklı Watch modeli tanıtacak
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    Üst seviye akıllı saat pazarında lider olan Apple, yıl bitmeden yeni nesil akıllı saatlerini tanıtacak. Apple Watch Series 8 olarak adlandırılacak cihazdan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir süredir iddia edilen dayanıklı ve üst seviye Apple Watch modeli hakkında da yeni bilgiler geliyor.

    Apple Watch “Pro” 1000 dolarlık fiyat etiketi ile çıkış yapabilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, yeni nesil Apple Watch cihazları hakkında yeni detaylar paylaştı. Gurman, üst seviye Apple Watch modelinin bu sene tanıtılacağını belirtti. Üst seviye Apple Watch modeli için birçok isim iddia edilse de cihazın Apple Watch Pro olarak adlandırılma ihtimali oldukça yüksek. Gurman, Apple Watch Pro’nun daha büyük ve dayanıklı ekran, gelişmiş fitness takip özellikleri, daha yüksek batarya ömrü ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Apple Watch Pro, büyük ihtimalle titanyum gibi dayanıklı bir malzeme ile üretilecek.

    Üst seviye Apple Watch’u iPhone Pro modellerine benzeten Gurman, cihazın ekstrem sporculara ve üst düzey Garmin akıllı saat kullanıcılara hitap edeceğini belirtti. Her modelinde hücresel veri desteği sunması beklenen Apple Watch Pro, Gurman’a göre 900-999 dolar aralığında satışa çıkacak.

    Apple, bu sene 3 farklı Watch modeli tanıtacak
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    Apple Watch SE de yenilenecek

    Gurman, yıl bitmeden Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Pro ile beraber Apple Watch SE’nin de tanıtılacağını belirtti. Yeni nesil Apple Watch SE, yeni Watch modellerinde olduğu gibi S8 işlemcisine sahip olacak ancak Watch Series 8’in aksine vücut sıcaklığı sensörüne sahip olmayacak. Ayrıca daha küçük ekrana sahip olacak Apple Watch SE, büyük ihtimalle 279 dolar fiyat etiketi ile çıkış yapacak. Standart Apple Watch Series 8’in ise 399 dolar fiyat etiketi ile çıkması bekleniyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 1 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 1 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 5 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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