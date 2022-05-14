Bütçe dostu Apple TV geliyor

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Akıllı televizyon kutuları ve çubukları, son yıllarda ciddi popülerlik kazandı. Google, Amazon, Roku ve Xiaomi gibi firmalar, birçok farklı seçenek ile marketten ciddi Pazar payı almayı başardılar. Görünüşe göre Apple, bu pazardan pay almak için bütçe dostu bir Apple TV hazırlıyor.

Apple TV Stick gelebilir mi?

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın bütçe dostu bir Apple TV hazırladığını belirtti. Kuo, cihazın 2022’nin ikinci yarısında tanıtılacağını da ekledi. Apple, şu an 3 farklı Apple TV modeli satılıyor. 32GB ve 64GB 4K Apple TV dışında 32GB Apple TV HD satılıyor. Apple’ın en ucuz seçeneği 32GB Apple TV, 149 dolardan satılıyor ve eski jenerasyon işlemci kullanıyor.

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Amazon ve Roku’nun 50 dolarından altında ciddi anlamda kaliteli alternatif sattığı düşünüldüğünde Apple’ın bütçe dostu Apple TV’si ne kadar bütçe dostu olacak merak ediliyor. Apple’ın AirPlay destekli ancak ara yüzü olmayan bir Apple TV tanıtması da seçeneklerden biri. Google, geçtiğimiz yıllarda Chromecast ile benzer bir strateji kullanmıştı. Apple’ın son zamanlara servislerine verdiği önem ve buradan kazandığı paraların artması ile ucuz Apple TV donanımı, servisinden para kazanmak için iyi bir reklam hamlesi olabilir. Yeni Apple TV’nin yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor.

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Apple, bütçe dostu Apple TV hazırlıyor