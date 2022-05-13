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    Android TV, yeni güncellemesi ile resim içinde resim özelliğini güçlendirecek

    I/O Geliştirici Konferansı’nda birçok duyuru yapan Google, Android TV hakkında yeni bilgiler paylaştı. Android TV 13, resim içinde resim ve performans geliştirmeleri ile geliyor.
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    Android TV 13 hakkında yeni bilgiler paylaşıldı
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    Geçtiğimiz günlerde I/O Geliştirici Konferansı’nda akıllı telefon, tablet ve Android işletim sistemi için heyecan verici duyurulan yapan Google Android TV’yi unutmadı. Android TV 13 hakkında yeni detaylar paylaşıldı.

    Çoklu görev ve performans iyileştirmeleri ile geliyor

    Android TV 13 hakkındaki en önemli geliştirme, resim içinde resim özelliği için yapılmış. Yeni güncelleme ile görüntülü görüşmeler, resim içinde resim ile yapılabilecek. Böylece, destekleyen televizyonlarda görüntülü görüşme yaparken diğer uygulamalarınızı kullanmaya devam edebileceksiniz. Ayrıca Android TV’nin yeni sürümleri QWERTY olmayan klavye düzenlerini destekleyecek, böylece oyun geliştiricilerin işi kolaylaşacak. Ayrıca Google, gelişmiş ses yönlendirme ve HDMI yanıtları ile yeni güncellemenin performans ve kalite artışlarına da sebep olacağını belirtti.

    Android TV 13’ün ikinci betası Google ADT-3 Geliştirici Kiti ve bilgisayar emülatorü için yayınlandı. Android TV 13 güncellemesinin yıl sonuna doğru çıkması bekleniyor.

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