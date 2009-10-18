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Apple bütün HD 4800leri aldı iddiası!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23b
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Diğer
enderc
Haber Editörü
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Apple bütün HD 4800leri aldı iddiası!
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ATI-AMD yeni nesil 40nm üretim teknolojisiyle üretilen HD5800 serisi kartlarını pazara sunduktan sonra Nvidia'nın henüz Fermiyi hazırlayamamasından dolayı mevcut serilerde nasıl bir satış ve fiyatlandırma politikası uygulayacağı merak ediliyordu. Hatta Nvidia'nın fiyat indirimine yanaşmamasından dolayı GTX 200 serisi kartların üretiminin duracağı dedikoduları da ortalıkta dolaşmaya başladı. 40 nm HD 5800 serilerinin pazara sunulmasından sonra, hem Nvidia hem de AMD cephesinde 55nm 'lik çiplerin temininde sıkıntılar ortaya çıkmış durumda.

Diğer bir dedikodu ise HD 4800 serisindeki talep sıkıntısının sebebi olarak Apple olarak gösteriyor. Dedikodulara göre Apple yaklaşık 2 aylık HD 4800 stoğuna tekabül edicek miktarda grafik yongasını BTO (Build-to-Order, Siparişe göre üretim) Macintoshlarında kullanmak için AMD'den almış durumda. Apple'ın HD 5800 serisi yerine HD 4800 serisine yönelmesinin sebebi olarak ise HD 5800 serisinin pahalı ve istenilen miktarda temin edilememesi HD 5700 serisinin ise henüz hazır olmaması gösteriliyor.


http://vr-zone.com/articles/-rumour-apple-buys-all-radeon-hd-4800-cards-/7875.html?doc=7875 Yorum Yaz
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simplethinks 10 yıl
Alito arkadaşım piyasada 4800 serisi bulamayacaksın ne yapcaksın 5xxx serisine yönelceksin ondan sonra kartlara talep fazla olunca nede olsa satılıyor diye aynı fiyattan devam ederler. Nvidia GT3XX çıkarmadığı sürece fiyatlar düşmez.Daha öncede yazmıştım AMD nin yerinde olsam dx11 pazarını ele gecirmek için bu kartları minimum karla satardım diye . Gerçi Nvidia nın dx11 leri çıkınca fiyat düşmesi olmayabilir çünkü fiyat politikası belli AMD yle aynı performansı veren kart %30 daha pahalı olcaktır.
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desert_rain 10 yıl
bu arada OpenCL Apple ın önderliği ile başlamış bir projedir hatta yanılmıyorsam proje başladıktan sonra 1.5 sene kadar apple'dan birisi projenin başında bulunmuştur. Şu anda Apple projeden tamamen çekilmiş durumda, projenin açık kaynak yani bağımsız olarak ilerlemesi için. Öncüsü apple'dır OpenCL'in. Muhtemelen öümüzdeki yıllarda mac os x i GPU'yu bol bol kullanırken göreceğiz.
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buraoca2 10 yıl
HD 4800 serisini istemesinin ana nedeni; Her sattığı üründen daha fazla kâr etmek istemesi. Yoksa mevcut HD 5770 ve HD 58xx serisi HD 48xx serisinden daha yüksek fiyata satılıyor...
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Rusty 10 yıl
Doğruysa "Artık tüm macbook ürünlerinde nvidia grafik çözümleri var" diyen nvidia ne diyecek onu merak ediyorum...
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posses 10 yıl
ordan alıp buraya getırsem ?
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darbelux 10 yıl
2 aylık stok
AMD yaşadı valla, bu çok iyi bir gelir olur amd için, taze para üstelik
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posses 10 yıl
apple çok hoşuma gıden bir marka fakat ıphone de mesela türkıyedekı fıyatı bellı amerıkadakı arkadasım orada ıphone nın 99 dolar oldugunu soledi . neden burda ucuk kacık bı fark var ? yoksa kalıtedemı bı sorun var ? kazıkmı yiioruz apple alırken ?
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Father Torque 10 yıl
99$'lık fiyatlar burdaki 67TL'lik kampanyayla eşdeğer. Yani orada da 99$ ödeyip atıyorum 2 sene boyunca 30$ sabit ödemesi var.
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alito 10 yıl
hayır pahalanmaz aksine stoklar erir böylece 5800 serisine yer açılır ve fiyatları bir nebzede olsun düşer.
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simplethinks 10 yıl
Bak işe bu haber üzerine ülkemizde 48xx serisi phalanır enaz 2 ay boyunca
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FİT GYM 10 yıl
Ne Yapıcak Elma Suyumu .
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CoreXXX 10 yıl
mac pek ati kullanmazdı hayret
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gezgin 10 yıl
bu apple da elini attığı yeri kurutuyor kardeşim geçendede piyasada nand flash yonga kıtlığına neden olduydu
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yekoo 10 yıl
amd karlılığa yaklaşıyor deniliyordu geçenlerde :) ve km taşı 38** dür :)
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