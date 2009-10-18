Apple bütün HD 4800leri aldı iddiası!

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ATI-AMD yeni nesil 40nm üretim teknolojisiyle üretilen HD5800 serisi kartlarını pazara sunduktan sonra Nvidia'nın henüz Fermiyi hazırlayamamasından dolayı mevcut serilerde nasıl bir satış ve fiyatlandırma politikası uygulayacağı merak ediliyordu. Hatta Nvidia'nın fiyat indirimine yanaşmamasından dolayı GTX 200 serisi kartların üretiminin duracağı dedikoduları da ortalıkta dolaşmaya başladı. 40 nm HD 5800 serilerinin pazara sunulmasından sonra, hem Nvidia hem de AMD cephesinde 55nm 'lik çiplerin temininde sıkıntılar ortaya çıkmış durumda.

Diğer bir dedikodu ise HD 4800 serisindeki talep sıkıntısının sebebi olarak Apple olarak gösteriyor. Dedikodulara göre Apple yaklaşık 2 aylık HD 4800 stoğuna tekabül edicek miktarda grafik yongasını BTO (Build-to-Order, Siparişe göre üretim) Macintoshlarında kullanmak için AMD'den almış durumda. Apple'ın HD 5800 serisi yerine HD 4800 serisine yönelmesinin sebebi olarak ise HD 5800 serisinin pahalı ve istenilen miktarda temin edilememesi HD 5700 serisinin ise henüz hazır olmaması gösteriliyor.

http://vr-zone.com/articles/-rumour-apple-buys-all-radeon-hd-4800-cards-/7875.html?doc=7875