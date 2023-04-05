Apple Car ekranı sürücüye farklı yolcuya farklı görünecek

Araç içinde farklı ekran tecrübesi
Apple tarafından hazırlanan 21 sayfalık yeni bir patent, araç içi bilgi ekranında farklı bir tecrübeye işaret ediyor. Range Rover modellerinden hatırlayacağımız üzere bilgi ekranı sürücüye farklı, yolcuya farklı görünecek.
Apple burada daha farklı bir teknoloji kullanıyor. Firma daha önce sanal gerçeklik gözlüğü ile bakıldığında normalden farklı görüntüler sunan bir ekran geliştirmişti. Bu ekranda prizmatik lensler göz izleme yazılımı ile destekleniyor. Arka ışıklandırmayı kontrol eden algoritma aynı anda iki farklı görüntü üretebiliyor.
Apple bunu kullanıcı gizliliğine yönelik olarak veya yolcu müzik ekranına bakarken sürücü navigasyona odaklanacak tarzda uygulamalara yönelik olarak kullanabilir. Böylece sürücünün dikkati de dağılmamış olur. Henüz Apple Car ile ilgili bir bilgi olmadığı için bu ekran teknolojisi hayata geçecek mi belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı