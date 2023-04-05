Apple Car ekranı sürücüye farklı yolcuya farklı görünecek

Tam Boyutta Gör Apple’ın adeta yılan hikayesine dönen elektrikli araba projesi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Ekibin yeniden yapılandırıldığı haberinin ardından şimdi de araç içi bilgi ekranına yönelik bir gelişme yaşandı.

Araç içinde farklı ekran tecrübesi

Apple tarafından hazırlanan 21 sayfalık yeni bir patent, araç içi bilgi ekranında farklı bir tecrübeye işaret ediyor. Range Rover modellerinden hatırlayacağımız üzere bilgi ekranı sürücüye farklı, yolcuya farklı görünecek.

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Apple burada daha farklı bir teknoloji kullanıyor. Firma daha önce sanal gerçeklik gözlüğü ile bakıldığında normalden farklı görüntüler sunan bir ekran geliştirmişti. Bu ekranda prizmatik lensler göz izleme yazılımı ile destekleniyor. Arka ışıklandırmayı kontrol eden algoritma aynı anda iki farklı görüntü üretebiliyor.

Apple bunu kullanıcı gizliliğine yönelik olarak veya yolcu müzik ekranına bakarken sürücü navigasyona odaklanacak tarzda uygulamalara yönelik olarak kullanabilir. Böylece sürücünün dikkati de dağılmamış olur. Henüz Apple Car ile ilgili bir bilgi olmadığı için bu ekran teknolojisi hayata geçecek mi belirsiz.

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Apple Car farklı bir ekranla gelebilir