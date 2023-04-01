Dokunmatik ekranlı AirPods çok yakında olabilir

Tam Boyutta Gör Tam kablosuz kulaklık pazarına giriş yaptıktan sonra farklı yenilikler getirerek bu pazardaki rekabetçiliğini koruyan Apple, yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. AirPods kutusu dokunmatik ekranlı olabilir.

AirPods kulaklıklara dokunmatik ekran

Apple tarafından patenti alınan yeni bir teknoloji AirPods Pro kutusuna dokunmatik bir ekran ekliyor. Bu ekran üzerinden Apple Music, Apple TV+, Apple Haritalar gibi pek çok uygulama ile etkileşime geçilebiliyor.

AirPods bir işitme cihazı olabilir mi? 2 hf. önce eklendi

Aslında bilgi ekranları özellikle Çinli tam kablosuz kulaklıklarda karşımıza çıkıyordu ancak Apple kendi özel yongası, belleği ve depolaması ile kutuya kırpılmış bir Apple Watch entegre etmiş diyebiliriz. Bu durumda AirPods Pro kutusu biraz daha dörtgen hale geliyor ve biraz daha büyüyor.

Yeni teknoloji ile kullanıcılar telefonlarına dokunmadan kutu üzerinde farklı uygulamalara giderek tercihlerini değiştirebilecekler veya ayarlama yapabilecekler. Haliyle telefonun pil ömrü de olumlu etkilenecek. Apple’ın bu teknolojiyi kullanacağının garantisi yok ancak günümüz şartlarında kolay entegre edilebilir görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

AirPods Pro kulaklıklarda dokunmatik ekran