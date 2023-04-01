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    Dokunmatik ekranlı AirPods çok yakında olabilir

    Apple gelecek bir dönemde AirPods Pro kulaklıkların kutusuna dokunmatik ekran entegre etmek istiyor. Üstelik bu ekran pek çok ayrıntılı kontrol imkânı sunabiliyor.
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    AirPods Pro Tam Boyutta Gör
    Tam kablosuz kulaklık pazarına giriş yaptıktan sonra farklı yenilikler getirerek bu pazardaki rekabetçiliğini koruyan Apple, yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. AirPods kutusu dokunmatik ekranlı olabilir.

    AirPods kulaklıklara dokunmatik ekran

    Apple tarafından patenti alınan yeni bir teknoloji AirPods Pro kutusuna dokunmatik bir ekran ekliyor. Bu ekran üzerinden Apple Music, Apple TV+, Apple Haritalar gibi pek çok uygulama ile etkileşime geçilebiliyor.

    Aslında bilgi ekranları özellikle Çinli tam kablosuz kulaklıklarda karşımıza çıkıyordu ancak Apple kendi özel yongası, belleği ve depolaması ile kutuya kırpılmış bir Apple Watch entegre etmiş diyebiliriz. Bu durumda AirPods Pro kutusu biraz daha dörtgen hale geliyor ve biraz daha büyüyor.

    Yeni teknoloji ile kullanıcılar telefonlarına dokunmadan kutu üzerinde farklı uygulamalara giderek tercihlerini değiştirebilecekler veya ayarlama yapabilecekler. Haliyle telefonun pil ömrü de olumlu etkilenecek. Apple’ın bu teknolojiyi kullanacağının garantisi yok ancak günümüz şartlarında kolay entegre edilebilir görünüyor.

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