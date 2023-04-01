Dokunmatik ekranlı AirPods çok yakında olabilir

AirPods kulaklıklara dokunmatik ekran
Apple tarafından patenti alınan yeni bir teknoloji AirPods Pro kutusuna dokunmatik bir ekran ekliyor. Bu ekran üzerinden Apple Music, Apple TV+, Apple Haritalar gibi pek çok uygulama ile etkileşime geçilebiliyor.
Aslında bilgi ekranları özellikle Çinli tam kablosuz kulaklıklarda karşımıza çıkıyordu ancak Apple kendi özel yongası, belleği ve depolaması ile kutuya kırpılmış bir Apple Watch entegre etmiş diyebiliriz. Bu durumda AirPods Pro kutusu biraz daha dörtgen hale geliyor ve biraz daha büyüyor.
Yeni teknoloji ile kullanıcılar telefonlarına dokunmadan kutu üzerinde farklı uygulamalara giderek tercihlerini değiştirebilecekler veya ayarlama yapabilecekler. Haliyle telefonun pil ömrü de olumlu etkilenecek. Apple’ın bu teknolojiyi kullanacağının garantisi yok ancak günümüz şartlarında kolay entegre edilebilir görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı