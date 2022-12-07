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    Apple'ın elektrikli otomobili dudak uçuklatabilir: Hedef 2026! İşte test pisti

    Apple tarafından piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli otomobil için ortaya yeni bir fiyat iddiası atıldı. Apple Car projesinin personal devir oranı maalesef oldukça yüksek. Aksaklıklar yaşanıyor.
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    Apple Car Tam Boyutta Gör
    Apple Car için yayımlanan bir haberde bu araç için hazırlanan otonom sürüş yapısının tıpkı geleneksel otomobillerde olduğu gibi destekleyici bir niteliğe sahip olacağı belirtildi. Kendisinin 100 bin doların altında olan bir fiyat eşliğinde satışa sunulacağı söyleniyor. Bu otomobile adı Apple Silikon olan özel bir işlemci yardımcı olacak. ​​

    Apple Car ertelenen çıkış tarihi ve fiyat iddiası ile üzdü

    Apple'ın ürünleri hakkında yayımladığı bilgilerle dikkat çeken Mark Gunman'in bu elektrikli otomobilin deneneceği pist ile ilgili 2 adet fotoğraf paylaştığı öğrenildi. 

    Kendi kendini süren bir araba olmayacağı belirtilen Apple Car'ın en erken 2024 yılında sürücülerin beğenisine sunulacağı söylense de tahminler 2026'yı işaret ediyor. Bazı kaynaklar ise bu aracın en geç 2028 yılında aramızda olacağına inanıyor.

    Apple'ın kendi kendine gidebilen ve sürücülere film izleme veya oyun oynama imkânı tanıyan bir otomobil üretmek istediği biliniyor. Daha önce 120 bin doların üzerinde bir satış fiyatı eşliğinde satışa sunulacağı tahmin edilen Apple Car'ın işlemcisi performans bakımından en güçlü olan Mac modellerinde kullanılan yongaları aratmayacak.

    Gücü 4 adet Mac yongasına eşit olduğu söylenen Apple Silikon isimli işlemci seri üretim için hazır fakat Apple'ın maliyet düşürme politikası bu yonga setinin üretilmesini engelleyebilir.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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