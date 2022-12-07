Apple'ın elektrikli otomobili dudak uçuklatabilir: Hedef 2026! İşte test pisti

Apple Car ertelenen çıkış tarihi ve fiyat iddiası ile üzdü
Apple'ın ürünleri hakkında yayımladığı bilgilerle dikkat çeken Mark Gunman'in bu elektrikli otomobilin deneneceği pist ile ilgili 2 adet fotoğraf paylaştığı öğrenildi.
Kendi kendini süren bir araba olmayacağı belirtilen Apple Car'ın en erken 2024 yılında sürücülerin beğenisine sunulacağı söylense de tahminler 2026'yı işaret ediyor. Bazı kaynaklar ise bu aracın en geç 2028 yılında aramızda olacağına inanıyor.
Apple'ın kendi kendine gidebilen ve sürücülere film izleme veya oyun oynama imkânı tanıyan bir otomobil üretmek istediği biliniyor. Daha önce 120 bin doların üzerinde bir satış fiyatı eşliğinde satışa sunulacağı tahmin edilen Apple Car'ın işlemcisi performans bakımından en güçlü olan Mac modellerinde kullanılan yongaları aratmayacak.
Gücü 4 adet Mac yongasına eşit olduğu söylenen Apple Silikon isimli işlemci seri üretim için hazır fakat Apple'ın maliyet düşürme politikası bu yonga setinin üretilmesini engelleyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım