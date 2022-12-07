Apple'ın elektrikli otomobili dudak uçuklatabilir: Hedef 2026! İşte test pisti

Tam Boyutta Gör Apple Car için yayımlanan bir haberde bu araç için hazırlanan otonom sürüş yapısının tıpkı geleneksel otomobillerde olduğu gibi destekleyici bir niteliğe sahip olacağı belirtildi. Kendisinin 100 bin doların altında olan bir fiyat eşliğinde satışa sunulacağı söyleniyor. Bu otomobile adı Apple Silikon olan özel bir işlemci yardımcı olacak. ​​

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Apple'ın ürünleri hakkında yayımladığı bilgilerle dikkat çeken Mark Gunman'in bu elektrikli otomobilin deneneceği pist ile ilgili 2 adet fotoğraf paylaştığı öğrenildi.

Kendi kendini süren bir araba olmayacağı belirtilen Apple Car'ın en erken 2024 yılında sürücülerin beğenisine sunulacağı söylense de tahminler 2026'yı işaret ediyor. Bazı kaynaklar ise bu aracın en geç 2028 yılında aramızda olacağına inanıyor.





Apple'ın kendi kendine gidebilen ve sürücülere film izleme veya oyun oynama imkânı tanıyan bir otomobil üretmek istediği biliniyor. Daha önce 120 bin doların üzerinde bir satış fiyatı eşliğinde satışa sunulacağı tahmin edilen Apple Car'ın işlemcisi performans bakımından en güçlü olan Mac modellerinde kullanılan yongaları aratmayacak.

Gücü 4 adet Mac yongasına eşit olduğu söylenen Apple Silikon isimli işlemci seri üretim için hazır fakat Apple'ın maliyet düşürme politikası bu yonga setinin üretilmesini engelleyebilir.

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Apple Car için dudak uçuklatan bir fiyat iddiası ve çıkış tarihi