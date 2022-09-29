Apple Car hakkında yeni iddia: Ekip, yeniden kuruluyor

- Apple, araba projesi için ekibi yeniden topluyor
- İddialı hedef: Otonom elektrikli araç, 2025'e kadar seri üretime geçecek
- 2025'ten önce görmemiz zor
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Apple araba ne zaman tanıtılacak? Apple’ı yakından takip eden etmeyen herkesin cevabını merak ettiği soru. 2014’ten bu yana Project Titan konuşuluyor. Project Titan’da tepe yönetimde ayrılık kararları, Covid-19 salgını ve bilinmeyen başka nedenlerden Apple Car ertelendi. Apple, ekibi tekrar tekrar düzenlemek kaldı. Yeni iddialara göre, Apple, 2023’e kalmadan ekibi tekrar toparlayacak ve çalışmalara başlayacak.
Apple, araba projesi için ekibi yeniden topluyor
Analist Ming-Chi Kuo, Twitter üzerinden uzun süredir konuşulmayan Apple’ın projelerinden Apple Car hakkında bir anket paylaştı. Anket sonucunda, Apple Car projesi için ekibin 2022 sonuna gelmeden yeniden kurulacağı tweetinin paylaşılması dikkat çekti. Ankete kimlerin katıldığı; Apple’ın katılıp katılmadığı belirsiz.
Apple’ın Project Titan adı verilen sürücüsüz otomobil girişimi için planları yıllar içinde değişti. 2021’in sonunda Doug Field’in ayrılmasının ardından teknolojiden sorumlu yöneticilerden Kevin Lynch’in projenin dizginlerini devraldığı bildirildi. Ford’a gitmeden önce yüzlerce mühendisten oluşan bir ekiple Project Titan projesine liderlik ediyordu.
İddialı hedef: Otonom elektrikli araç, 2025'e kadar seri üretime geçecek
Apple’ın Project Titan için bir dizi farklı seçeneği değerlendirdiği söyleniyor. En iddialı hedef, 2025 yılına kadar elektrikli otonom araç sunmak. Kuo’nun yeni analizi Apple’ın 2025’e kadar seri üretim hedefine ulaşmak için önümüzdeki 3 - 6 ay içinde yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacağından bir süre daha ekibin dağılmayacağını söylemesinin ardından 6 ay gibi bir süre geçti.
2025'ten önce görmemiz zor
Apple’ın araba projesi hakkında konuşan tek isim Kuo değil. Bloomberg’den Mark Gurman da Joe Bass’in (Apple Car ekibinde yazılım mühendisiliği programı yönetiminin başındaki isim) ayrılmasından sonra “ya şimdi yaparsın ya da hiçbir zaman” ifadesini kullanmıştı. Apple’ın aracı üretmek için Kia ile birlikte çalışabileceği, Nissan ve Hyundai gibi diğer üreticilerle de iletişim halinde olduğu söyleniyor. Anlaşılan o ki, 2025’ten önce bir Apple Car görmeyeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum