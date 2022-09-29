Apple Car hakkında yeni iddia: Ekip, yeniden kuruluyor

Apple araba ne zaman tanıtılacak? Apple’ı yakından takip eden etmeyen herkesin cevabını merak ettiği soru. 2014’ten bu yana Project Titan konuşuluyor. Project Titan’da tepe yönetimde ayrılık kararları, Covid-19 salgını ve bilinmeyen başka nedenlerden Apple Car ertelendi. Apple, ekibi tekrar tekrar düzenlemek kaldı. Yeni iddialara göre, Apple, 2023’e kalmadan ekibi tekrar toparlayacak ve çalışmalara başlayacak.

Eski Apple çalışanı Apple Car'ın sırlarını çalmakla suçlanıyor 1 ay önce eklendi

Apple, araba projesi için ekibi yeniden topluyor

Analist Ming-Chi Kuo, Twitter üzerinden uzun süredir konuşulmayan Apple’ın projelerinden Apple Car hakkında bir anket paylaştı. Anket sonucunda, Apple Car projesi için ekibin 2022 sonuna gelmeden yeniden kurulacağı tweetinin paylaşılması dikkat çekti. Ankete kimlerin katıldığı; Apple’ın katılıp katılmadığı belirsiz.

Apple’ın Project Titan adı verilen sürücüsüz otomobil girişimi için planları yıllar içinde değişti. 2021’in sonunda Doug Field’in ayrılmasının ardından teknolojiden sorumlu yöneticilerden Kevin Lynch’in projenin dizginlerini devraldığı bildirildi. Ford’a gitmeden önce yüzlerce mühendisten oluşan bir ekiple Project Titan projesine liderlik ediyordu.

İddialı hedef: Otonom elektrikli araç, 2025'e kadar seri üretime geçecek

Apple’ın Project Titan için bir dizi farklı seçeneği değerlendirdiği söyleniyor. En iddialı hedef, 2025 yılına kadar elektrikli otonom araç sunmak. Kuo’nun yeni analizi Apple’ın 2025’e kadar seri üretim hedefine ulaşmak için önümüzdeki 3 - 6 ay içinde yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacağından bir süre daha ekibin dağılmayacağını söylemesinin ardından 6 ay gibi bir süre geçti.

2025'ten önce görmemiz zor

Apple’ın araba projesi hakkında konuşan tek isim Kuo değil. Bloomberg’den Mark Gurman da Joe Bass’in (Apple Car ekibinde yazılım mühendisiliği programı yönetiminin başındaki isim) ayrılmasından sonra “ya şimdi yaparsın ya da hiçbir zaman” ifadesini kullanmıştı. Apple’ın aracı üretmek için Kia ile birlikte çalışabileceği, Nissan ve Hyundai gibi diğer üreticilerle de iletişim halinde olduğu söyleniyor. Anlaşılan o ki, 2025’ten önce bir Apple Car görmeyeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Apple Car ekibi yeniden kuruluyor: Apple Car ne zaman çıkacak?