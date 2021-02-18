Apple Car projesinin baş mühendislerinden biri şirketten ayrıldı

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Apple'ın sürücüsüz elektrikli otomobil projesi uzunca bir süredir gündemde. Son zamanlarda şirketin üretim ortaklığı için Hyundai ve Nissan gibi otomotiv markalarıyla görüşmeler yaptığını duyuyoruz.

Ayrıca Bkz. "Hyundai ve Kia ile anlaşamayan Apple'ın otomobil projesine Nissan da yanaşmadı"

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Apple Car gerçeğe dönüşmeye adım adım yaklaşırken projenin önemli bir ismi şirketten ayrıldı. Sensör geliştirme ekibine liderlik eden Benjamin Lyon artık Apple bünyesinde görev yapmayacak.

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Uzay şirketine transfer oldu

Lyon, 20 yılı aşkın bir süredir Cupertinolu şirkette çalışıyordu. Deneyimli mühendis iPhone, iPad, Mac ve dokunmatik cihazların geliştirilmesine katkıda bulunan önemli bir isimdi.

Lyon, 2014 yılında Apple Car projesine dahil oldu ve sürücüsüz otomobil ekibinin kurulmasına yardım etti. Kendisi şu an uzay girişimi Astra'nın baş mühendisi.

Uzaya 150 kilograma kadar kargo taşımak için kullanılacak küçük ve düşük maliyetli roketler geliştirmek üzere çalışıyor.

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