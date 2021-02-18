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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Car projesinin baş mühendislerinden biri şirketten ayrıldı

    Apple, sürücüsüz elektrikli otomobili için üretim ortağı arayışındayken Apple Car projesinin baş mühendislerinden biri olan Benjamin Lyon şirketeki görevini bıraktı.
    18 Şubat 2021, 14:27 (14 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple Car projesinin baş mühendislerinden biri şirketten ayrıldı
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    Apple'ın sürücüsüz elektrikli otomobil projesi uzunca bir süredir gündemde. Son zamanlarda şirketin üretim ortaklığı için Hyundai ve Nissan gibi otomotiv markalarıyla görüşmeler yaptığını duyuyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Hyundai ve Kia ile anlaşamayan Apple'ın otomobil projesine Nissan da yanaşmadı"

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    Apple Car gerçeğe dönüşmeye adım adım yaklaşırken projenin önemli bir ismi şirketten ayrıldı. Sensör geliştirme ekibine liderlik eden Benjamin Lyon artık Apple bünyesinde görev yapmayacak.

    Apple Car projesinin baş mühendislerinden biri şirketten ayrıldı
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    Uzay şirketine transfer oldu

    Lyon, 20 yılı aşkın bir süredir Cupertinolu şirkette çalışıyordu. Deneyimli mühendis iPhone, iPad, Mac ve dokunmatik cihazların geliştirilmesine katkıda bulunan önemli bir isimdi.

    Lyon, 2014 yılında Apple Car projesine dahil oldu ve sürücüsüz otomobil ekibinin kurulmasına yardım etti. Kendisi şu an uzay girişimi Astra'nın baş mühendisi.

    Uzaya 150 kilograma kadar kargo taşımak için kullanılacak küçük ve düşük maliyetli roketler geliştirmek üzere çalışıyor.



    Kaynakça https://www.macrumors.com/2021/02/17/apple-car-benjamin-lyon-astra/ https://techcrunch.com/2021/02/17/astra-hires-longtime-apple-veteran-benjamin-lyon-as-chief-engineer/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    4 435 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen DaggeredByRuhtan
    Yahu sen Apple’ı Türk hükümeti mi sandın arkadaşım. Üreteceğiz diyorsa gerekirse ortaklık kurar yine üretir.
    Yanıtla +4
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya hala anlamadınız mı Apple araba üretmeyecek bunlar hikaye...
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    4 435 12 sa. ( Mesaj Silindi ) DaggeredByRuhtan
    Yahu sen Apple’ı Türk hükümeti mi sandın arkadaşım. Üreteceğiz diyorsa gerekirse ortaklık kurar yine üretir.
    Yanıtla +4
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    interwap (Volkan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) DaggeredByRuhtan
    Evet üretmeyecek, kendisi geliştiriyor, taşeron üretecek.
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