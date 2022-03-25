Apple'ın dijital araç anahtarı bazı Kia ve Genesis araçlarda desteklenmeye başladı

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Apple, 2020 yılında iOS 14'le birlikte kullanıcıların uyumlu iPhone ve Apple Watch cihazlarıyla araçlarının kilidini açmalarına olanak tanıyan CarKey özelliğini duyurmuştu. Şimdiye kadar yalnızca belirli BMW araçlarında kullanılabilen bu özellik artık bazı Hyundai araçlarda mevcut.

2022 modellere geliyor

Geçtiğimiz Ocak ayında Bloomberg editörlerinden Mark Gurman, Apple'ın dijital araba anahtarının bu yaz bazı Hyundai araçlarda destekleneceği bildirmişti. Apple'ın CarPlay web sitesindeki bir değişiklik ise Hyundai Motor Company'nin markaları olan Kia ve Genesis araçlardan bazılarının bu desteği aldığını gösteriyor.

Web sitesindeki güncellemeyle, daha önce desteklenen BMW araçlarının yanında yer alan anahtar sembolü artık 2022 model Kia Niro, Genesis G90 ve Genesis GV60 araçların yanında da bulunuyor.

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Henüz Apple ya da araç üreticilerinden CarKey desteğine dair bir açıklama gelmedi. Web sitesindeki güncellemenin de ne zaman gerçekleştirildiği bilinmiyor.

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Apple CarKey, bazı Kia ve Genesis araçlarda desteklenmeye başladı