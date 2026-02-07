Apple, CarPlay'e yapay zeka asistanlarını getiriyor

Claude, Gemini ve ChatGPT, CarPlay'e geliyor
CarPlay kullanıcıları ChatGPT gibi uygulamalara erişerek eller serbest bir şekilde soru sorabilecek ancak uygulamalar araç veya iPhone özelliklerini kontrol edemeyecek. Üçüncü taraf yapay zeka sesli uygulamalarına uyandırma ifadesiyle erişilemeyecek ve Siri'nin yerini almayacak; bu nedenle kullanıcıların sohbet botuna erişmek için uygulamayı açmaları gerekecek. Uygulama geliştiricileri, uygulama açıldığında ses tabanlı sohbet modunu başlatacak araç içi deneyimler tasarlayabilecek; bu da süreci kolaylaştıracak.
CarPlay güncellemesinin yeni iOS 26 sürümüyle geleceği yoksa iOS 27’ye mi kalacağı bilinmiyor. Apple'ın Gemini’dan güç alan Siri’yi iOS 26.4 ile sunması bekleniyor. Siri’deki asıl yeniliklerin Haziran’da WWDC etkinliğinde iOS 27 ile tanıtılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: