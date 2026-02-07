Apple, CarPlay'e yapay zeka asistanlarını getiriyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör CarPlay zaten üçüncü taraf uygulamaları destekliyor olsa da desteklenen uygulama türleri sınırlı. Anthropic ve OpenAI gibi şirketler şu anda CarPlay uygulamaları geliştirmiyor, bu nedenle kullanıcılar araçta Siri sesli kontrollerini kullanmakla sınırlı kalıyor. Apple, üçüncü taraf chatbot uygulamalarını CarPlay sistemine entegre edecek. Böylece Claude, Gemini ve ChatGPT gibi yapay zeka hizmetleri ilk kez araçta erişilebilir olacak.

Claude, Gemini ve ChatGPT, CarPlay'e geliyor

CarPlay kullanıcıları ChatGPT gibi uygulamalara erişerek eller serbest bir şekilde soru sorabilecek ancak uygulamalar araç veya iPhone özelliklerini kontrol edemeyecek. Üçüncü taraf yapay zeka sesli uygulamalarına uyandırma ifadesiyle erişilemeyecek ve Siri'nin yerini almayacak; bu nedenle kullanıcıların sohbet botuna erişmek için uygulamayı açmaları gerekecek. Uygulama geliştiricileri, uygulama açıldığında ses tabanlı sohbet modunu başlatacak araç içi deneyimler tasarlayabilecek; bu da süreci kolaylaştıracak.

CarPlay güncellemesinin yeni iOS 26 sürümüyle geleceği yoksa iOS 27’ye mi kalacağı bilinmiyor. Apple'ın Gemini’dan güç alan Siri’yi iOS 26.4 ile sunması bekleniyor. Siri’deki asıl yeniliklerin Haziran’da WWDC etkinliğinde iOS 27 ile tanıtılması bekleniyor.

