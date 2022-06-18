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    Apple, çift USB-C girişli adaptörünü satışa sundu: İşte fiyatı

    Apple, çift USB-C girişli şarj adaptörünün satışlarına başladı. 35W'a kadar güç verebilen adaptör fiyatıyla dudak uçuklatıyor.                                   
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    Apple, çift USB-C girişli adaptörlerini satışa sundu
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    Apple, uzun zamandır sızıntılara konu alan çift USB-C girişli şarj adaptörünü sonunda satışa sundu. Türkiye'de de Apple Store web sitesi üzerinden satışa sunulan adaptör, 1189 TL fiyat etiletine sahip.

    35W gücündeki adaptörün çalışma prensibi ise Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre şöyle:

    • Bir Mac dizüstü bilgisayar ve bir iPhone veya iPad bağlarsanız, her aygıt 17,5 W'a kadar güç alır;
    • Bir iPhone ve iPad bağlarsanız, her cihaz 17,5 W'a kadar güç alır;
    • Bir Mac dizüstü bilgisayar veya iPhone ve bir Apple Watch veya AirPods bağlarsanız, Mac dizüstü bilgisayar veya iPhone 27,5 W'a kadar ve Apple Watch veya AirPod'lar 7,5 W'a kadar güç alır.
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