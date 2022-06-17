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    eSIM destekli Apple Watch modelleri ön satışta! İşte fiyatlar

    eSIM destekli Apple Watch Series 7 ve Apple Watch Series SE Türkiye'de satışta! İşte eSIM özelliğine sahip akıllı saatlerin Türkiye fiyatları:                   
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    eSIM destekli Apple Watch modelleri ön satışta! İşte fiyatlar

    Apple, uzun süren bekleyişin ardından Türkiye'de eSIM destekli Apple Watch satışlarına başladı. Bugün itibariyle Apple Store, Turkcell mağazaları ve Turkcell Pasaj'da ön satışa sunulan eSIM özelliğine sahip akıllı saatler, 24 Haziran itibariyle de Apple ve Turkcell mağazalarındaki yerini alacak.

    eSIM destekli Apple Watch fiyatları

    Şimdilik yalnızca Turkcell kullanıcılarının kullanabildiği eSIM özellikli Apple Watch modellerinin fiyatları ise şöyle:

    • Apple Watch Series SE GPS + Cellular 40mm: 9.299 TL
    • Apple Watch Series SE GPS + Cellular 44mm: 9.799 TL
    • Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 40mm: 13.399 TL
    • Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 44mm: 13.899 TL

    eSIM destekli Apple Watch modellerini satın alan kullanıcılar, hat aktivasyonlarını iPhone'larından ya da Turkcell mağazalarına giderek gerçekleştirebilecek. eSIM desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları telefonlarını yanına almadan Apple Watch üzerinden arama yapıp mesaj gönderebiliyor.

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