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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple cihazları Intercom özelliğine geçiş yapıyor

    HomePod hoparlörünüze vereceğiniz sesli mesaj ile tüm aile bireylerini örneğin yemeğe veya kahvaltıya çağırabileceksiniz. Intercom teknolojisi bunun için geliştirildi.
    6 gün
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    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple cihazları Intercom özelliğine geçiş yapıyor
    Tam Boyutta Gör

    Evde yemek hazır olduğunda annemizin eve veya bahçeye doğru seslenerek aile bireylerini sofraya çağırdığına sürekli şahit oluyoruz. Günümüde her aile bireyinin bir mobil cihazı olması nedeniyle artık geleneksel çağrı yöntemleri de değişiyor.

    Intercom nedir?

    Apple’ın HomePod akıllı hoparlörleri ve iOS cihazları arasında kullanmaya hazırlandığı Intercom adındaki yeni teknoloji girişte bahsettiğimiz geleneksel çağrı yöntemlerine modern bir alternatif olmayı amaçlıyor.

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    Intercom aile üyelerinin HomePod hoparlörleri arasında sesli mesaj göndermelerine olanak tanıyor. Eğer aile üyesi dışarıda ise bu kez iOS cihazları, Apple Watch ve Apple CarPlay üzerinden mesaj gönderebiliyor.

    Apple yeni teknoloji ile aile üyelerinin anlık olarak birbirlerine sesli mesaj gönderebileceğini belirtiyor. Hatta HomePod üzerinden gönderilen sesli mesaj diğer Apple cihazları üzerinden bildirim yoluyla görülebiliyor. Aile bireyi bu bildirimi cevaplayarak yolda olduğunu söyleyebiliyor.

    Apple cihazları Intercom özelliğine geçiş yapıyor
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    Mac cihazlarının dışarıda tutulduğu Intercom özelliği Home uygulamasından ayarlanabiliyor. Kullanıcılar kimin Intercom ağına dahil olabileceğine veya ne zaman bildirimlerin gönderileceğine karar verebiliyor. Hey Siri, Intercom şeklinde HomePod hoparlörünü başlattıktan sonra sesli mesajı okuyabilir ve bunun kimlere gönderileceğini de seçebilirsiniz. Intercom özelliği HomePod mini hoparlörünün satışa çıkması ile birlikte güncelleme olarak tüm cihazlara gönderilecek.



    https://www.macrumors.com/2020/10/14/intercom-feature-homepod-ios-apple-watch-carplay/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    33 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    galaxyg (Yağız Tümer) 5 gün
    Tüm cihazlara gelmesi hoş olmuş .. 6s iOS 14 alıyor da noluyor widget yeni geldi höbö höbö diyen androidciler şimdi anlıyodur heralde
    Yanıtla +1
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    monacomen 6 gün
    Bir dizi filmde vardı bundan, her ailenin evinde bunun gibi bir cihaz var seslenip her birine ortak sohbet açıyordunuz, hal hatır soruyor hafta sonu veya akşama yemeğe çağırıyordunuz. Filmin ismini hatırlarsam yazacağım.
    Yanıtla +1
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    gowlet 6 gün
    Bende telefondan telefona falan sandım böyle bağlayıp da konuşmak gibi...
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