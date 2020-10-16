Apple cihazları Intercom özelliğine geçiş yapıyor

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Evde yemek hazır olduğunda annemizin eve veya bahçeye doğru seslenerek aile bireylerini sofraya çağırdığına sürekli şahit oluyoruz. Günümüde her aile bireyinin bir mobil cihazı olması nedeniyle artık geleneksel çağrı yöntemleri de değişiyor.

Intercom nedir?

Apple’ın HomePod akıllı hoparlörleri ve iOS cihazları arasında kullanmaya hazırlandığı Intercom adındaki yeni teknoloji girişte bahsettiğimiz geleneksel çağrı yöntemlerine modern bir alternatif olmayı amaçlıyor.

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Intercom aile üyelerinin HomePod hoparlörleri arasında sesli mesaj göndermelerine olanak tanıyor. Eğer aile üyesi dışarıda ise bu kez iOS cihazları, Apple Watch ve Apple CarPlay üzerinden mesaj gönderebiliyor.

Apple yeni teknoloji ile aile üyelerinin anlık olarak birbirlerine sesli mesaj gönderebileceğini belirtiyor. Hatta HomePod üzerinden gönderilen sesli mesaj diğer Apple cihazları üzerinden bildirim yoluyla görülebiliyor. Aile bireyi bu bildirimi cevaplayarak yolda olduğunu söyleyebiliyor.

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Mac cihazlarının dışarıda tutulduğu Intercom özelliği Home uygulamasından ayarlanabiliyor. Kullanıcılar kimin Intercom ağına dahil olabileceğine veya ne zaman bildirimlerin gönderileceğine karar verebiliyor. Hey Siri, Intercom şeklinde HomePod hoparlörünü başlattıktan sonra sesli mesajı okuyabilir ve bunun kimlere gönderileceğini de seçebilirsiniz. Intercom özelliği HomePod mini hoparlörünün satışa çıkması ile birlikte güncelleme olarak tüm cihazlara gönderilecek.

https://www.macrumors.com/2020/10/14/intercom-feature-homepod-ios-apple-watch-carplay/

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