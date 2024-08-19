Apple’ın ilginç yeni cihazı tedarik zincirinde ortaya çıktı

iPad ve HomePod melezi
Kaynakların verdiği bilgilere göre firma iPad ve HomePod melezi bir cihaz prototipi test ediyor. Masa üstü robotu da denebilen bu cihazın alt kısmında hoparlör yer alırken, bir robot kol uzantısında ekran mevcut.
Çin’in Hongzhun bölgesindeki üretim tesislerinde tespit edilen prototip cihazın bu bölgede geliştirileceği ve üretileceği belirtiliyor. Tesisler önemli bir noktada zira iPhone üretiminin kilit bileşenlerini de tedarik ediyor.
Apple’ın mutfak gibi alanlarda kullanılmasını istediği cihaz henüz kalite onayı almadı. Bu bakımdan kesin olarak piyasaya çıkacağını söyleyemeyiz. Firmanın önceki projeleri gibi rafa kalkma ihtimali de mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.