Apple’ın ilginç yeni cihazı tedarik zincirinde ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında yıllar önce başlayan akıllı hoparlör fırtınası son dönemde biraz duruldu. Bir ara ekranlı akıllı hoparlör hamlesi yapılsa da Meta’nın iptal edilen Portal serisi gibi pek tutulmadı. Apple yeniden bu alanda şans yaratma peşinde.

iPad ve HomePod melezi

Kaynakların verdiği bilgilere göre firma iPad ve HomePod melezi bir cihaz prototipi test ediyor. Masa üstü robotu da denebilen bu cihazın alt kısmında hoparlör yer alırken, bir robot kol uzantısında ekran mevcut.

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Çin’in Hongzhun bölgesindeki üretim tesislerinde tespit edilen prototip cihazın bu bölgede geliştirileceği ve üretileceği belirtiliyor. Tesisler önemli bir noktada zira iPhone üretiminin kilit bileşenlerini de tedarik ediyor.

Apple’ın mutfak gibi alanlarda kullanılmasını istediği cihaz henüz kalite onayı almadı. Bu bakımdan kesin olarak piyasaya çıkacağını söyleyemeyiz. Firmanın önceki projeleri gibi rafa kalkma ihtimali de mevcut.

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Apple yeni bir cihaz test ediyor