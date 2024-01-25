Apple Çin'de lider oldu: İlk defa başardı

Tam Boyutta Gör Apple, 2023'te ilk defa en çok Çin'in en çok telefon satan firması oldu. International Data Corporation (IDC)'nin verilerine göre %17,3'lük rekor pazar payına ulaşan Apple, güçlü Çinli rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Tam Boyutta Gör Çin'de akıllı telefon sevkiyatları 2023'te toplam 271,3 milyon adet oldu. Satışlarda, 2022'ye kıyasla satışlarda %5,0'lık bir düşüş yaşandı. Çin'de pazar doygunluğu ve zayıf tüketici ilgisi nedeniyle 10 çeyrektir telefon satışları düşüyor. Çin pazarının tamamında, yumuşak ekonomik toparlanma ve zayıf tüketici güveni nedeniyle akıllı telefon satışları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Orta ve giriş seviyesi telefon talebinin düşük olduğu ülkede, üst seviye telefonlara olan ilgi ise devam ediyor.

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IDC Çin Müşteri Sistemi Araştırması kıdemli araştırma analisti Arthur Guo, "Apple'ın 2023'te zirveye tırmanması, özellikle Huawei'nin yeniden geri dönüşü ve düşük harcama isteğine rağmen, Apple için muazzam bir başarıya işaret ediyor. Apple bunu, üçüncü taraf kanallarında talebi canlandıran zamanında yapılan fiyat promosyonları sayesinde başardı." ifadelerini kullandı.

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