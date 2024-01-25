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    Anlık Bildirim

    Apple Çin'de lider oldu: İlk defa başardı

    Apple, 2023'te ilk defa en çok Çin'in en çok telefon satan firması oldu. %17,3'lük rekor pazar payına ulaşan Apple, güçlü Çinli rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı.
    Apple Çin'de lider oldu: İlk defa başardı Tam Boyutta Gör
    Apple, 2023'te ilk defa en çok Çin'in en çok telefon satan firması oldu. International Data Corporation (IDC)'nin verilerine göre %17,3'lük rekor pazar payına ulaşan Apple, güçlü Çinli rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı.
    Apple Çin'de lider oldu: İlk defa başardı Tam Boyutta Gör
    Çin'de akıllı telefon sevkiyatları 2023'te toplam 271,3 milyon adet oldu. Satışlarda, 2022'ye kıyasla satışlarda %5,0'lık bir düşüş yaşandı. Çin'de pazar doygunluğu ve zayıf tüketici ilgisi nedeniyle 10 çeyrektir telefon satışları düşüyor. Çin pazarının tamamında, yumuşak ekonomik toparlanma ve zayıf tüketici güveni nedeniyle akıllı telefon satışları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Orta ve giriş seviyesi telefon talebinin düşük olduğu ülkede, üst seviye telefonlara olan ilgi ise devam ediyor.

    IDC Çin Müşteri Sistemi Araştırması kıdemli araştırma analisti Arthur Guo, "Apple'ın 2023'te zirveye tırmanması, özellikle Huawei'nin yeniden geri dönüşü ve düşük harcama isteğine rağmen,  Apple için muazzam bir başarıya işaret ediyor. Apple bunu, üçüncü taraf kanallarında talebi canlandıran zamanında yapılan fiyat promosyonları sayesinde başardı." ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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