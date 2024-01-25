Apple, TSMC'nin 2 nm çiplerini alan ilk şirket olacak

iPhone 15 Pro modellerindeki A17 Pro çip, Mac’lerdeki M3 serisi çipler 3 nanometre işlemci kullanıyor. 5nm teknolojisinden 3nm teknolojisine geçiş, iPhone’larda %20 daha yüksek GPU hızı, %10 daha yüksek CPU hızı, 2 kat daha hızlı Neural Engine gibi iyileştirmeler getirdi. Mac’lerde de benzer iyileştirmeler söz konusu. iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’in TSMC’nin 2nm çiplerini kullanması bekleniyor.
TSMC, 2nm çip üretimine 2025’te başlayacak
TSMC, 2nm çip üretiminin yapılacağı iki yeni tesis inşa ediyor ve hatta üçüncü bir tesis için onay bekliyor. TSMC, önemli miktarda çip siparişini karşılayabilmek için üretim kapasitesini artırması gerektiğinde genelde yeni fabrikalar kuruyor; 2nm teknolojisi için şirket daha büyük alanda üretim gerçekleştirecek. TSMC, 2nm çiplerde FinFET yerine nano tabaka tabanlı GAAFET’i kullanacak. Bu, üretim sürecinin daha zorlu olacağı anlamına geliyor. GAAFET’ler daha küçük transistör boyutu ve daha düşük çalışma voltajıyla daha yüksek hızlara olanak tanıyor.
TSMC’nin bu değişiklik için milyarlarca dolar harcadığı söyleniyor. Apple da yeni teknolojiye uyum sağlamak için çip tasarımında değişiklikler yapacak. Apple, yine TMSC’nin yeni çiplerini alan ilk şirket olacak.
Bu arada TSMC, daha gelişmiş 1.4 nanometre çipler üzerinde çalışmaya başladı ve bu çiplerin 2027’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.