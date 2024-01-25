Tam Boyutta Gör TSMC’nin 2 nanometre çip üretimine 2025’in ikinci yarısında başlaması bekleniyor. TSMC’nin bu çiplerini alan ilk şirket ise Apple olacak.

iPhone 15 Pro modellerindeki A17 Pro çip, Mac’lerdeki M3 serisi çipler 3 nanometre işlemci kullanıyor. 5nm teknolojisinden 3nm teknolojisine geçiş, iPhone’larda %20 daha yüksek GPU hızı, %10 daha yüksek CPU hızı, 2 kat daha hızlı Neural Engine gibi iyileştirmeler getirdi. Mac’lerde de benzer iyileştirmeler söz konusu. iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’in TSMC’nin 2nm çiplerini kullanması bekleniyor.

TSMC, 1nm üretim teknolojisi için hazırlıklara başladı 1 gün önce eklendi

TSMC, 2nm çip üretimine 2025’te başlayacak

TSMC, 2nm çip üretiminin yapılacağı iki yeni tesis inşa ediyor ve hatta üçüncü bir tesis için onay bekliyor. TSMC, önemli miktarda çip siparişini karşılayabilmek için üretim kapasitesini artırması gerektiğinde genelde yeni fabrikalar kuruyor; 2nm teknolojisi için şirket daha büyük alanda üretim gerçekleştirecek. TSMC, 2nm çiplerde FinFET yerine nano tabaka tabanlı GAAFET’i kullanacak. Bu, üretim sürecinin daha zorlu olacağı anlamına geliyor. GAAFET’ler daha küçük transistör boyutu ve daha düşük çalışma voltajıyla daha yüksek hızlara olanak tanıyor.

TSMC’nin bu değişiklik için milyarlarca dolar harcadığı söyleniyor. Apple da yeni teknolojiye uyum sağlamak için çip tasarımında değişiklikler yapacak. Apple, yine TMSC’nin yeni çiplerini alan ilk şirket olacak.

Bu arada TSMC, daha gelişmiş 1.4 nanometre çipler üzerinde çalışmaya başladı ve bu çiplerin 2027’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Apple, TSMC'nin 2 nm çiplerini alan ilk şirket olacak