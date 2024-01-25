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    Anlık Bildirim

    Apple, TSMC'nin 2 nm çiplerini alan ilk şirket olacak

    Apple, TSMC'nin 2 nm üretim sürecinden geçen çiplerini alan ilk şirket olacak. 2nm işlemcinin iPhone 17 Pro serisinde kullanılacağı söyleniyor.                  
    apple tsmc 2nm çip Tam Boyutta Gör
    TSMC’nin 2 nanometre çip üretimine 2025’in ikinci yarısında başlaması bekleniyor. TSMC’nin bu çiplerini alan ilk şirket ise Apple olacak.

    iPhone 15 Pro modellerindeki A17 Pro çip, Mac’lerdeki M3 serisi çipler 3 nanometre işlemci kullanıyor. 5nm teknolojisinden 3nm teknolojisine geçiş, iPhone’larda %20 daha yüksek GPU hızı, %10 daha yüksek CPU hızı, 2 kat daha hızlı Neural Engine gibi iyileştirmeler getirdi. Mac’lerde de benzer iyileştirmeler söz konusu. iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’in TSMC’nin 2nm çiplerini kullanması bekleniyor.

    TSMC, 2nm çip üretimine 2025’te başlayacak

    TSMC, 2nm çip üretiminin yapılacağı iki yeni tesis inşa ediyor ve hatta üçüncü bir tesis için onay bekliyor. TSMC, önemli miktarda çip siparişini karşılayabilmek için üretim kapasitesini artırması gerektiğinde genelde yeni fabrikalar kuruyor; 2nm teknolojisi için şirket daha büyük alanda üretim gerçekleştirecek. TSMC, 2nm çiplerde FinFET yerine nano tabaka tabanlı GAAFET’i kullanacak. Bu, üretim sürecinin daha zorlu olacağı anlamına geliyor. GAAFET’ler daha küçük transistör boyutu ve daha düşük çalışma voltajıyla daha yüksek hızlara olanak tanıyor.

    TSMC’nin bu değişiklik için milyarlarca dolar harcadığı söyleniyor. Apple da yeni teknolojiye uyum sağlamak için çip tasarımında değişiklikler yapacak. Apple, yine TMSC’nin yeni çiplerini alan ilk şirket olacak.

    Bu arada TSMC, daha gelişmiş 1.4 nanometre çipler üzerinde çalışmaya başladı ve bu çiplerin 2027’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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