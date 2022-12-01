Apple, Çin pazarını domine ediyor: Satılan her dört telefondan biri iPhone

Apple’ın akıllı telefon pazarındaki hakimiyeti giderek güçlenmeye devam ediyor. Firma özellikle premium segmentinde rakiplerinin hatırı sayılır miktarda önünde yer alıyor. Üstelik şirket, Çin gibi yerli markaların çok güçlü olduğu pazarlarda bile bu hakimiyetini sürdürüyor. Son raporlara göre Apple, Çin'de şimdiye kadarki en yüksek aylık pazar payına erişmiş durumda.
Çin'de satılan her dört cihazdan biri iPhone
Counterpoint Research'ün Monthly Market Pulse Service pazar araştırmasına göre Apple, Ekim 2022'de Çin'de şimdiye kadarki en yüksek aylık pazar payına (%25) ulaşırken, art arda ikinci ay ülkede 1 numaralı üretici oldu. Apple’ın yükselişiyle birlikte Çin pazarındaki diğer üreticilerin satışları aynı dönemde düşüş yaşarken Apple ise yüzde 21 büyüme kaydetti. Yıllık bazda toplam Çin pazarındaki satışlar yüzde 15 düşerken, Apple'ın satışları sadece yüzde 4 düştü.
Apple, son iki yıldır Çin'deki pazar payı açısından sürekli olarak yeni zirvelere ulaşıyor. Apple, Kasım ve Aralık 2020 ile Ekim, Kasım ve Aralık 2021'de rekor aylık pazar payına ulaştı. Öte yandan 2020 yılı aynı zamanda Huawei'ye ABD yaptırımlarının uygulandığı yıl olması açısından önemli.
Huawei'nin boşluğunu Apple doldurdu
Çin'deki pazar büyümesi hakkında yorum yapan Araştırma Direktörü Ethan Qi, “Çin pazarı, makroekonomik baskılar ve tüketici duyarlılığını vuran COVID-19 kısıtlamaları dahil olmak üzere birçok faktör nedeniyle durgun. Genel satışlar bir önceki aya göre %4 düştü. Ancak, Apple pazar trendine meydan okumayı başardı. Bu aynı zamanda premium segmentin dirençli doğasını da gösteriyor.” dedi.
Öte yandan Çin’deki son iki yılın trendine bakıldığında Huawei’nin kaybetmiş olduğu pazar payının en büyük kazananı açık ara ile Apple’ın olduğu görülüyor. Çin'in premium segmentinde neredeyse tartışmasız bir lider haline gelen Apple, bu yıl da iPhone 14 Pro ve Pro Max'in önceki nesle göre daha iyi performans göstermesiyle iyi bir başlangıç yaptı. iPhone 14, iPhone 13'ten çok az farklı olduğu için iPhone 13 modelleri de halen daha satmaya devam ediyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2022/12/01/apple-dominates-the-smartphone-market-in-china/ https://www.counterpointresearch.com/apple-reaches-highest-ever-monthly-market-share-china/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam