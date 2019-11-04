iPad için Adobe Photoshop uygulaması sonunda yayınlandı

Tam Boyutta Gör

iPad kullanıcılarının en çok beklediği uygulamalardan biri olan Adobe Photoshop sonunda resmi olarak indirmeye sunuldu. Kullanıcılar uygulamayı indirip 30 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecekler. Ancak daha sonra kullanmaya devam edebilmeleri için Creative Cloud aboneliği gerekecek.

Ayrıca Bkz. "Huawei, Çin akıllı telefon pazarına yüzde 42 ile liderlik ediyor"

Adobe henüz fiyatlandırma konusunda bir bilgi vermedi. Apple Pencil desteği sunan uygulama aynı zamanda PSD dosyaları üzerinde düzenleme yapılmasına izin veriyor. Ayrıca katmanlarla çalışmayı da mümkün kıldığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Bulut senkronizasyonu sunuyor

Şirket Photoshop'un iPad sürümünde ilk etapta belli başlı temel özelliklerin sunulduğunu, zamanla daha fazla özellik ekleneceğini söylüyor. Adobe Photoshop'u destekleyen modeller şu şekilde:

iPad Pro (Tüm modeller)

iPad 5. Nesil (2017)

iPad Mini 4

iPad Air 2

Kullanıcılar dosyalarını buluta kaydedip daha sonra masaüstünde çalışmaya devam edebilecekler. Adobe Photoshop'u buradaki bağlantıya tıklayarak ücretsiz olarak App Store üzerinden iPad'inize indirebilirsiniz. Uygulamanın çalışabilmesi için iOS 13.1 veya üstü gerekiyor.