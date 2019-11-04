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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad için Adobe Photoshop uygulaması sonunda yayınlandı

    Adobe sonunda iPad için Adobe Photoshop uygulamasını resmen yayınladı. Mobil uygulama ile PSD dosyaları üzerinde düzenleme yapılabildiği gibi katmanlarla da çalışılabiliyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPad için Adobe Photoshop uygulaması sonunda yayınlandı
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    iPad kullanıcılarının en çok beklediği uygulamalardan biri olan Adobe Photoshop sonunda resmi olarak indirmeye sunuldu. Kullanıcılar uygulamayı indirip 30 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecekler. Ancak daha sonra kullanmaya devam edebilmeleri için Creative Cloud aboneliği gerekecek.

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    Adobe henüz fiyatlandırma konusunda bir bilgi vermedi. Apple Pencil desteği sunan uygulama aynı zamanda PSD dosyaları üzerinde düzenleme yapılmasına izin veriyor. Ayrıca katmanlarla çalışmayı da mümkün kıldığını belirtelim.

    iPad için Adobe Photoshop uygulaması sonunda yayınlandı
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    Bulut senkronizasyonu sunuyor

    Şirket Photoshop'un iPad sürümünde ilk etapta belli başlı temel özelliklerin sunulduğunu, zamanla daha fazla özellik ekleneceğini söylüyor. Adobe Photoshop'u destekleyen modeller şu şekilde:

    • iPad Pro (Tüm modeller)
    • iPad 5. Nesil (2017)
    • iPad Mini 4
    • iPad Air 2

    Kullanıcılar dosyalarını buluta kaydedip daha sonra masaüstünde çalışmaya devam edebilecekler. Adobe Photoshop'u buradaki bağlantıya tıklayarak ücretsiz olarak App Store üzerinden iPad'inize indirebilirsiniz. Uygulamanın çalışabilmesi için iOS 13.1 veya üstü gerekiyor.



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    DH Misafiri 2 hf.
    Yıllardır stüdyoda çalışmış, güzel sanatlardan mezun bir tasarımcı olarak diyorum ki canı cehenneme... bugün affinity, yarın daha iyisi çıkarsa o. Sadece alışkanlığı ve önyargıyı kırın. Adamlar yeni programa alışmaya erindiğinizin farkında olduklarından bu fiyatları böyle döşüyolar.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Almayın aldırmayın, mecbur indirecekler şu saçma fiyatı. Zaten kılım aylık ödemeye. Affinity’ nin gıdısını yiyim.
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    AribyAriana 2 hf.
    Uygulama yorumlarında fiyatı aylık 67₺ olmasından dert etmişler. Allah Allah, tek seferde kalemiydi, klavyesiydi, prosuydu 10k verenler için bence hiçbir şey.
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    interwap 2 hf.
    Bu Apple ve Photoshop un ortak başarısı.
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    smart1978 2 hf.
    Ben derim ki kendisini surekli gelistirien arayuzu ve kullanim deneyimi ozellikleri ile Ipad lerde en ideali

    Affinity Photo . Satin almistim cok Ipad Pro cihazima . Baska bir odeme de aylik abonelik filan gerektirmiyor :) .
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    Doanc4n 2 hf.
    Creative Cloud üyeliğimle kullanabiliyorum. Bu çok iyi oldu. Aylık tek başına 67 lira vermek mantıksız.
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    MustafaC53 2 hf.
    Procreate tek sefer de 70 lira veririm işimi görür.

    Profesyönelleri tenzih ederim.
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    esmerbuyucu 2 hf. MustafaC53
    Affinity Photo veya Pixelmator tamam da... Çizim uygulamasıyla Adobe Photoshop birbirinin eşleniği değil.
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    SergeantMajorT 2 hf.
    Ayda 66,99tl
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