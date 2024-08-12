Apple'da planlar değişti: iPhone 17 Air geliyor

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Tam Boyutta Gör Apple, Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisinin ardından ana akım iPhone serisinde plan değişikliğine gidebilir. Öyle ki şirketin bir süredir "Slim" modeli üzerinde çalıştığı gündemde ve bu modelin akıbeti nihayet belli oldu. Bloomberg'den Mark Gurman, Power On bülteninin son sayısında iPhone 17 "Air" hakkında ayrıntılar paylaştı.

iPhone 17 Air geliyor

Kaçıranlar için daha önceki iPhone 17 Slim söylentilerinde, Apple'ın Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki farkı azaltacağı söyleniyordu. Mark Gurman ise, son raporunda yeni iPhone'u doğruladı ve modelin iPhone 17 "Air" olarak lanse edileceğini belirtti. Bu da tasarım ve form faktörü göz önüne alındığında Apple için oldukça mantıklı.

Performans ikinci planda olacak

Gurman'a göre iPhone 17 Air, performanstan çok görünüme önem veren kullanıcılara hitap edecek. Telefonun özellikleri ise şu an için netleşmiş değil. Ancak ultra ince tasarımından dolayı kırpılmış bir sürümle karşılaşacağımız kesin. Şu an için bilinenler arasında, 6.6 inç ekran, A19 Pro çip yerine standart A19 çip, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G işlemci bulunuyor.

Standart bir iPhone'dan daha gösterişli bir şey istiyorsanız, ancak Pro modelinin performansına, ekran boyutuna veya kameralarına gerçekten ihtiyacınız yoksa, standart bir iPhone'un özelliklerine sahipken çok daha havalı görünen bir şey alabilirsiniz.

iPhone Air'ın iPhone serisine anlamlı bir büyüme getirmesi muhtemel. Bunun nedeni "mini" ve "Plus" satışlarının beklentilerin altında kalması. Keza Plus modeli şu anda toplam yeni iPhone sevkiyatlarının yalnızca %5 - %10’unu oluşturuyor. Dolayısıyla iPhone 17 "Air" başarılı olursa, Apple cihazın tasarımını standart ve "Pro" modelleri de dahil olmak üzere ana serisine taşıyabilir.

iPhone 17 Slim modelinin özellikleri ortaya çıktı 2 hf. önce eklendi

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcılar performanstan çok daha iyi görünen bir iPhone'u tercih eder mi? bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Apple'da planlar değişti: iPhone 17 Air geliyor