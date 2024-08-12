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    Apple'da planlar değişti: iPhone 17 Air geliyor

    Apple, iPhone 16 serisinin ardından önemli bir plan değişikliğine gidiyor olabilir. iPhone 17 serisinde "Plus" serisinin artık terk edileceği belirtiliyor. İşte iPhone 17 Air hakkında bilinenler...
    Apple'da planlar değişti: iPhone 17 Air geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisinin ardından ana akım iPhone serisinde plan değişikliğine gidebilir. Öyle ki şirketin bir süredir "Slim" modeli üzerinde çalıştığı gündemde ve bu modelin akıbeti nihayet belli oldu. Bloomberg'den Mark Gurman, Power On bülteninin son sayısında iPhone 17 "Air" hakkında ayrıntılar paylaştı. 

    iPhone 17 Air geliyor

    Kaçıranlar için daha önceki iPhone 17 Slim söylentilerinde, Apple'ın Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki farkı azaltacağı söyleniyordu. Mark Gurman ise, son raporunda yeni iPhone'u doğruladı ve modelin iPhone 17 "Air" olarak lanse edileceğini belirtti. Bu da tasarım ve form faktörü göz önüne alındığında Apple için oldukça mantıklı.

    Performans ikinci planda olacak

    Gurman'a göre iPhone 17 Air, performanstan çok görünüme önem veren kullanıcılara hitap edecek. Telefonun özellikleri ise şu an için netleşmiş değil. Ancak ultra ince tasarımından dolayı kırpılmış bir sürümle karşılaşacağımız kesin. Şu an için bilinenler arasında, 6.6 inç ekran, A19 Pro çip yerine standart A19 çiptek arka kamera ve Apple tasarımı 5G işlemci bulunuyor. 

    Standart bir iPhone'dan daha gösterişli bir şey istiyorsanız, ancak Pro modelinin performansına, ekran boyutuna veya kameralarına gerçekten ihtiyacınız yoksa, standart bir iPhone'un özelliklerine sahipken çok daha havalı görünen bir şey alabilirsiniz.

    iPhone Air'ın iPhone serisine anlamlı bir büyüme getirmesi muhtemel. Bunun nedeni "mini" ve "Plus" satışlarının beklentilerin altında kalması. Keza Plus modeli şu anda toplam yeni iPhone sevkiyatlarının yalnızca %5 - %10’unu oluşturuyor. Dolayısıyla iPhone 17 "Air" başarılı olursa, Apple cihazın tasarımını standart ve "Pro" modelleri de dahil olmak üzere ana serisine taşıyabilir. 

    Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcılar performanstan çok daha iyi görünen bir iPhone'u tercih eder mi? bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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