Apple'da planlar değişti: iPhone 17 Air geliyor

iPhone 17 Air geliyor
Kaçıranlar için daha önceki iPhone 17 Slim söylentilerinde, Apple'ın Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki farkı azaltacağı söyleniyordu. Mark Gurman ise, son raporunda yeni iPhone'u doğruladı ve modelin iPhone 17 "Air" olarak lanse edileceğini belirtti. Bu da tasarım ve form faktörü göz önüne alındığında Apple için oldukça mantıklı.
Performans ikinci planda olacak
Gurman'a göre iPhone 17 Air, performanstan çok görünüme önem veren kullanıcılara hitap edecek. Telefonun özellikleri ise şu an için netleşmiş değil. Ancak ultra ince tasarımından dolayı kırpılmış bir sürümle karşılaşacağımız kesin. Şu an için bilinenler arasında, 6.6 inç ekran, A19 Pro çip yerine standart A19 çip, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G işlemci bulunuyor.
Standart bir iPhone'dan daha gösterişli bir şey istiyorsanız, ancak Pro modelinin performansına, ekran boyutuna veya kameralarına gerçekten ihtiyacınız yoksa, standart bir iPhone'un özelliklerine sahipken çok daha havalı görünen bir şey alabilirsiniz.
iPhone Air'ın iPhone serisine anlamlı bir büyüme getirmesi muhtemel. Bunun nedeni "mini" ve "Plus" satışlarının beklentilerin altında kalması. Keza Plus modeli şu anda toplam yeni iPhone sevkiyatlarının yalnızca %5 - %10’unu oluşturuyor. Dolayısıyla iPhone 17 "Air" başarılı olursa, Apple cihazın tasarımını standart ve "Pro" modelleri de dahil olmak üzere ana serisine taşıyabilir.
Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcılar performanstan çok daha iyi görünen bir iPhone'u tercih eder mi? bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.