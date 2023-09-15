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    Apple, çalışanlarından iPhone 12'nin radyasyon seviyesi hakkında konuşmamalarını istedi

    Fransa yüksek radyasyon yaydığı için iPhone 12'nin satışını yasaklamıştı. Konunun bir numaralı muhatabı Apple'ın, teknik destek çalışanlarına bu konuda sessiz kalmalarını söylediği bildirildi.
    Apple'dan çalışanlarına iPhone 12 hakkında sessiz kalma çağrısı Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacağınız üzere hafta başında Fransız yetkililer, elektromanyetik radyasyona maruz kalma sınırlarının ihlal ettiği gerekçesiyle iPhone 12'nin satışını yasaklamıştı. Apple cephesi durumun daha karmaşık bir hal almasını önlemek için bazı önlemler alıyor.

    Bloomberg'in servis ettiği habere göre Cupertinolu şirket teknik destek personelinden bu iPhone modelindeki radyasyon seviyeleriyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmalarını istedi. Tüketiciler konu hakkında soru sorduğunda herhangi bir bilgi vermemelerini söyledi.

    Ayrıca çalışanlara son iki hafta içinde satın alınmadığı sürece müşterilerin telefonu iade etme veya değiştirme taleplerini kabul etmemeleri bildirildi. Zaten bu Apple'ın genel iade politikasında geçtiği için tartışmaya açık herhangi bir yanı yok.

    Apple'dan çalışanlarına iPhone 12 hakkında sessiz kalma çağrısı Tam Boyutta Gör

    "Sıkı testlerden geçtiğini vurgulayın"

    Şirkete göre telefonun güvenli olup olmadığını soran müşterilere, tüm Apple ürünlerinin güvenli olduklarından emin olmak için sıkı testlerden geçtiği söylenmeli. Almanya ve İspanya'daki tüketici koruma grupları iPhone 12'nin radyasyon seviyelerine ilişkin endişelerini dile getirmişlerdi.

    Son olarak Belçika bir açıklama yaparak iPhone 12'nin potansiyel sağlık risklerini yeniden değerlendireceğini duyurdu. Fransa tarafından yapılan SAR testlerinde iPhone 12'nin elde ya da pantolon cebinde tutulması sırasında kilogram başına 5.74 watt elektromanyetik dalga yaydığı tespit edilmişti. AB standardının ise kilogram başına 4.0 watt olduğunu belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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