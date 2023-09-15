Apple, çalışanlarından iPhone 12'nin radyasyon seviyesi hakkında konuşmamalarını istedi

Tam Boyutta Gör Hatırlayacağınız üzere hafta başında Fransız yetkililer, elektromanyetik radyasyona maruz kalma sınırlarının ihlal ettiği gerekçesiyle iPhone 12'nin satışını yasaklamıştı. Apple cephesi durumun daha karmaşık bir hal almasını önlemek için bazı önlemler alıyor.

iPhone 12 yasağı genişleyebilir: Sebep yüksek radyasyon 1 gün önce eklendi

Bloomberg'in servis ettiği habere göre Cupertinolu şirket teknik destek personelinden bu iPhone modelindeki radyasyon seviyeleriyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmalarını istedi. Tüketiciler konu hakkında soru sorduğunda herhangi bir bilgi vermemelerini söyledi.

Ayrıca çalışanlara son iki hafta içinde satın alınmadığı sürece müşterilerin telefonu iade etme veya değiştirme taleplerini kabul etmemeleri bildirildi. Zaten bu Apple'ın genel iade politikasında geçtiği için tartışmaya açık herhangi bir yanı yok.

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"Sıkı testlerden geçtiğini vurgulayın"

Şirkete göre telefonun güvenli olup olmadığını soran müşterilere, tüm Apple ürünlerinin güvenli olduklarından emin olmak için sıkı testlerden geçtiği söylenmeli. Almanya ve İspanya'daki tüketici koruma grupları iPhone 12'nin radyasyon seviyelerine ilişkin endişelerini dile getirmişlerdi.

Son olarak Belçika bir açıklama yaparak iPhone 12'nin potansiyel sağlık risklerini yeniden değerlendireceğini duyurdu. Fransa tarafından yapılan SAR testlerinde iPhone 12'nin elde ya da pantolon cebinde tutulması sırasında kilogram başına 5.74 watt elektromanyetik dalga yaydığı tespit edilmişti. AB standardının ise kilogram başına 4.0 watt olduğunu belirtelim.

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Apple'dan çalışanlarına iPhone 12 hakkında sessiz kalma çağrısı