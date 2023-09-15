Apple, çalışanlarından iPhone 12'nin radyasyon seviyesi hakkında konuşmamalarını istedi

Bloomberg'in servis ettiği habere göre Cupertinolu şirket teknik destek personelinden bu iPhone modelindeki radyasyon seviyeleriyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmalarını istedi. Tüketiciler konu hakkında soru sorduğunda herhangi bir bilgi vermemelerini söyledi.
Ayrıca çalışanlara son iki hafta içinde satın alınmadığı sürece müşterilerin telefonu iade etme veya değiştirme taleplerini kabul etmemeleri bildirildi. Zaten bu Apple'ın genel iade politikasında geçtiği için tartışmaya açık herhangi bir yanı yok.
"Sıkı testlerden geçtiğini vurgulayın"
Şirkete göre telefonun güvenli olup olmadığını soran müşterilere, tüm Apple ürünlerinin güvenli olduklarından emin olmak için sıkı testlerden geçtiği söylenmeli. Almanya ve İspanya'daki tüketici koruma grupları iPhone 12'nin radyasyon seviyelerine ilişkin endişelerini dile getirmişlerdi.
Son olarak Belçika bir açıklama yaparak iPhone 12'nin potansiyel sağlık risklerini yeniden değerlendireceğini duyurdu. Fransa tarafından yapılan SAR testlerinde iPhone 12'nin elde ya da pantolon cebinde tutulması sırasında kilogram başına 5.74 watt elektromanyetik dalga yaydığı tespit edilmişti. AB standardının ise kilogram başına 4.0 watt olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.