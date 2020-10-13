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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini

    Apple bundan iki yıl önce piyasaya sürdüğü akıllı hoparlörünün daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir versiyonunu çıkardı. HomePod mini bugün düzenlenen Hi, Speed etkinliğinde resmiyet kazandı.
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini
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    Apple, 2018 yılında piyasaya sürdüğü HomePod ile akıllı hoparlör sektörüne giriş yapmıştı. Cupertinolu şirket bugün düzenlediği "Hi, Speed" etkinliği kapsamında cihazın daha küçük ve daha ucuz bir versiyonu olan HomePod mini'yi duyurdu.

    Tasarım

    Apple "estetik tutkusu" ile tanınan bir şirket olduğu için her zaman harika görünüme sahip ürünler tasarlamaya önem göstermiştir. Bugün lanse edilen HomePod mini tasarım açısından mevcut HomePod'dan daha bombeli hatlara sahip.

    Küreyi andıran hoparlör, daha iyi ses kalitesi sunması için kumaş kaplı olarak karşımıza çıkıyor. Üst tarafında Siri devreye girince etkinleşen arkadan aydınlatmalı bir dokunmatik yüzey var.

    Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini
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    İşlemci

    HomePod mini, Apple'ın S5 işlemcisinden güç alıyor. Aynı işlemcinin  Apple Watch SE ve Apple Watch Series 5 modellerinde de kullanıldığını hatırlatalım.

    Şirket ilk akıllı hoparlörünü iPhone'lar için tasarlanmış A8 işlemcisiyle donatmıştı. Akıllı telefon işlemcisinden akıllı saat işlemcisine geçiş hoparlör verimliliğinde artışı da beraberinde getiriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamayacak

    Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini
    Tam Boyutta Gör

    U1 yongası

    HomePod mini, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi sayesinde Apple'ın "en önemli" ürünleri arasına katıldı. Cihaz, sahip olduğu U1 yongası ile iPhone, Apple Watch ve AirPods gibi aynı bileşene sahip diğer Apple cihazlarıyla etkileşime girebiliyor.

    U1 yongası çok hassas konum takibi yapabildiği gibi süper hızlı veri aktarımını mümkün kılıyor. HomePod mini, hem UWB istasyonu görevi görecek hem de Apple cihazlarınızın nerede olduğunu söyleyebilecek. Ayrıca sıradan bir cihazı HomeKit donanımına dönüştürebilecek.

    Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini
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    Gelişmiş Siri ve Intercom sistemi

    HomePod mini elbette ki yıllar içinde daha hızlı ve daha akıllı hale gelen sesli asistan Siri ile donatıldı. Siri'nin yeteneklerini zaten hepimiz billiyoruz ancak şirket cihaza bir de Intercom işlevi eklemiş durumda.

    HomePod mini aracılığıyla aynı evdeki birkaç hoparlör arasında iletişim kurmak mümkün olacak. Örneğin, ebeveynler çocuklarını oturma odasında bulunan HomePod mini aracılığıyla akşam yemeğine çağırabilecekler. Sesli mesaj bırakılmasını sağlayan Interkom işlevi iPhone, iPad ve hatta CarPlay gibi diğer Apple ürünleriyle de çalışacak.

    Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini
    Tam Boyutta Gör

    Hoparlör özellikleri

    HomePod mini'de iki ana hoparlör ve büyük bir subwoofer var. Cihaz tıpkı AirPods'ta olduğu gibi otomatik olarak kullanıcının iPhone'una bağlanabiliyor. HomePod mini, Apple S5 işlemcisi sayesinde sesi gerçek zamanlı olarak analiz ederek hoparlörün tepkisini ses dalga boyuna göre uyarlayabiliyor.

    Tek bir HomePod mini'nin ses kalitesinden tatmin olmayanlar, stereo ses alabilmek için aynı odadaki iki hoparlörü senkronize edebilecekler. Şirket ilerleyen dönemlerde Pandora, Amazon Music ve iHeartRadio (Spotify hariç) gibi üçüncü parti müzik hizmetlerinin de destekleneceğini söylüyor.

    Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    HomePod mini beyaz ve uzay grisi olmak üzere iki renk seçeneği ile geldi. Akıllı hoparlör 99 dolar fiyatla satılacak. Ön siparişler 6 Kasım'da başlıyor. Cihaz 16 Kasım itibarıyla bazı ülkelerde satışa sunulacak.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    43 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    umutavcı (umut avcı) 1 hf.
    Türkçe dil desteği var mı ?
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    AirSupport (SK ) 1 hf.
    Neden spotify hariç?
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    cesseray (mustafa öner) 1 hf.
    haberi hazırlayan kimse olmamış insan kaç watt oldugunu yazar
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Estetik tutkusu olan firma öyle kamera tasarımı yapmaz.
    Yanıtla +1
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    Artpopist (Can Yıldız) 1 hf.
    TR fiyatı ne olur acaba
    1 Yanıt Yanıtla
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    joven 1 hf.
    Daha ucuz daha güzel olmuş.
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    BDGN (Berkay Doğan) 1 hf.
    Harika bir ekosistem ya, teşekkürler Apple.
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