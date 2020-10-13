Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini

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Apple, 2018 yılında piyasaya sürdüğü HomePod ile akıllı hoparlör sektörüne giriş yapmıştı. Cupertinolu şirket bugün düzenlediği "Hi, Speed" etkinliği kapsamında cihazın daha küçük ve daha ucuz bir versiyonu olan HomePod mini'yi duyurdu.

Tasarım

Apple "estetik tutkusu" ile tanınan bir şirket olduğu için her zaman harika görünüme sahip ürünler tasarlamaya önem göstermiştir. Bugün lanse edilen HomePod mini tasarım açısından mevcut HomePod'dan daha bombeli hatlara sahip.

Küreyi andıran hoparlör, daha iyi ses kalitesi sunması için kumaş kaplı olarak karşımıza çıkıyor. Üst tarafında Siri devreye girince etkinleşen arkadan aydınlatmalı bir dokunmatik yüzey var.

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İşlemci

HomePod mini, Apple'ın S5 işlemcisinden güç alıyor. Aynı işlemcinin Apple Watch SE ve Apple Watch Series 5 modellerinde de kullanıldığını hatırlatalım.

Şirket ilk akıllı hoparlörünü iPhone'lar için tasarlanmış A8 işlemcisiyle donatmıştı. Akıllı telefon işlemcisinden akıllı saat işlemcisine geçiş hoparlör verimliliğinde artışı da beraberinde getiriyor.

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U1 yongası

HomePod mini, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi sayesinde Apple'ın "en önemli" ürünleri arasına katıldı. Cihaz, sahip olduğu U1 yongası ile iPhone, Apple Watch ve AirPods gibi aynı bileşene sahip diğer Apple cihazlarıyla etkileşime girebiliyor.

U1 yongası çok hassas konum takibi yapabildiği gibi süper hızlı veri aktarımını mümkün kılıyor. HomePod mini, hem UWB istasyonu görevi görecek hem de Apple cihazlarınızın nerede olduğunu söyleyebilecek. Ayrıca sıradan bir cihazı HomeKit donanımına dönüştürebilecek.

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Gelişmiş Siri ve Intercom sistemi

HomePod mini elbette ki yıllar içinde daha hızlı ve daha akıllı hale gelen sesli asistan Siri ile donatıldı. Siri'nin yeteneklerini zaten hepimiz billiyoruz ancak şirket cihaza bir de Intercom işlevi eklemiş durumda.

HomePod mini aracılığıyla aynı evdeki birkaç hoparlör arasında iletişim kurmak mümkün olacak. Örneğin, ebeveynler çocuklarını oturma odasında bulunan HomePod mini aracılığıyla akşam yemeğine çağırabilecekler. Sesli mesaj bırakılmasını sağlayan Interkom işlevi iPhone, iPad ve hatta CarPlay gibi diğer Apple ürünleriyle de çalışacak.

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Hoparlör özellikleri

HomePod mini'de iki ana hoparlör ve büyük bir subwoofer var. Cihaz tıpkı AirPods'ta olduğu gibi otomatik olarak kullanıcının iPhone'una bağlanabiliyor. HomePod mini, Apple S5 işlemcisi sayesinde sesi gerçek zamanlı olarak analiz ederek hoparlörün tepkisini ses dalga boyuna göre uyarlayabiliyor.

Tek bir HomePod mini'nin ses kalitesinden tatmin olmayanlar, stereo ses alabilmek için aynı odadaki iki hoparlörü senkronize edebilecekler. Şirket ilerleyen dönemlerde Pandora, Amazon Music ve iHeartRadio (Spotify hariç) gibi üçüncü parti müzik hizmetlerinin de destekleneceğini söylüyor.

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Fiyatı ve Çıkış Tarihi

HomePod mini beyaz ve uzay grisi olmak üzere iki renk seçeneği ile geldi. Akıllı hoparlör 99 dolar fiyatla satılacak. Ön siparişler 6 Kasım'da başlıyor. Cihaz 16 Kasım itibarıyla bazı ülkelerde satışa sunulacak.

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