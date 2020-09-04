Apple’dan geri vites: iOS 14 ile gelecek izleme önleme özelliği gecikecek

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Apple, iOS 14'ün öne çıkan gizlilik özelliklerinden akıllı izleme önleme özelliğini, başta Facebook olmak üzere birçok geliştirici ve yayıncının baskısı üzerine 2021'de kullanıma sunacağını duyurdu.

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Geliştiricilerin adapte olması için 2021'de aktif edilecek

Daha önce birçok yayıncı ve geliştirici, iOS 14 ile gelecek olan izleme özelliğinin reklam gelirlerinde kayda dağer ölçüde düşüş meydana getireceği iddiasıyla Apple'ı eleştirmişti. Zira iOS 14 ile birlikte, uygulama ve web sitelerinin kullanıcı etkinliklerini izleyebilmesi için artık kullanıcılardan onay alması gerekiyor.

Bunun yanı sıra, kullanıcılar hangi uygulamalara takip izni verildiğini görebiliyor ve izleme tercihlerini de daha sonra değiştirebiliyor. İşte bu durum birçok geliştiriciyi rahatsız ediyor çünkü çoğu kullanıcının izleme verilerini, üçüncü parti uygulamalarla paylaşmayacağı düşünülüyor.

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Gelen eleştiriler üzerine Apple, geliştiricilerin bu sisteme adapte olabilmesi için onlara ek süre tanıyacağını ve akıllı izleme özelliğinin 2021'de kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

"Teknolojinin, kullanıcıların temel gizlilik hakkını koruması gerektiğine inanıyoruz. Bu, kullanıcılara hangi uygulamaların ve web sitelerinin kişisel verilerini reklam veya reklamcılık ölçüm amacıyla diğer şirketlerle paylaştığını anlamaları ve bu izleme iznini iptal etmek için araçlar sağlamak anlamına gelir. Bu araçlar etkinleştirildiğinde, bir sistem istemi kullanıcılara uygulama bazında bu izlemeye izin verme veya reddetme yeteneği sağlar. Geliştiricilere gerekli değişiklikleri yapmaları için ihtiyaç duydukları zamanı vermek istiyoruz ve izleme için kullanıcılardan izin alma gerekesinimi önümüzdeki yılın başlarında yürürlüğe girecek."

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