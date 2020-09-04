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    Apple’dan geri vites: iOS 14 ile gelecek izleme önleme özelliği gecikecek

    "iOS 14 reklam işimize çomak sokacak." diyen Facebook, Apple'a geri adım attırdı. Öyle ki iOS 14'ün öne çıkan gizlilik özelliklerinden akıllı izleme önleme özelliği, 2021'den önce kullanılamayacak.
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple’dan geri vites: iOS 14 ile gelecek izleme önleme özelliği gecikecek
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    Apple, iOS 14'ün öne çıkan gizlilik özelliklerinden akıllı izleme önleme özelliğini, başta Facebook olmak üzere birçok geliştirici ve yayıncının baskısı üzerine 2021'de kullanıma sunacağını duyurdu. 

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 ile birlikte uygulama aboneliklerinde indirim kodu dönemi başlıyor"

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    Geliştiricilerin adapte olması için 2021'de aktif edilecek

    Daha önce birçok yayıncı ve geliştirici, iOS 14 ile gelecek olan izleme özelliğinin reklam gelirlerinde kayda dağer ölçüde düşüş meydana getireceği iddiasıyla Apple'ı eleştirmişti. Zira iOS 14 ile birlikte, uygulama ve web sitelerinin kullanıcı etkinliklerini izleyebilmesi için artık kullanıcılardan onay alması gerekiyor. 

    Bunun yanı sıra, kullanıcılar hangi uygulamalara takip izni verildiğini görebiliyor ve izleme tercihlerini de daha sonra değiştirebiliyor. İşte bu durum birçok geliştiriciyi rahatsız ediyor çünkü çoğu kullanıcının izleme verilerini, üçüncü parti uygulamalarla paylaşmayacağı düşünülüyor.

    Apple’dan geri vites: iOS 14 ile gelecek izleme önleme özelliği gecikecek
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    Gelen eleştiriler üzerine Apple, geliştiricilerin bu sisteme adapte olabilmesi için onlara ek süre tanıyacağını ve akıllı izleme özelliğinin 2021'de kullanılmaya başlanacağını açıkladı. 

    "Teknolojinin, kullanıcıların temel gizlilik hakkını koruması gerektiğine inanıyoruz. Bu, kullanıcılara hangi uygulamaların ve web sitelerinin kişisel verilerini reklam veya reklamcılık ölçüm amacıyla diğer şirketlerle paylaştığını anlamaları ve bu izleme iznini iptal etmek için araçlar sağlamak anlamına gelir. Bu araçlar etkinleştirildiğinde, bir sistem istemi kullanıcılara uygulama bazında bu izlemeye izin verme veya reddetme yeteneği sağlar. Geliştiricilere gerekli değişiklikleri yapmaları için ihtiyaç duydukları zamanı vermek istiyoruz ve izleme için kullanıcılardan izin alma gerekesinimi önümüzdeki yılın başlarında yürürlüğe girecek."



    Kaynakça https://techcrunch.com/2020/09/03/apple-delay-ios-14-privacy-ad-tracking/ https://www.theinformation.com/articles/apple-said-to-delay-ios-change-roiling-mobile-ad-market Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    labtek38 1 hf. en beğenilen
    Büyük şirketler aralarında anlaşır olan bize olur demiştik. Bu özelliği duyunca Apple halk kahramanı sanmıştı birileri. Ben de bir Apple kullanıcısıyım ama şirket karlılığından daha önce düşüneceği bir şey olmadığını da biliyorum.
    Büyük şirketler aralarında anlaşır olan bize olur demiştik. Bu özelliği duyunca Apple halk kahramanı sanmıştı birileri. Ben de bir Apple kullanıcısıyım ama şirk...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    yusufd84 4 gün
    facebook’un ricası üzerine onların bu yeni sistemi delmeleri için zaman kazanmaları amacıyla yapıldı. Tüm cihazlarım apple ama apple bu kurnazlığı hep yapar. elindeki tek koz sözde gizlilik adımları. seneye gizlilikle ilgili yeni birşey iddia eder, iphone satılma aşamasında fbi falan şu iphone’u kursun apple diye gazetelere demeç verirler, birkaç ay içinde apple watch sayesinde birileri kurtulur.

    apple bir özelliği erteliyor ama hala millet bunu eleştireceğine savunmanın derdinde.
    Yanıtla +2
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    The Hollow 4 gün
    Komplo teorileri üretmeye gerek yok, faydalı bir özellik. Apple kullanıcı mahremiyetini koruma konusunda dAndroid'den 100 adım önde.
    Yanıtla +1
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    gowlet 6 gün
    Eypıl??
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    AribyAriana 1 hf.
    Önceki ABD seçimlerinde -Cambridge Analytica skandalı- olduğu gibi Facebook, Trumph ile ortaklığını devam ettirmek istiyor. Bunu önleyecek ne varsa engellemeye hazırlar.
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    ozan387 (Ozan Manav) 1 hf.
    Göya gizliliği önemsiyorlar yersen. Adjust gibi platformları engelleyip milletin Facebook, GoogleAds kullanımının önüne geçicekler ki insanlar Apple Search Ads e para bayılsın.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 5 gün ozan387
    Burada kullanımın önüne geçmek gibi bir şey yok. Sadece seni takip edemeyecekler. İsteyen hala oraya reklam verir. Ama Apple getirdiği özellikleri kendi uygulamalarına da uyguluyor. Yani stok gelen bir uygulama bile erişim izni istemek zorunda kalacak.
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    mrunseen (Emirhan ) 5 gün ozan387
    Apple Search Ads
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    drjacob (... ) 1 hf.
    mark'ın morali bozuk
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 1 hf.
    🤬
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    Bilgin.055 (emre Bilgin) 1 hf.
    Dünyada ney gizli kalmış ki Apple ya da Facebook verileri gizli tutacak iOS 14 gelsin de gerisine bakarız
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    Imarex (Imarex ) 1 hf.
    Böyle Olucağı Belliydi Tahmin etmek zor değildi.
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    labtek38 1 hf. en beğenilen
    Büyük şirketler aralarında anlaşır olan bize olur demiştik. Bu özelliği duyunca Apple halk kahramanı sanmıştı birileri. Ben de bir Apple kullanıcısıyım ama şirket karlılığından daha önce düşüneceği bir şey olmadığını da biliyorum.
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    4213 kez okundu.
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