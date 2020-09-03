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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 ile birlikte uygulama aboneliklerinde indirim kodu dönemi başlıyor

    Apple, geliştiricilerin indirimli veya ücretsiz abonelikler sunabilmesine olanak sağlayan teklif kodlarını duyurdu. Bu kodlar iOS 14 ve iPadOS 14 ile kullanıma sunulacak.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 ile birlikte uygulama aboneliklerinde indirim kodu dönemi başlıyor
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    Apple, geliştiricilerin belirli bir süre için indirimli veya ücretsiz abonelikler sunabilmesine olanak sağlayan teklif kodlarını duyurdu. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan iOS 14 ve iPadOS 14 ile geliştiricilerin kullanımına sunulacak olan teklif kodlarıyla, geliştiricilerin yeni aboneler edinmesi veya eski abonelerini geri kazanması amaçlanıyor. 

    Ayrıca Bkz. "vivo renk değiştirebilen bir telefon üzerinde çalışıyor: İşte ilk görüntüler"

    Ücretsiz veya indirimli abonelik fırsatı

    Geliştiricilerin abone sayısını artırmayı amaçlayan bu hamle, Apple'ın komisyon gelirlerini de artıracak. Bu yüzden Apple, uygulama geliştiricilerine otomatik yenilenebilir abonelikler için aylık(kullandığınız kadar) veya 6/12 aylık ön ödemeli aboneliklerde çeşitli indirim kodları sunacak. Geliştiriciler indirimlerin yanı sıra müşterilerine ücretsiz deneme süresi de sunabilecek. Bu kodlar, geliştiriciler tarafından belirlenen müşterilere çevrimiçi veya çevrimdışı olarak iletilecek.

    Apple'ın abonelik teklif kodları, kullanıcıları kodları kullanmaya yönlendirmek için tek kullanımlık URL'ler içerecek. Müşteriler teklif başına yalnızca bir kod kullanabilecekken, geliştiricinin yapılandırma seçeneklerine bağlı olarak tek bir abonelik için birden çok teklif kodundan da yararlanabilecek. Bu kodlar oluşturulduktan en fazla altı ay sonra sona erecek. Teklif kodu sistemi, önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan iOS 14 ve iPadOS 14 işletim sistemleriyle birlikte kullanıma sunulacak.



    https://developer.apple.com/news/?id=lrnyc3aj Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    joven 1 hf. en beğenilen
    Özellikle kurların zirve yaptığı içinde bulunduğumuz bu dönemlerde Apple filmlerde ülkemize özel fiyat uygulaması takdire şayan bu sayede 4k Atmos destekli filmleri çok uygun fiyatlara aldım özellikle görüntü kaliteleri çok başarılı buldum Atmos ses desteğide hiç fena sayılmaz çoğu kişiyi memnun eder bir düzeyde diyebilirim tabi Atmos sistem olmak kaydı ile
    Özellikle kurların zirve yaptığı içinde bulunduğumuz bu dönemlerde Apple filmlerde ülkemize özel fiyat uygulaması takdire şayan bu sayede 4k Atmos destekli film...
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 hf. en beğenilen
    Özellikle kurların zirve yaptığı içinde bulunduğumuz bu dönemlerde Apple filmlerde ülkemize özel fiyat uygulaması takdire şayan bu sayede 4k Atmos destekli filmleri çok uygun fiyatlara aldım özellikle görüntü kaliteleri çok başarılı buldum Atmos ses desteğide hiç fena sayılmaz çoğu kişiyi memnun eder bir düzeyde diyebilirim tabi Atmos sistem olmak kaydı ile
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