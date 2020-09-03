iOS 14 ile birlikte uygulama aboneliklerinde indirim kodu dönemi başlıyor

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Apple, geliştiricilerin belirli bir süre için indirimli veya ücretsiz abonelikler sunabilmesine olanak sağlayan teklif kodlarını duyurdu. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan iOS 14 ve iPadOS 14 ile geliştiricilerin kullanımına sunulacak olan teklif kodlarıyla, geliştiricilerin yeni aboneler edinmesi veya eski abonelerini geri kazanması amaçlanıyor.

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Ücretsiz veya indirimli abonelik fırsatı

Geliştiricilerin abone sayısını artırmayı amaçlayan bu hamle, Apple'ın komisyon gelirlerini de artıracak. Bu yüzden Apple, uygulama geliştiricilerine otomatik yenilenebilir abonelikler için aylık(kullandığınız kadar) veya 6/12 aylık ön ödemeli aboneliklerde çeşitli indirim kodları sunacak. Geliştiriciler indirimlerin yanı sıra müşterilerine ücretsiz deneme süresi de sunabilecek. Bu kodlar, geliştiriciler tarafından belirlenen müşterilere çevrimiçi veya çevrimdışı olarak iletilecek.

Apple'ın abonelik teklif kodları, kullanıcıları kodları kullanmaya yönlendirmek için tek kullanımlık URL'ler içerecek. Müşteriler teklif başına yalnızca bir kod kullanabilecekken, geliştiricinin yapılandırma seçeneklerine bağlı olarak tek bir abonelik için birden çok teklif kodundan da yararlanabilecek. Bu kodlar oluşturulduktan en fazla altı ay sonra sona erecek. Teklif kodu sistemi, önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan iOS 14 ve iPadOS 14 işletim sistemleriyle birlikte kullanıma sunulacak.

https://developer.apple.com/news/?id=lrnyc3aj

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