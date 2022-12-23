Apple'dan iOS 16.2 için çözüm önerisi: HomeKit takılma sorunu

iOS 16.2: HomeKit takılma sorunu nasıl çözülür?
Apple tarafından sunulan çözüm önerisi iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 için geçerli. Yayımlanan ilgili rehber evine HomeKit aracılığı ile müdahale edemeyen, davetiye alamayan veya kendisine gelen davetiyeyi kabul edemeyen kullanıcıları ilgilendiriyor.
- Davet edilen kullanıcının iPhone veya iPad'inde bulunan Ev uygulamasını çalıştırın ve Diğer (üç nokta) seçeneğine tıklayın
- Davet edilen kullanıcının iPhone veya iPad'inde bulunan ve herhangi bir aksesuar ile bağlantısı olmayan mekânları (Oda) kaldırın. Kaldırma işlemi için şu yolu izleyin: Bir Oda'yı seçmek için ona tıklayın, Diğer seçeneğine basın, Oda Ayarları'nı seçin ve ekranınızın alt tarafında bulunan Oda'yı Sil seçeneğine dokunun. Davet edilen kullanıcı Oda'sına bir aksesuar atamışsa Apple Destek ile iletişime geçin.
- Davet edilen kullanıcının ve ev sahibinin iPhone veya iPad'ini yeniden başlatın. Bu işlemden sonra evinizdeki bütün Apple TV ve HomePod cihazlarını da kapatıp tekrar çalıştırın.
- Ev sahibinin iPhone veya iPad'indeki Ev uygulamasını çalıştırın ve bütün davet taleplerini kaldırın. Bu işlem için şu yolu izleyin: Diğer seçeneğine tıklayın. Oda Ayarları sekmesine dokunun, davetlinin adını yazın ve davetiyeyi iptal edin.
- Evinizin kontrolünü paylaşmak istediğiniz kişiyi tekrar davet edin.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d