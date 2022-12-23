Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'dan iOS 16.2 için çözüm önerisi: HomeKit takılma sorunu

    iOS 16.2 güncellemesi iPhone'daki HomeKit'i ve ona bağlı olan diğer cihazları devre dışı bıraktı. Apple bu konu hakkında bir yazı yayımladı: HomeKit takılma sorunu nasıl çözülür?
    Oy Ver
    HomeKit Tam Boyutta Gör
    HomeKit sayesinde başkalarını evinizi denetlemeye davet edebiliyor, kapılarınızı kilitleyebiliyor, kahve makinenizi çalıştırabiliyor ve diğer bazı işlevsel özelliklerden yararlanabiliyorsunuz iOS 16.2 güncellemesi ne yazık ki kullanıcıları bu konuda mağdur etti.

    iOS 16.2: HomeKit takılma sorunu nasıl çözülür?

    Apple tarafından sunulan çözüm önerisi iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 için geçerli. Yayımlanan ilgili rehber evine HomeKit aracılığı ile müdahale edemeyen, davetiye alamayan veya kendisine gelen davetiyeyi kabul edemeyen kullanıcıları ilgilendiriyor.

    1. Davet edilen kullanıcının iPhone veya iPad'inde bulunan Ev uygulamasını çalıştırın ve Diğer (üç nokta) seçeneğine tıklayın
    2. Davet edilen kullanıcının iPhone veya iPad'inde bulunan ve herhangi bir aksesuar ile bağlantısı olmayan mekânları (Oda) kaldırın. Kaldırma işlemi için şu yolu izleyin: Bir Oda'yı seçmek için ona tıklayın, Diğer seçeneğine basın, Oda Ayarları'nı seçin ve ekranınızın alt tarafında bulunan Oda'yı Sil seçeneğine dokunun. Davet edilen kullanıcı Oda'sına bir aksesuar atamışsa Apple Destek ile iletişime geçin.
    3. Davet edilen kullanıcının ve ev sahibinin iPhone veya iPad'ini yeniden başlatın. Bu işlemden sonra evinizdeki bütün Apple TV ve HomePod cihazlarını da kapatıp tekrar çalıştırın.
    4. Ev sahibinin iPhone veya iPad'indeki Ev uygulamasını çalıştırın ve bütün davet taleplerini kaldırın. Bu işlem için şu yolu izleyin: Diğer seçeneğine tıklayın. Oda Ayarları sekmesine dokunun, davetlinin adını yazın ve davetiyeyi iptal edin.
    5. Evinizin kontrolünü paylaşmak istediğiniz kişiyi tekrar davet edin.
    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/HT213545 https://support.apple.com/tr-tr/HT204893 https://www.macrumors.com/2022/12/22/apple-home-app-access-ios-16-2-issues/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    Warlord384 18 dakika önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 dakika önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

    Profil resmi
    vjdrsjejv 20 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız