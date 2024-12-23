Apple, akıllı kapı zili ve kilit sistemi geliştiriyor: Face ID ile açılacak!

Apple’ın akıllı kapı zilinin üçüncü taraf HomeKit kilitleriyle çalışacağı belirtildi ancak Apple’ın eksiksiz sistem sunmak için belirli bir kilit üreticisiyle birlikte çalışabileceği de söyleniyor. Ürünün Apple’ın kendi WiFi çipine sahip olması bekleniyor. Video çekip çekmeyeceği bilinmiyor.
Gurman, Apple'ın akıllı ev kapı zilini 2026'dan önce piyasaya sürmesini beklemiyor. Önümüzdeki birkaç yıl, Apple’ın akıllı ev alanında kendini hissettirmesi bekleniyor. Şu anda akıllı ev pazarı Amazon ve Google tarafından domine ediliyor. Amazon’un Ring kapı zilleri, Google’ın Nest cihazları bunun bir örneği. Apple’ın gizliliğe odaklanarak kendini bu pazarda öne çıkarması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.