Apple, akıllı kapı zili ve kilit sistemi geliştiriyor: Face ID ile açılacak!

Tam Boyutta Gör Bloomberg’den Mark Gurman'a göre Apple, Face ID'li akıllı ev kapı zili ve kilit sistemi geliştiriyor. Gurman, kapı zilinin uyumlu sürgü kilidine kablosuz olarak bağlanacağını ve kişinin yüz tarama sistemiyle kapıyı otomatik olarak açmasına olanak tanıyacağını söylüyor.

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Apple’ın akıllı kapı zilinin üçüncü taraf HomeKit kilitleriyle çalışacağı belirtildi ancak Apple’ın eksiksiz sistem sunmak için belirli bir kilit üreticisiyle birlikte çalışabileceği de söyleniyor. Ürünün Apple’ın kendi WiFi çipine sahip olması bekleniyor. Video çekip çekmeyeceği bilinmiyor.

Gurman, Apple'ın akıllı ev kapı zilini 2026'dan önce piyasaya sürmesini beklemiyor. Önümüzdeki birkaç yıl, Apple’ın akıllı ev alanında kendini hissettirmesi bekleniyor. Şu anda akıllı ev pazarı Amazon ve Google tarafından domine ediliyor. Amazon’un Ring kapı zilleri, Google’ın Nest cihazları bunun bir örneği. Apple’ın gizliliğe odaklanarak kendini bu pazarda öne çıkarması bekleniyor.

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