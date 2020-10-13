Apple'dan kötü haber: Tüm iPhone'ların kutusundan kulaklık ve adaptör kaldırılıyor

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Apple'ın iPhone kutularından kulaklık ve şarj adaptörünü kaldırma kararında ilginç bir detay ortaya çıktı. Değişikliğin sadece yeni iPhone 12 cihazlarıyle ilgili olduğu sanılıyordu ancak durumun pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre artık eski iPhone'lar da dahil olmak üzere tüm iPhone'ların kutusunda kulaklık ve şarj adaptörü bulunmayacak.

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Apple açıkladı: iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmıyor

Apple'ın açıklaması şöyle:

"Çevreyle ilgili hedeflerimize ulaşma çabalarımızın bir parçası olarak, iPhone 11 artık güç adaptörü veya EarPods ile sunulmuyor. Lütfen mevcut Apple güç adaptörünüzü ve kulaklıklarınızı kullanın veya bu aksesuarları ayrı satın alın."

Apple'ın kararıyla birlikte artık yeni iPhone 11, iPhone XR ve iPhone SE cihazların kutusunda güç adaptörü veya earbuds kulaklıklar bulunmayacak. Diğer taraftan bu karar şu an için iPad'leri kapsamıyor. iPad kutularında USB-C kablosu ve 18W güç adaptörü yer almaya devam edecek.

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