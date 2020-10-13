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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'dan kötü haber: Tüm iPhone'ların kutusundan kulaklık ve adaptör kaldırılıyor

    Apple'ın yeni 'çevreci' kararının eski iPhone'ları da kapsadığı ortaya çıktı. Yeni iPhone 11, iPhone SE ve iPhone XR'lerin kutusunda da kulaklık ve adaptör bulunmayacak.
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    iPhone
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Apple'dan kötü haber: Tüm iPhone'ların kutusundan kulaklık ve adaptör kaldırılıyor
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    Apple'ın iPhone kutularından kulaklık ve şarj adaptörünü kaldırma kararında ilginç bir detay ortaya çıktı. Değişikliğin sadece yeni iPhone 12 cihazlarıyle ilgili olduğu sanılıyordu ancak durumun pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre artık eski iPhone'lar da dahil olmak üzere tüm iPhone'ların kutusunda kulaklık ve şarj adaptörü bulunmayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple açıkladı: iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmıyor

    Apple'ın açıklaması şöyle:

    "Çevreyle ilgili hedeflerimize ulaşma çabalarımızın bir parçası olarak, iPhone 11 artık güç adaptörü veya EarPods ile sunulmuyor. Lütfen mevcut Apple güç adaptörünüzü ve kulaklıklarınızı kullanın veya bu aksesuarları ayrı satın alın."

    Apple'ın kararıyla birlikte artık yeni iPhone 11, iPhone XR ve iPhone SE cihazların kutusunda güç adaptörü veya earbuds kulaklıklar bulunmayacak. Diğer taraftan bu karar şu an için iPad'leri kapsamıyor. iPad kutularında USB-C kablosu ve 18W güç adaptörü yer almaya devam edecek.

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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 hf. en beğenilen
    O zaman 250tl kulaklik fiyati + 100 kusur tl adaptor parasini dusursunler

    Zama gelince sebep cok, indirim icin mantikli sebeplere de cevap cok
    1 Yanıt Yanıtla +50
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    sadrag 1 hf.
    Gercekten cevreyi düşünüyorsan;

    1) Kutudan çıkardıklarının fiyatını telefondan düşersin.

    2) Öyle bir kablo ve şarj aleti yaparsın ki 10 yıl dayanır. 3 yıl sonra kökü kopmaz.. Ve aynı teknolojiyi değiştirmeden sunmaya devam edersin. Sen her üründe yeni nesil şarj olayına girip "eskiyi kullanın" dersen samimiyetsizliğin kabak gibi ortaya çıkar..
    Gercekten cevreyi düşünüyorsan; 1) Kutudan çıkardıklarının fiyatını telefondan düşersin. 2) Öyle bir kablo ve şarj aleti yaparsın ki 10 yıl dayan...
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    Yanıtla +39
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    Clusive 1 hf.
    Çevreyi çok düşünüyorsan Type-C geçer kablo karmaşasını bitirirdin. Saçmalık.
    2 Yanıt Yanıtla +32
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    Yorumlar (38) Yorum Yaz Forumda Gör
    tonodias 6 gün
    Yakında telefon kutusunu açınca direk Apple Iban no: çıkacak. Doğrudan 20bini yollarsınız.
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    Müştemilat Bey 6 gün
    Apple urunlerini kullananlara Allahtan en kısa zamanda akıl ve fikir diliyorum.
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    DH Misafiri 1 hf.
    i-adaptör 699 $
    Yanıtla +1
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    JourneyToTheWest 1 hf. yeni yorumcu
    Hayretler içindeyim bu durumu savunan insanlar var.
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 hf.
    apple iyice şeyini çıkardı ama
    kulaklığı bi nevze anlarımda şarj cihazının çıkmaması nedir yaw
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    Shrikeen 1 hf.
    Dün akşam tanıtımı izlerken bunu gördüğümde oturdum bir 3 dakika güldüm. Ben halen 6S plus kullanıyorum. Öyle her yeni telefon çıkınca alma gibi bir lüksüm yok. 5-6 yılda bir değiştiriyorum onda da iPhone alıyorum.



    Şimdi bu olaya gelirsek, Apple’ın burada savunulacak hiçbir tarafı yok. Şu noktada fanboy gibi davranmanın bir mantığı da yok zaten.



    Kutuya sadece telefonu koyup vermekte neyin nesidir? Kulaklık yok, adaptör yok, şarj kablosu var mı bari?



    Artık yakında diyecekler ki, telefonu alın ekranı ayrı satıyoruz. Zaten böyle giderse çevrecilik olaylarından filan pilini de içine koymadık gidip Apple servislerinden taktırabilirsiniz diyecekler.



    Şu olay o kadar kötü ki, bu Apple’ın tekelleşip bak biz yapıyoruz hala da alan oluyor demesidir.



    Telefonlarına lafım yok, güzel telefonlar. Ancak gel gör ki bu yaptıkları sözde çevrecilik yüzünden sadece telefonu satmak bildiğiniz çakallıktır. Daha fazla para kazanma hırsıdır. Bunun başka bir açıklaması olamaz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ShortcutsMaster 1 hf. Shrikeen
    Hadi ya, milyar dolarlık şirket biraz daha fazla para kazanmak istiyor, habere bak. Çok şaşırtıcı, hiç beklenemezdi yani. Acaba bu şirket milyar dolarlık değerine nasıl ulaştı? Herhalde maliyetin altına telefonlarını ve bilgisayarlarını satarak olsa gerek.

    Ürünlerini beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz almazsınız. Ama birçok insan Apple ürünlerine sadık kalıyorsa da bunun bir sebebi vardır. Kimse parasını çöpe atmak istemez.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf.
    Saçma sapan bir uygulama. Çevre mevre hikaye. Zaten alamıyoruz da, almayı düşünsem bile vazgeçerim.Hayır diğer üreticiler de bundan yüz bulup çevre ayağına milleti yolacaklar Apple yüzünden.
    Yanıtla +4
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    *GameOver* (Durukan ) 1 hf.
    fiyat düşcekse ben okeyim ztn alamıyoruz
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    hidrojennn (gizli yok) 1 hf.
    apple yakında internetteki 3 kagıtçılar gibi telefon yerine resmini kutuya koyup satarsa hiç şaşırmam :)
    1 Yanıt Yanıtla
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. hidrojennn
    Almanya eBay' da benzerini RTX 3xxx serisinde yaptı adamlar. Kartondan ekran kartını 2000-3000€' ya sattılar millete.
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    4700 kez okundu.
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