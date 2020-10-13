Apple'dan kötü haber: Tüm iPhone'ların kutusundan kulaklık ve adaptör kaldırılıyor

Apple'ın iPhone kutularından kulaklık ve şarj adaptörünü kaldırma kararında ilginç bir detay ortaya çıktı. Değişikliğin sadece yeni iPhone 12 cihazlarıyle ilgili olduğu sanılıyordu ancak durumun pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre artık eski iPhone'lar da dahil olmak üzere tüm iPhone'ların kutusunda kulaklık ve şarj adaptörü bulunmayacak.İlginizi Çekebilir Apple açıkladı: iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmıyor
Apple'ın açıklaması şöyle:
"Çevreyle ilgili hedeflerimize ulaşma çabalarımızın bir parçası olarak, iPhone 11 artık güç adaptörü veya EarPods ile sunulmuyor. Lütfen mevcut Apple güç adaptörünüzü ve kulaklıklarınızı kullanın veya bu aksesuarları ayrı satın alın."
Apple'ın kararıyla birlikte artık yeni iPhone 11, iPhone XR ve iPhone SE cihazların kutusunda güç adaptörü veya earbuds kulaklıklar bulunmayacak. Diğer taraftan bu karar şu an için iPad'leri kapsamıyor. iPad kutularında USB-C kablosu ve 18W güç adaptörü yer almaya devam edecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Zama gelince sebep cok, indirim icin mantikli sebeplere de cevap cok
1) Kutudan çıkardıklarının fiyatını telefondan düşersin.
2) Öyle bir kablo ve şarj aleti yaparsın ki 10 yıl dayanır. 3 yıl sonra kökü kopmaz.. Ve aynı teknolojiyi değiştirmeden sunmaya devam edersin. Sen her üründe yeni nesil şarj olayına girip "eskiyi kullanın" dersen samimiyetsizliğin kabak gibi ortaya çıkar..