Apple'dan TikTok yasağına ilişkin açıklama

Tam Boyutta Gör Apple, Amerika’daki kullanıcılar için uygulama mağazasından TikTok'u kaldırdı ve yasağa ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi TikTok yasağını onayladı: Şimdi ne olacak? 1 gün önce eklendi

ABD, geçen yıl Çinli şirket ByteDance'in olası ulusal güvenlik riskleri nedeniyle TikTok'taki mülkiyetini elden çıkarmasını gerektiren bir yasa çıkardı, aksi takdirde platform yasaklanacaktı. Bu yasa bugün yürürlüğe girdi ve Apple ve Google gibi şirketler, TikTok ve ByteDance'e ait diğer uygulamalara erişimi kaldırmazlarsa büyük para cezaları riskiyle karşı karşıyalar. Apple, destek belgesinde faaliyet gösterdiği bölgelerde yasalara uymakla yükümlü olduğunu belirtti.

Apple, TikTok ile birlikte CapCut, Hypic, Lemon8 gibi ByteDance'e ait diğer uygulamaları, kendilerini bunu yapmaya zorlayan yasaya uygun olarak kaldırdı. Apple’ın açıklamasına göre, 19 Ocak 2025’ten itibaren Amerika’daki kullanıcılar bu uygulamaları App Store'dan indiremeyecek veya güncelleyemecek. TikTok’u zaten yüklemiş olan kullanıcılar da uygulamayı artık kullanamayacak. Amerika’ya giden ve App Store’u ABD dışı bir bölgeye ayarlayan kişiler de uygulamayı güncelleyemeyecek, uygulama içi öğeleri satın alamayacak.

Apple’ın kaldırdığı uygulamalar

TikTok

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Lark – Team Collaboration

Lark – Rooms Display

Lark Rooms Controller

Gauth: AI Study Companion

MARVEL SNAP

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.