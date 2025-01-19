Apple'dan TikTok yasağına ilişkin açıklama

ABD, geçen yıl Çinli şirket ByteDance'in olası ulusal güvenlik riskleri nedeniyle TikTok'taki mülkiyetini elden çıkarmasını gerektiren bir yasa çıkardı, aksi takdirde platform yasaklanacaktı. Bu yasa bugün yürürlüğe girdi ve Apple ve Google gibi şirketler, TikTok ve ByteDance'e ait diğer uygulamalara erişimi kaldırmazlarsa büyük para cezaları riskiyle karşı karşıyalar. Apple, destek belgesinde faaliyet gösterdiği bölgelerde yasalara uymakla yükümlü olduğunu belirtti.
Apple, TikTok ile birlikte CapCut, Hypic, Lemon8 gibi ByteDance'e ait diğer uygulamaları, kendilerini bunu yapmaya zorlayan yasaya uygun olarak kaldırdı. Apple’ın açıklamasına göre, 19 Ocak 2025’ten itibaren Amerika’daki kullanıcılar bu uygulamaları App Store'dan indiremeyecek veya güncelleyemecek. TikTok’u zaten yüklemiş olan kullanıcılar da uygulamayı artık kullanamayacak. Amerika’ya giden ve App Store’u ABD dışı bir bölgeye ayarlayan kişiler de uygulamayı güncelleyemeyecek, uygulama içi öğeleri satın alamayacak.
Apple’ın kaldırdığı uygulamalar
- TikTok
- TikTok Studio
- TikTok Shop Seller Center
- CapCut
- Lemon8
- Hypic
- Lark – Team Collaboration
- Lark – Rooms Display
- Lark Rooms Controller
- Gauth: AI Study Companion
- MARVEL SNAP
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.