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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’dan uyarı: iPhone 12 cihazınızı kalp piline yakın tutmayın

    iPhone 12 serisinde manyetik alanın önceki modellere göre daha fazla olması bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Kalp pili ve defibrilatör gibi medikal ekipmanlar etkilenebiliyor.
    3 sa.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’dan uyarı: iPhone 12 cihazınızı kalp piline yakın tutmayın
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    Manyetik alanların çevrelerinde bulunan elektronik cihazları veya materyalleri etkilediği yıllardır gündemde olan bir konu. Apple da iPhone 12 serisi ile ilgili medikal ekipmanlara yönelik önemli bir güncelleme yaptı.

    Manyetik alan fazla

    iPhone 12 bilindiği üzere önceki nesillere oranla daha fazla manyetik bileşen barındırıyor. Bunun sebebi ise MagSafe aksesuarlarının manyetik olarak arka kısma tutturulması. Aksesuarların düşmemesi için haliyle bu manyetik alan oldukça güçlü.

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    Bazı sağlık merkezlerinin yaptığı testler iPhone 12 serisinden yayılan manyetik dalgaların defibrilatör cihazlarını durdurduğu ortaya çıkmıştı. Raporların yayınlanması ile birlikte Apple’ın hamlesi de gecikmedi.

    iPhone 12 ve MagSafe aksesuarları ile ilgili destek dökümanlarında yer verilen güncellemeye göre yaydığı manyetik dalgalar nedeniyle kalp pili, defibrilatör gibi etkilenmesi muhtemel medikal ekipmanlardan uzak tutulması istendi.

    Apple eski modeller ve yeni modeller arasında manyetik güç olarak önemli bir farkın olmadığını belirtiyor ancak yine de en az 15 santimetre mesafe konulması isteniyor. Genelde telefonunu cebinde taşıyanlar için bir sorun olmayacaktır ancak uzun görüntülü görüşme süreçlerinde dikkat etmekte fayda var.



    https://www.engadget.com/apple-iphone-12-magsafe-pacemaker-warning-194549268.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    M mvn_ (burak demirci) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kablosuz kulaklık zorlamasıyla milletin kafasından geçirdikleri radyasyon yetmedi , şimdide de saçma sapan aksesuar satmak için insanları manyetik alanlara maruz bırakıyorlar.
    Kablosuz kulaklık zorlamasıyla milletin kafasından geçirdikleri radyasyon yetmedi , şimdide de saçma sapan aksesuar satmak için insanları manyetik alanlara maru...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
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    JourneyToTheWest 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çevre dostluğu için kutudan adapteri çıkaran apple.
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    M mvn_ (burak demirci) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kablosuz kulaklık zorlamasıyla milletin kafasından geçirdikleri radyasyon yetmedi , şimdide de saçma sapan aksesuar satmak için insanları manyetik alanlara maruz bırakıyorlar.
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