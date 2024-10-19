Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün iPhone 16 Pro'larda donma ve yeniden başlatma sorunundan sonra, iPhone 16 serisi şimdi de pil tüketimiyle ilgili şikayetlerle karşı karşıya. Kullanıcılar, iPhone'larının boştayken bile pillerinin hızlı bir şekilde bittiğine dair şikayetlerini dile getirdi.

iPhone 16 serisinde pil tüketimi problemi

Bazı iPhone 16 sahipleri, Reddit, Apple Destek Toplulukları ve diğer forumlarda pil bitme sorunlarından şikayet etmeye başladı. Bir kullanıcı, iPhone 16 Pro Max'inin boşta olmasına rağmen birkaç saat içinde pil seviyesinin %15 ile %20 arasında düştüğünü belirtti. Diğer bir kullanıcı da tam şarj edilmiş iPhone 16'sının gece boyunca şarjını tüketerek sabah %18 seviyesine düştüğünü aktardı.

iPhone 16 Pro'yu iPhone 14 Pro ile kıyaslayan başka bir kullanıcı, aynı kullanım seviyesinde iPhone 14 Pro'nun %85 pil seviyesine düşerken, iPhone 16 Pro'nun %58 seviyesine gerilediğini söyledi.

iPhone 16 Pro'larda donma ve yeniden başlama sorunu! 17 sa. önce eklendi

Bazı kullanıcılar, telefonun iOS 18.0.1'e güncellemenin veya 18.1 beta sürümünün bu sorunu çözmeye yardımcı olduğunu iddia etti. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne kadar kullanıcıyı etkilediği bilinmiyor. Benzer problemleri yaşayanların telefonlarını güncellemesini ve pil menüsünden uygulamaların pil kullanım oranına bakarak aşırı güç tüketen uygulama varsa devre dışı bırakmasını tavsiye ediyoruz.

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iPhone 16 serisinde aşırı pil tüketimi sorunu ortaya çıktı