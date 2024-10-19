iPhone 16 serisinde aşırı pil tüketimi sorunu ortaya çıktı

iPhone 16 serisinde pil tüketimi problemi
Bazı iPhone 16 sahipleri, Reddit, Apple Destek Toplulukları ve diğer forumlarda pil bitme sorunlarından şikayet etmeye başladı. Bir kullanıcı, iPhone 16 Pro Max'inin boşta olmasına rağmen birkaç saat içinde pil seviyesinin %15 ile %20 arasında düştüğünü belirtti. Diğer bir kullanıcı da tam şarj edilmiş iPhone 16'sının gece boyunca şarjını tüketerek sabah %18 seviyesine düştüğünü aktardı.
iPhone 16 Pro'yu iPhone 14 Pro ile kıyaslayan başka bir kullanıcı, aynı kullanım seviyesinde iPhone 14 Pro'nun %85 pil seviyesine düşerken, iPhone 16 Pro'nun %58 seviyesine gerilediğini söyledi.
Bazı kullanıcılar, telefonun iOS 18.0.1'e güncellemenin veya 18.1 beta sürümünün bu sorunu çözmeye yardımcı olduğunu iddia etti. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne kadar kullanıcıyı etkilediği bilinmiyor. Benzer problemleri yaşayanların telefonlarını güncellemesini ve pil menüsünden uygulamaların pil kullanım oranına bakarak aşırı güç tüketen uygulama varsa devre dışı bırakmasını tavsiye ediyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)