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    Apple dört yeni işlemci hazırlıyor: İşte ilk detaylar

    Apple'ın akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarında kullanmak üzere dört işlemci geliştirdiği bildiriliyor. Şirketin yeni işlemcileriyle ilgili ilk detaylar gün ışığına çıktı.
    09 Şubat 2021, 14:00 (1 hf.)
    4,7b
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    7
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple dört yeni işlemci hazırlıyor: İşte ilk detaylar
    Tam Boyutta Gör

    Apple, 2020 sonu itibarıyla kendi işlemcilerine geçiş sürecini resmen başlattı. Görünen o ki şirket bu stratejisini sıkı bir şekilde devam ettirecek. İçeriden alınan bilgilere göre Apple, M1 işlemcisinin arıdından sonra hem Mac PC'ler hem de mobil cihazlar için dört yeni işlemci hazırlıyor.

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    Şirketin T6000x ve T811x olmak üzere iki farklı işlemci serisi üzerinde çalıştığı bildirildi. T8110 ve T8112 kod adına sahip modellerin iPhone ve iPad'lerde kullanılan A serisine katılması bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere mevcut mobil işlemci A14 Bionic'in kod adı da T8101'di.

    Apple M1'in gelişmiş versiyonları yolda

    Sızıntıda yer alan T6000 ve T6001 modelleri yeni Mac bilgisayarlarda kullanulan Apple M1'in halefi olabilirler. Daha önce 20 çekirdekli bir mimariye sahip olacakları bildirilen bu işlemcileri ilk olarak iMac ya da MacBook Pro bilgisayarlarda görebiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/08/four-upcoming-apple-socs-leak-chips-development/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ciddi bir işlemci çeşidi yapmak gerekiyor. Giriş seviyesinden üst seviyeye ve ciddi satış gerek üretim için işi biraz zor umarım satışları arttırır.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu M1 işlemci ipadlere ne zaman gelecek acaba?
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    LGR9 (Levent Görgülü) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple A serisi mobil işlemcilerden yeterince deneyim kazandı Intel'in işi oldukça zor, performans olarak AMD 'den en az %30 daha iyi olmalı ki eski günlerine dönebilsin ama şu an ki üretim teknolojisiyle zor, 10nm süreç şart.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    M2 - A15 - S7 - T3

    Zor bir ihtimal H2
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çıksın da m1 li macbook fiyatı düşer belki nasipleniriz biz de
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    A azizfikri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Fiyatlar hep yükseliyor.
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    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Apple yeni sürüm çıkarınca eskisini direkt kaldırıyor satıştan.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ciddi bir işlemci çeşidi yapmak gerekiyor. Giriş seviyesinden üst seviyeye ve ciddi satış gerek üretim için işi biraz zor umarım satışları arttırır.
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