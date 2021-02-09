Apple dört yeni işlemci hazırlıyor: İşte ilk detaylar

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Apple, 2020 sonu itibarıyla kendi işlemcilerine geçiş sürecini resmen başlattı. Görünen o ki şirket bu stratejisini sıkı bir şekilde devam ettirecek. İçeriden alınan bilgilere göre Apple, M1 işlemcisinin arıdından sonra hem Mac PC'ler hem de mobil cihazlar için dört yeni işlemci hazırlıyor.

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Şirketin T6000x ve T811x olmak üzere iki farklı işlemci serisi üzerinde çalıştığı bildirildi. T8110 ve T8112 kod adına sahip modellerin iPhone ve iPad'lerde kullanılan A serisine katılması bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere mevcut mobil işlemci A14 Bionic'in kod adı da T8101'di.

Apple M1'in gelişmiş versiyonları yolda

Sızıntıda yer alan T6000 ve T6001 modelleri yeni Mac bilgisayarlarda kullanulan Apple M1'in halefi olabilirler. Daha önce 20 çekirdekli bir mimariye sahip olacakları bildirilen bu işlemcileri ilk olarak iMac ya da MacBook Pro bilgisayarlarda görebiliriz.

https://www.gizmochina.com/2021/02/08/four-upcoming-apple-socs-leak-chips-development/

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