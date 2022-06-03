Apple, geçtiğimiz yıl App Store'da 1,6 milyon uygulamayı durdurdu

App Store'u güvenli ve güvenilir bir yer olarak tutmayı amaçlayan Apple, geçtiğimiz yıl geliştiricileri ve kullanıcıları dolandırmaya çalışan kötü aktörleri platformdan uzaklaştırmak için gerçekleştirdikleri eylemleri açıkladı. Şirket, 2021'de yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dolandırıcılık işlemlerini durdurduğunu söyledi.
118 milyon hesap oluşturma girişimi reddedildi
2021 yılında Apple, App Store'daki 1,6 milyondan fazla riskli ve güvenilmez uygulama ve uygulama güncellemelerini durdurdu. Şirket ayrıca, 802 binden fazla geliştirici hesabını da kapattı.
Teknoloji devi, Kurumsal Geliştirici Programı aracılığıyla yasa dışı olarak dağıtılan 3,3 milyondan fazla uygulamayı engellediğini söyledi. Dolandırıcılık ve kötüye kullanımla ilişkili 170 milyondan fazla müşteri hesabı devre dışı bırakılırken 118 milyondan fazla hesap oluşturma girişimi, sahtekarlık ve kötüye kullanım faaliyetleri sebebiyle reddedildi.
Apple'ın Uygulama İnceleme ekibi 34.500'den fazla uygulamayı gizli veya belgesiz özellikler içerdiği ve spam veya taklitçi uygulama olduğu tespit edilen 157 binden fazla uygulamayı reddetti. Ayrıca 343 binden fazla uygulama çeşitli gizlilik ihlalleri nedeniyle denetimden geçemedi.
Kredi kartı dolandırıcılığını önleme üzerine de çalışmalar yürüten Apple, App Store'daki denetimlerine hız kesmeden devam ederek uygulama mağazasını kullanıcıları için güvenli bir yer olarak tutmak için yeni önlemler de alacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.