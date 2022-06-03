App Store'u güvenli ve güvenilir bir yer olarak tutmayı amaçlayan Apple, geçtiğimiz yıl geliştiricileri ve kullanıcıları dolandırmaya çalışan kötü aktörleri platformdan uzaklaştırmak için gerçekleştirdikleri eylemleri açıkladı. Şirket, 2021'de yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dolandırıcılık işlemlerini durdurduğunu söyledi.

118 milyon hesap oluşturma girişimi reddedildi

2021 yılında Apple, App Store'daki 1,6 milyondan fazla riskli ve güvenilmez uygulama ve uygulama güncellemelerini durdurdu. Şirket ayrıca, 802 binden fazla geliştirici hesabını da kapattı.

Teknoloji devi, Kurumsal Geliştirici Programı aracılığıyla yasa dışı olarak dağıtılan 3,3 milyondan fazla uygulamayı engellediğini söyledi. Dolandırıcılık ve kötüye kullanımla ilişkili 170 milyondan fazla müşteri hesabı devre dışı bırakılırken 118 milyondan fazla hesap oluşturma girişimi, sahtekarlık ve kötüye kullanım faaliyetleri sebebiyle reddedildi.

Apple'ın Uygulama İnceleme ekibi 34.500'den fazla uygulamayı gizli veya belgesiz özellikler içerdiği ve spam veya taklitçi uygulama olduğu tespit edilen 157 binden fazla uygulamayı reddetti. Ayrıca 343 binden fazla uygulama çeşitli gizlilik ihlalleri nedeniyle denetimden geçemedi.

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Kredi kartı dolandırıcılığını önleme üzerine de çalışmalar yürüten Apple, App Store'daki denetimlerine hız kesmeden devam ederek uygulama mağazasını kullanıcıları için güvenli bir yer olarak tutmak için yeni önlemler de alacağını söyledi.

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Apple, geçtiğimiz yıl App Store'da 1,6 milyon uygulamayı durdurdu