Apple’dan geliştiricilere müjde: Beta sürümleri bedava deneyimlenecek

Tam Boyutta Gör Uygulama ekosistemi konusunda trilyon dolarlık hacimlere ulaşan Apple sektörün gelir lideri konumunda. App Store üzerinde uygulama yayınlamak için geliştiricilerin bir Apple hesabı olması gerekiyor. Apple Geliştirici Hesabı aynı zamanda yazılımların geliştirici beta sürümlerini deneyimleme imkânı da sunuyor. Bu hesap için geliştiriciler yıllık 99$ ödemek zorunda.

Apple geliştirici programında iyileştirme

WWDC 2023 etkinliğinde yapılan duyuruya göre artık iOS, iPadOS, watchOS ve macOS işletim sistemlerinin geliştirici beta sürümlerini deneyimlemek ücretsiz olacak. Yine bir Apple geliştirici hesabı gerekiyor ancak beta sürümleri için 99$ yıllık ücret ödemek zorunlu değil.

Apple hisseleri coştu 1 gün önce eklendi

Kullanıcılar Apple kimlikleri ile kolayca geliştirici programına katılabilecekler ve program içerisindeki yazılım betalarına bu şekilde erişebilecekler. Bununla birlikte yine uygulama yayınlamak ve teknik destek almak isteyen geliştiriciler 99$ ödemek zorunda.

Daha önce beta sürümlerini ücretsiz denemek için herkese açık beta sürümlerini beklemek gerekiyordu. Şimdi ise çok daha erken dönemde Apple yazılımlarının beta sürümlerine erişmek mümkün olacak.

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Apple geliştirici programında değişiklik