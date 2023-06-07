Apple’dan geliştiricilere müjde: Beta sürümleri bedava deneyimlenecek

Apple geliştirici programında iyileştirme
WWDC 2023 etkinliğinde yapılan duyuruya göre artık iOS, iPadOS, watchOS ve macOS işletim sistemlerinin geliştirici beta sürümlerini deneyimlemek ücretsiz olacak. Yine bir Apple geliştirici hesabı gerekiyor ancak beta sürümleri için 99$ yıllık ücret ödemek zorunlu değil.
Kullanıcılar Apple kimlikleri ile kolayca geliştirici programına katılabilecekler ve program içerisindeki yazılım betalarına bu şekilde erişebilecekler. Bununla birlikte yine uygulama yayınlamak ve teknik destek almak isteyen geliştiriciler 99$ ödemek zorunda.
Daha önce beta sürümlerini ücretsiz denemek için herkese açık beta sürümlerini beklemek gerekiyordu. Şimdi ise çok daha erken dönemde Apple yazılımlarının beta sürümlerine erişmek mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
beyler steam'da Soner Çakır diye aratın ve çıkan 2 oyunumu istek listesine ekleyin, Steamda geliştirici olarak desteğe ihtiyacım var.
Çok iyi