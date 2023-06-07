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    Anlık Bildirim

    Apple’dan geliştiricilere müjde: Beta sürümleri bedava deneyimlenecek

    Apple yazılımlarının geliştirici beta sürümlerini deneyimlemek için bugüne kadar yıllık ücret ödemek zorunda kalanlara müjde. Sadece beta sürümleri için ücret zorunluluğu kaldırıldı.
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    Apple Tam Boyutta Gör
    Uygulama ekosistemi konusunda trilyon dolarlık hacimlere ulaşan Apple sektörün gelir lideri konumunda. App Store üzerinde uygulama yayınlamak için geliştiricilerin bir Apple hesabı olması gerekiyor. Apple Geliştirici Hesabı aynı zamanda yazılımların geliştirici beta sürümlerini deneyimleme imkânı da sunuyor. Bu hesap için geliştiriciler yıllık 99$ ödemek zorunda.

    Apple geliştirici programında iyileştirme

    WWDC 2023 etkinliğinde yapılan duyuruya göre artık iOS, iPadOS, watchOS ve macOS işletim sistemlerinin geliştirici beta sürümlerini deneyimlemek ücretsiz olacak. Yine bir Apple geliştirici hesabı gerekiyor ancak beta sürümleri için 99$ yıllık ücret ödemek zorunlu değil.

    Kullanıcılar Apple kimlikleri ile kolayca geliştirici programına katılabilecekler ve program içerisindeki yazılım betalarına bu şekilde erişebilecekler. Bununla birlikte yine uygulama yayınlamak ve teknik destek almak isteyen geliştiriciler 99$ ödemek zorunda.

    Daha önce beta sürümlerini ücretsiz denemek için herkese açık beta sürümlerini beklemek gerekiyordu. Şimdi ise çok daha erken dönemde Apple yazılımlarının beta sürümlerine erişmek mümkün olacak.

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    Lyc 41 dakika önce

    beyler steam'da Soner Çakır diye aratın ve çıkan 2 oyunumu istek listesine ekleyin, Steamda geliştirici olarak desteğe ihtiyacım var.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Çok iyi

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