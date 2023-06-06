Apple şov yaptı, hisseler tarihi seviyeye çıktı

Tam Boyutta Gör Global ekonomik şartlar nedeniyle teknoloji devlerinin binlerce kişiyi işten çıkardığı ve rekor kayıplar yaşadığı bir dönemde Apple tarih yazmaya devam ediyor. Firmanın piyasa değeri 3 trilyon dolara yaklaştı.

Apple coştu

Dün gece M2 Ultra yongası, Mac Pro ikinci nesil iş istasyonu ve en önemlisi Vision Pro karma gerçeklik kaskı etkinliğe damga vuran ürünlerdi. Özellikle Vision Pro kaskının oluşturacağı potansiyel pazar liderliği Apple’ın değerini katladı.

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Ekonomik belirsizlikler nedeniyle yılın başlarında 120$ seviyelerine kadar inen Apple hisseleri dün itibariyle 183$ üzerine çıktı ve tarihi bir rekor kırdı. Firmanın pazar değeri de 2.89 trilyon dolara ulaşmış oldu. Yılın başlarında dip seviyeyi kaçırmayanlar yüzde 50 civarında kârı cebine koydu.

Israrla işten çıkarma yapmayarak beğeni toplayan Apple önümüzdeki aylarda mobil cihazları için de etkinlik düzenleyecek. İki aşamalı olması beklenen etkinlik yeni iPad ve iPhone 15 modellerine ev sahipliği yapacak.

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Apple hisseleri coştu