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    Apple şov yaptı, hisseler tarihi seviyeye çıktı

    Birbirinden iddialı yeni ürünler tanıtan Apple hissedarları da mutlu ediyor. En yüksek seviyeye ulaşan hisse senetleri yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 50 kazandırdı. 
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    Apple Tam Boyutta Gör
    Global ekonomik şartlar nedeniyle teknoloji devlerinin binlerce kişiyi işten çıkardığı ve rekor kayıplar yaşadığı bir dönemde Apple tarih yazmaya devam ediyor. Firmanın piyasa değeri 3 trilyon dolara yaklaştı.

    Apple coştu

    Dün gece M2 Ultra yongası, Mac Pro ikinci nesil iş istasyonu ve en önemlisi Vision Pro karma gerçeklik kaskı etkinliğe damga vuran ürünlerdi. Özellikle Vision Pro kaskının oluşturacağı potansiyel pazar liderliği Apple’ın değerini katladı.

    Ekonomik belirsizlikler nedeniyle yılın başlarında 120$ seviyelerine kadar inen Apple hisseleri dün itibariyle 183$ üzerine çıktı ve tarihi bir rekor kırdı. Firmanın pazar değeri de 2.89 trilyon dolara ulaşmış oldu. Yılın başlarında dip seviyeyi kaçırmayanlar yüzde 50 civarında kârı cebine koydu.

    Israrla işten çıkarma yapmayarak beğeni toplayan Apple önümüzdeki aylarda mobil cihazları için de etkinlik düzenleyecek. İki aşamalı olması beklenen etkinlik yeni iPad ve iPhone 15 modellerine ev sahipliği yapacak.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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