Apple, güncellemeyle çözdü: Fransa'da iPhone 12 yasağı kalkıyor

- iPhone 12'ler toplatılsın!
- iOS güncellemesi test edildi, onaylandı
- iPhone 12, Fransa'da satılmaya devam edecek
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iPhone 12'ler toplatılsın!
ANFR, Apple’a iPhone 12’nin vücudun elektromanyetik radyasyona maruz kalma sınırını aşması nedeniyle Fransa’da satışının yasaklanmasını söyledi. Ajans ayrıca Apple'a ülkede sattığı her iPhone 12'yi toplamasını söyledi. Yerel basında çıkan haberlere göre, bakanlar daha sonra radyasyon seviyesinin kabul edilen standardın üzerinde olmasına rağmen tehlikeli olmadığı, insanların telefonu güvenle kullanabileceği yönünde açıklama yaptı.
iOS güncellemesi test edildi, onaylandı
Apple daha sonra Fransa’daki iPhone 12 kullanıcıları için radyasyon endişelerini gidermek amacıyla bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını söyledi. Fransız düzenleyici ANFR, yazılım güncellemesini test edeceklerini söyleyerek yanıt verdi.
iPhone 12, Fransa'da satılmaya devam edecek
iOS güncellemesi, Fransa'daki düzenleyici kurumun cihazı yeniden test etmeye başladığı 23 Eylül 2023'te yayınlandı. Fransız yetkililer, Apple'ın güncellemesini onayladıklarını duyurdu. Detay yok, ancak bu onay, Fransa'nın iPhone 12 satış yasağını kaldırdığı ve artık cihazları toplatmayacağı anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.