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    Apple, güncellemeyle çözdü: Fransa'da iPhone 12 yasağı kalkıyor

    iPhone 12, radyasyon sorunları nedeniyle Fransa'da yasaklanmıştı. Apple'ın yakın tarihli iOS güncellemesi sayesinde cihaz artık sağlık sorunu teşkil etmiyor.    
    apple iphone 12 fransa yasağı kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Fransa, Eylül ayı başlarında Apple'a ‌‌iPhone‌‌ 12 satışlarını durdurmasını ve Avrupa standartlarında elektromanyetik radyasyon uyumluluğunu getirmesini istemişti. Elektromanyetik radyasyonda gözlemlenen artış, Apple’ın ardı ardına yayınladığı yazılım güncellemesinden kaynaklanıyor. Çünkü iPhone‌‌ 12 piyasaya sürüldüğünde bu durum mevcut değildi.

    iPhone 12'ler toplatılsın!

    ANFR, Apple’a iPhone 12’nin vücudun elektromanyetik radyasyona maruz kalma sınırını aşması nedeniyle Fransa’da satışının yasaklanmasını söyledi. Ajans ayrıca Apple'a ülkede sattığı her ‌‌‌iPhone‌‌‌ 12‌'yi toplamasını söyledi. Yerel basında çıkan haberlere göre, bakanlar daha sonra radyasyon seviyesinin kabul edilen standardın üzerinde olmasına rağmen tehlikeli olmadığı, insanların telefonu güvenle kullanabileceği yönünde açıklama yaptı.

    iOS güncellemesi test edildi, onaylandı

    Apple daha sonra Fransa’daki iPhone 12 kullanıcıları için radyasyon endişelerini gidermek amacıyla bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını söyledi. Fransız düzenleyici ANFR, yazılım güncellemesini test edeceklerini söyleyerek yanıt verdi. 

    iPhone 12, Fransa'da satılmaya devam edecek

    iOS güncellemesi, Fransa'daki düzenleyici kurumun cihazı yeniden test etmeye başladığı 23 Eylül 2023'te yayınlandı. Fransız yetkililer, Apple'ın güncellemesini onayladıklarını duyurdu. Detay yok, ancak bu onay, Fransa'nın iPhone 12 satış yasağını kaldırdığı ve artık cihazları toplatmayacağı anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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