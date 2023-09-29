Tam Boyutta Gör Fransa, Eylül ayı başlarında Apple'a ‌‌iPhone‌‌ 12 satışlarını durdurmasını ve Avrupa standartlarında elektromanyetik radyasyon uyumluluğunu getirmesini istemişti. Elektromanyetik radyasyonda gözlemlenen artış, Apple’ın ardı ardına yayınladığı yazılım güncellemesinden kaynaklanıyor. Çünkü iPhone‌‌ 12 piyasaya sürüldüğünde bu durum mevcut değildi.

Fransa, radyasyon azaltıcı iPhone 12 güncellemesini test ediyor 2 gün önce eklendi

iPhone 12'ler toplatılsın!

ANFR, Apple’a iPhone 12’nin vücudun elektromanyetik radyasyona maruz kalma sınırını aşması nedeniyle Fransa’da satışının yasaklanmasını söyledi. Ajans ayrıca Apple'a ülkede sattığı her ‌‌‌iPhone‌‌‌ 12‌'yi toplamasını söyledi. Yerel basında çıkan haberlere göre, bakanlar daha sonra radyasyon seviyesinin kabul edilen standardın üzerinde olmasına rağmen tehlikeli olmadığı, insanların telefonu güvenle kullanabileceği yönünde açıklama yaptı.

iOS güncellemesi test edildi, onaylandı

Apple daha sonra Fransa’daki iPhone 12 kullanıcıları için radyasyon endişelerini gidermek amacıyla bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını söyledi. Fransız düzenleyici ANFR, yazılım güncellemesini test edeceklerini söyleyerek yanıt verdi.

iPhone 12, Fransa'da satılmaya devam edecek

iOS güncellemesi, Fransa'daki düzenleyici kurumun cihazı yeniden test etmeye başladığı 23 Eylül 2023'te yayınlandı. Fransız yetkililer, Apple'ın güncellemesini onayladıklarını duyurdu. Detay yok, ancak bu onay, Fransa'nın iPhone 12 satış yasağını kaldırdığı ve artık cihazları toplatmayacağı anlamına geliyor.

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Apple, güncellemeyle çözdü: Fransa'da iPhone 12 yasağı kalkıyor