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    Fransa, radyasyon azaltıcı iPhone 12 güncellemesini test ediyor

    Apple, iPhone 12'deki radyasyon seviyesini azaltmayı amaçlayan güncellemeyi Fransız yetkililere gönderdi. Bakanlık şu anda güncellemenin aşırı radyasyonu kontrol altına alıp almadığını inceliyor.

    Fransa, radyasyon azaltıcı iPhone 12 güncellemesini test ediyor Tam Boyutta Gör

    Fransa bu ayın başlarında elektromanyetik radyasyona maruz kalma sınırlarının ihlal ettiği gerekçesiyle iPhone 12'nin satışını yasaklamıştı. Reuters'in servis ettiği habere göre hükümet yetkilileri Apple'ın aşırı radyasyonu kontrol altına almak için hazırladığı yazılım güncellemesini incelemeye başladı.

    Fransa'nın Dijital Bakanlığı cihazın yaydığı elektromanyetik radyasyonun Avrupa Birliği'nde kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu belgelemek istiyor. Ancak yapılan testler bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanana kadar iPhone 12'nin satışı askıda kalacak.

    Fransa, radyasyon azaltıcı iPhone 12 güncellemesini test ediyor Tam Boyutta Gör

    Geri çağrılma olasılığı var

    Buna ek olarak Fransız hükümeti, sorunun tatmin edici bir şekilde çözülmemesi halinde, hali hazırda satılmış olan tüm iPhone 12'lerin geri çağrılması olasılığını da göz ardı etmiyor. Şirket içi testlerde güncellemenin işe yaradığını söyleyen Apple tarafı ise şu an için bakanlığın vereceği kararı beklemeye başlamış durumda.

    Fransa'nın fazla radyasyon yaydığı gerekçesiyle iPhone 12 satışlarını yasaklaması diğer ülkeleri de harekete geçirmişti. Belçika cihazın potansiyel sağlık risklerini yeniden değerlendireceğini açıkladı. Almanya ve Hollanda da konuyu yakından takip eden ülkeler arasında yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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