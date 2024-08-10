Apple Harita web sürümüne Firefox desteği geldi

Apple Haritalar artık Firefox tarayıcıda kullanılabiliyor
Apple Maps web sürümü artık Mac ve iPad’de Safari, Edge, Chrome ve Firefox; Windows PC’lerde Edge, Chrome ve Firefox için destek sunuyor. Web için Apple Haritalar, yürüyüş ve sürüş için yol tarifi almak, konum aramak, gidilecek yerleri bulmak, puanlama ve saatleri görüntülemek ve Rehberler’e göz atmak için kullanılabiliyor. Apple, ayrıca bazı restoranlardan doğrudan Haritalar uygulamasından yemek siparişi verme ve dünya genelinde şehirlerde yemek yenecek, alışveriş yapılacak yerleri keşfetme desteği ekledi.
Google Haritalar, uzun zamandır web tabanlı haritalama seçeneği sunuyor ancak Apple Harita, iPhone, iPad ve Mac’teki Haritalar uygulamasıyla sınırlıydı. Apple Harita web sürümüne beta.maps.apple.com adresinden erişilebiliyor. Şu anda yalnızca İngilizce olarak kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.