Tam Boyutta Gör Apple, geçen ay Apple Harita web sürümünü tanıttı. Başlangıçta yalnızca Safari, Chrome ve Edge’i destekliyordu. Artık Firefox kullancıları ve Apple platformlarındaki Edge kullanıcıları da yeni harita arayüzünü deneyimleyebiliyor.

Apple, Haritalar uygulamasını Android'e getirmeyi düşünüyor 1 gün önce eklendi

Apple Haritalar artık Firefox tarayıcıda kullanılabiliyor

Apple Maps web sürümü artık Mac ve iPad’de Safari, Edge, Chrome ve Firefox; Windows PC’lerde Edge, Chrome ve Firefox için destek sunuyor. Web için Apple Haritalar, yürüyüş ve sürüş için yol tarifi almak, konum aramak, gidilecek yerleri bulmak, puanlama ve saatleri görüntülemek ve Rehberler’e göz atmak için kullanılabiliyor. Apple, ayrıca bazı restoranlardan doğrudan Haritalar uygulamasından yemek siparişi verme ve dünya genelinde şehirlerde yemek yenecek, alışveriş yapılacak yerleri keşfetme desteği ekledi.

Google Haritalar, uzun zamandır web tabanlı haritalama seçeneği sunuyor ancak ‌Apple Harita, iPhone, iPad ve Mac’teki Haritalar uygulamasıyla sınırlıydı. Apple Harita web sürümüne beta.maps.apple.com adresinden erişilebiliyor. Şu anda yalnızca İngilizce olarak kullanılabiliyor.

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Apple Harita web sürümüne Firefox desteği geldi