Apple Haritalar'da, havalimanlarının COVID-19 yönergeleri görüntülenebilecek

Pandemi sırasında seyahati daha güvenli hale getirmek için Apple Haritalar artık Uluslararası Havalimaları Konseyi (ACI) tarafından sağlanan seyahat rehberliği bilgilerini gösterecek.

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Apple Haritalar'da havalimanı sağlık önlemleri

ACI yaptığı bir açıklamayla, uluslararası havalimanı COVID-19 sağlık önlemleri verilerinin artık Apple Haritalar'da gösterileceğini, böylece yolcuların havaalanı sağlık rehberine daha kolay erişebileceğini ve COVID-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Kullanıcılar, yolcular için gereksinimleri ve diğer yararlı sağlık önlemlerini daha kolay bulmak için Apple Haritalar'ı kullanabilecekler. Şimdilik dünya çapında 300'den fazla havalimanının sağlık önlemlerine uygulama üzerinden erişim sağlanabilecek.

ACI Genel Müdürü Luis Felipe de Oliveira: "Bu bilgilerin Apple Haritalar'da görüntülenmesi, bu önemli verilerin yolcular için çok daha kapsamlı bir şekilde erişilebilir hale gelmesine yardımcı olacak. Bu, yolcuların yolculuklarını planlamalarına yardımcı olacak ve sağlık ve güvenliğin sektör için bir öncelik olmaya devam ettiğinden emin olmalarını sağlayacak." ifadelerinde bulundu.

https://www.engadget.com/apple-maps-travel-guidance-airports-020803104.html

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