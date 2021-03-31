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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Haritalar'da, havalimanlarının COVID-19 yönergeleri görüntülenebilecek

    Apple Haritalar'ı kullanan kişiler, pandemi sırasında havalimanlarının aldığı farklı önlemlere uygulama üzerinden erişim sağlayabilecekler. Şu ana kadar 300'den fazla havalimanı destekleniyor.
    31 Mart 2021, 23:45 (39 sn.)
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    iPhone
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple Haritalar'da, havalimanlarının COVID-19 yönergeleri görüntülenebilecek

    Pandemi sırasında seyahati daha güvenli hale getirmek için Apple Haritalar artık Uluslararası Havalimaları Konseyi (ACI) tarafından sağlanan seyahat rehberliği bilgilerini gösterecek.

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    Apple Haritalar'da havalimanı sağlık önlemleri

    ACI yaptığı bir açıklamayla, uluslararası havalimanı COVID-19 sağlık önlemleri verilerinin artık Apple Haritalar'da gösterileceğini, böylece yolcuların havaalanı sağlık rehberine daha kolay erişebileceğini ve COVID-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olabileceğini söyledi.

    Kullanıcılar, yolcular için gereksinimleri ve diğer yararlı sağlık önlemlerini daha kolay bulmak için Apple Haritalar'ı kullanabilecekler. Şimdilik dünya çapında 300'den fazla havalimanının sağlık önlemlerine uygulama üzerinden erişim sağlanabilecek.

    ACI Genel Müdürü Luis Felipe de Oliveira: "Bu bilgilerin Apple Haritalar'da görüntülenmesi, bu önemli verilerin yolcular için çok daha kapsamlı bir şekilde erişilebilir hale gelmesine yardımcı olacak. Bu, yolcuların yolculuklarını planlamalarına yardımcı olacak ve sağlık ve güvenliğin sektör için bir öncelik olmaya devam ettiğinden emin olmalarını sağlayacak." ifadelerinde bulundu.



    https://www.engadget.com/apple-maps-travel-guidance-airports-020803104.html
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    cocainbar 7 saat önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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