Apple Haritalar yenileniyor: Detaylar büyüleyici!

Detaylı şehir görünümü
Apple, güncellenen haritanın yol işaretleri, binalar, ticaret bölgeleri, arazi örtüsü, ağaçlar, toplu taşıma rotaları ve fazlası için daha zengin ayrıntılar sunduğu söylüyor. Anlaşılması zor kavşaklara yaklaşırken yol düzeyinde ön cam görünümü ve artırılmış gerçeklikle yürüme yol tarifleri de navigasyona eklenmiş.
Hangi şehirlerde var?
Apple, detaylı şehir deneyimini iOS 15 ile kullanıma sundu ancak Türkiye’de yok. Atlanta, Berlin, Chicago, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Melbourne, Miami, Montréal, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Seattle, Sidney, Toronto, Vancouver, Washington dahil belli şehirlerde detaylı şehir görünümü alınabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)