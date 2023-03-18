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    Anlık Bildirim

    Apple Haritalar yenileniyor: Detaylar büyüleyici!

    Google Haritalar gibi Apple Haritalar da yurt dışında daha fazla detay veriyor. Apple Maps’e gelen son güncelleme, hayranlık uyandıracak boyutta.                
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    apple haritalar detaylı şehir görünümü Tam Boyutta Gör
    Apple, Haritalar için detaylı şehir deneyimini genişletiyor. Güncellenen harita, Boston’daki Fenway Park gibi popüler yerlerin çok daha detaylı ve özel olarak tasarlanmış üç boyutlu modellerini gösteriyor.

    Detaylı şehir görünümü

    Apple, güncellenen haritanın yol işaretleri, binalar, ticaret bölgeleri, arazi örtüsü, ağaçlar, toplu taşıma rotaları ve fazlası için daha zengin ayrıntılar sunduğu söylüyor. Anlaşılması zor kavşaklara yaklaşırken yol düzeyinde ön cam görünümü ve artırılmış gerçeklikle yürüme yol tarifleri de navigasyona eklenmiş.

    Hangi şehirlerde var?

    Apple, detaylı şehir deneyimini iOS 15 ile kullanıma sundu ancak Türkiye’de yok. Atlanta, Berlin, Chicago, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Melbourne, Miami, Montréal, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Seattle, Sidney, Toronto, Vancouver, Washington dahil belli şehirlerde detaylı şehir görünümü alınabiliyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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