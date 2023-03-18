Apple Haritalar yenileniyor: Detaylar büyüleyici!

Tam Boyutta Gör Apple, Haritalar için detaylı şehir deneyimini genişletiyor. Güncellenen harita, Boston’daki Fenway Park gibi popüler yerlerin çok daha detaylı ve özel olarak tasarlanmış üç boyutlu modellerini gösteriyor.

Apple, üretken yapay zekâ üzerinde çalışıyor 1 gün önce eklendi

Detaylı şehir görünümü

Apple, güncellenen haritanın yol işaretleri, binalar, ticaret bölgeleri, arazi örtüsü, ağaçlar, toplu taşıma rotaları ve fazlası için daha zengin ayrıntılar sunduğu söylüyor. Anlaşılması zor kavşaklara yaklaşırken yol düzeyinde ön cam görünümü ve artırılmış gerçeklikle yürüme yol tarifleri de navigasyona eklenmiş.

Hangi şehirlerde var?

Apple, detaylı şehir deneyimini iOS 15 ile kullanıma sundu ancak Türkiye’de yok. Atlanta, Berlin, Chicago, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Melbourne, Miami, Montréal, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Seattle, Sidney, Toronto, Vancouver, Washington dahil belli şehirlerde detaylı şehir görünümü alınabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.